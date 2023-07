Gute Laune bis zum letzten Ton: Sommerkonzert der Camerloher Bigband sorgt für volle Aula und tosenden Applaus

Legten sich mächtig ins Zeug: Die Mitglieder der Bigband unter Leitung von Gunther Fendler starteten schwungvoll in den Abend und gaben nicht nur Swing- und Latin-Nummern, sondern auch original New-Orleans-Dixie-Sound zum Besten. © Spanrad

Am Camerloher-Gymnasium gaben jüngst Bigband, Junior-Bigband und die Combo ein Sommerkonzert, das sich gewaschen hatte.

Freising – Wenn die Bigband des Camerloher-Gymnasiums in Freising zum Sommerkonzert einlädt, ist die Aula traditionell gut gefüllt. Die rund 700 Zuhörer ließen sich nicht nur vom Ensemble, sondern auch von der Junior-Bigband und der Combo über zwei Stunden lang unterhalten und bedankten sich am Ende mit großem Applaus.

Jeder Ton saß

Als Opener hatte Bigband-Leiter Gunther Fendler Bill Potts „Big Swing Face“ ausgesucht, also gleich ein richtiger Kracher, schwungvoll und fetzig, gespickt mit vielen Soli. Danach präsentierte die Bigband einige Klassiker: „Puttin’ on the Ritz“ oder ein Glenn Miller Medley „A Salute to Glenn Miller“. „Das sind gefühlvolle und spannende Arrangements“, informierte Florian Apold, der selber vor vielen Jahren in der Bigband gespielt hatte und das Konzert charmant moderierte. Und die Camerloher Künstler bewiesen eindrucksvoll, dass sie diese anspruchsvollen Glen-Miller-Arrangements perfekt umsetzen können. Es passte jeder Ton. Die Band konnte ihre variablen stilistischen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Über diese Swing-Klassiker freuten sich natürlich vor allem die vielen Zuhörer fortgeschrittenen Alters, die schon seit Jahren zum Stammpublikum zählen. So mancher fühlte sich in seine Jugendzeit zurückversetzt.

Volles Haus: Rund 700 Gäste kamen in die Aula des Camerloher-Gymnasiums, um den drei Ensembles zuzuhören. © Spanrad

Am Ende des ersten Sets tastete sich die Big Band ins 21. Jahrhundert vor. Stings Hit „Every Little Thing She Does“ forderte geradezu zum Mitschnippen und Mitwippen auf. Danach wurde klar, dass sich Günther Fendler um den Nachwuchs der Bigband keine Sorgen machen muss. Weil die Zahl der interessierten Schüler zuletzt immer größer geworden war, hat Thomas Noichl vor rund eineinhalb Jahren die Junior-Bigband ins Leben gerufen. Sie hatte rockige Pop-Nummern einstudiert wie „Viva la Vida“ von Coldplay oder „Rock You Like A Hurricane“ von den Scorpions. Die Zuschauer staunten nicht schlecht, was die Buben und Mädchen aus der Unter- und Mittelstufe schon draufhaben.

Da durften auch Soli nicht fehlen. Hut ab, mit welcher Präzision die Musikerinnen und Musiker diese Stücke im Bigband-Sound interpretierten.

Spielen schon (fast) wie die Großen: Die Mitglieder der Junior-Bigband präsentierten rockige Pop-Nummern. © Spanrad

Nach der Pause ging es mit einem Kontrastprogramm weiter. Die Combo, in der Gunther Fendler selber zur Trompete greift, besteht aus einigen Top-Mitgliedern der Bigband, die jeden Freitagnachmittag nach der regulären Probe zusätzlich Zeit investieren, um sich dem original New-Orleans-Dixie-Sound zu widmen. Das war genau richtig, um im Publikum wieder für Schwung zu sorgen.

Zum Schluss gab‘s eine Überraschung

Auch Latin-Nummern gehören zum Repertoire einer jeden Big Band. Und so hatten die Camerloher Big Band in ihrem zweiten Set beispielsweise Santanas „Smooth“ im Gepäck.

Mit zwei bekannten Bruno Mars-Titeln, „Forget You“ und „Run Away Baby“, endete der Gute-Laune-Abend in der Camerloher Aula. Der Lohn für die Musiker: tosender Applaus des Publikums, das ohne Zugabe nicht in den lauen Sommerabend gehen wollte.

Zuletzt noch eine kleine Überraschung: Alle ehemaligen Bandmitglieder, die im Big Band T-Shirt erschienen waren und ihr Instrument mitgebracht hatten, mischten sich bei den Zugaben unter die Band. Mit dem traditionellen Rausschmeißer der Camerloher Big Band, „Give Me Just One Night (Una Noche)“, war der mitreißende Konzertabend endgültig zu Ende. Das nächste Mal hören kann man die Camerloher Bigband am Sonntag, 15. Juli, beim Freisinger Altstadtfest: ab 18.30 Uhr auf der großen Bühne am Marienplatz.