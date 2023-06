„Sommer, Sonne, Sound“: Freisinger Jugendstadtrat organisiert Festival, das grandios einschlägt

Stimmgewaltig präsentierte sich Sophie Fellner, die zugleich sang und Gitarre spielte. © Lehmann

In Freising braucht es mehr Möglichkeiten für Nachwuchskünstler - und allgemein mehr Veranstaltungen für die Jugend. Wie es gehen kann, zeigte das Festival „Sommer, Sonne, Sound“ im Lindenkeller.

Freising – Eines steht ohne Zweifel fest: In Freising gib es viel zu wenig Auftrittsmöglichkeiten für junge Bands, wie es im Grunde auch viel zu wenig Konzerte für junge Menschen gibt. Einen großen Schritt in die richtige Richtung gab es bereits im vorigen Jahr mit „Out of the Basement“, einem vom Jugendstadtrat organisierten und erfolgreichen Konzert im Lindenkeller.

Im Stadtgarten war kein einziger Platz mehr frei

Mit „Sommer, Sonne, Sound“ wiederholte der Jugendstadtrat in Zusammenarbeit mit der Stadtjugendpflege und Yanice Liebig von June Calls am Samstag nun den großen Wurf der Nachwuchsförderung. Bis spät in die Nacht war das Motto im Lindenkeller: Tanzen und gute Laune haben bei bestem Indie-Sound.

Bereits bei den ersten beiden Künstlern, Clemens Ripp und Sophie Fellner, beide Open-Air im Stadtgarten, war schnell klar: Dieses kleine Festival wird ein Erfolg. Während Ripp längst zu einem Folk-Held der Region herangewachsen ist, glänzte Fellner mit gewaltiger Stimme, einem faszinierendem Charisma und Songs, die den Sommerhimmel noch mehr leuchten ließen.

Was allerdings dann doch alle überraschte: Die Leute rannten der Open-Air-Show die Bude ein, denn im Stadtgarten war kein einziger freier Platz mehr zu finden. Stadtcafé-Chef Klaus Thermer formulierte es so: „Ich hab’ nur kurz runtergeschaut – und ich bin drei Stunden nicht mehr von der Schänke weggekommen. Es sind sogar die Gläser ausgegangen.“ Seine Schätzung: Über 200 Leute hatten es sich im Stadtgarten gemütlich gemacht, um die zwei Eröffnungsacts genießen zu können.

Mehr Raum für die Jugend gefordert

Nach diesem fulminanten Start unter freiem Himmel machte den Initiatoren allerdings das Wetter ein wenig einen Strich durch die Rechnung: Es war einfach zu schön und zu gemütlich im Stadtgarten, um sich im Unterhaus die nächsten Bands anzuhören. Dennoch: Um 20 Uhr rockten Quirinella das Unterhaus formidabel mit Indie-Pop der härteren Gangart, besten Vibes und jeder Menge Kunstnebel.

„Wir brauchen einfach mehr Raum“, bestätigte auch Nele Rutenberg (16) vom Freisinger Jugendstadtrat, die privat eher in die üblichen Lokalitäten geht – wie etwa Furtner oder Q-Bar, auch mangels Auswahlmöglichkeiten. Ähnliches berichteten Timo Heiermann und Anicia Arnold, beide 17 Jahre alt: „In Freising gibt es sehr wenig für junge Leute, keine Clubs oder so. Und wenn man am Wochenende mit Freunden unterwegs ist, ist in der Stadt nie was los.“ Dass es auch auf dem Land nicht besser ist, davon wusste Michael Wohlschläger (26) aus Au ein Lied zu singen: „Wenn dann feiern wir mit Freunden privat. In Au ist nämlich auch nix los.“

Für Stadtjugendpfleger Fritz Andresen sind solche Events eine Herzensangelegenheit, das war am Samstag deutlich zu spüren. „Das ist ja unsere Mission“, so Andresen in puncto Angebot für den Nachwuchs. Was er allerdings schon auch betonte, weil er gerne mehr machen würde: „Es gibt halt aktuell wenige junge Bands aus Freising.“

June Call aus Freising zieht das Publikum in den Bann

Eine junge Band hat allerdings Freising aktuell, die durchaus Leute anzieht – und zwar June Calls, die als Haupt-Act den Schlussakkord des Festivals anstimmten. Rund 100 Feierwillige waren dann doch noch im Unterhaus zusammengekommen, angeheizt von der Formation Marlin Beach, die es richtig krachen ließen und Songs auf die Bühne brachte, die sofort in Herz, Seele und Beine gingen. Freilich: Gewartet wurde sehnlichst auf die Lokal-Helden von June Calls, die ein Set auf die Bühne hievten, das bis kurz vor Mitternacht den Sommer ins Unterhaus brachte – flirrend und gleißend hell.

Mit dieser Veranstaltung über sechs Stunden wurde deutlich: Im Lindenkeller könnte eine neue Jugendkultur-Bewegung in Form von Konzerten entstehen. Genügend Leute, die mit ganz viel Herzblut daran arbeiten, gibt es nämlich erfreulicherweise.

Richard Lorenz

