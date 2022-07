Vom Kontrabass bis zur Spaßbagage: So bunt ist das Programm des Freisinger Sommerwunders

Die Schauspieler Peter Reisser, Richard Putzinger und Stefan Leonhardsberger haben sich als „Austria 4+“ einen Namen gemacht. Mit dabei: Martin Schmid und der Freisinger Stefan Pellmaier. © Hangen

Der Programm-Fahrplan für das Freisinger Sommerwunder ist da. Bei wunderbarem Ambiente bietet das Festival zehn Tage lang ein buntes Aufgebot.

Freising – Willkommen zum dritten Freisinger Sommer-wunder: Das Kulturamt, die Stadtjugendpflege und die Musikschule der Stadt Freising haben in Kooperation mit dem Uferlos-Team im Amtsgerichtsgarten und im Lindenkeller ein vielfältiges Kulturprogramm auf die Beine gestellt – vom 20. bis 31. Juli, jeweils Mittwoch bis Sonntag. Hier der Veranstaltungskalender

Mittwoch, 20. Juli

19.30 Uhr, Amtsgerichtsgarten: A Night of Funk & Soul – 50 Jahre Musikschule. Die Band besteht aus Julia Schröter, Häns Czernik & weitere (Gesang), Vipo Maat (Gitarre), Lukas F. Voith (Keyboard), Yvo Fischer (Bass), Stephan Treutter (Schlagzeug). Das Eröffnungskonzert des Sommerwunders gibt einen Vorgeschmack auf das Jubiläumskonzert der Musikschule, das am 28./29. Oktober in der Luitpoldhalle stattfindet.

Donnerstag, 21. Juli

19.30 Uhr, Amtsgerichtsgarten: HofMusik München. In der HofMusik München spielen die Bläsersolisten des Münchner Kammerorchesters, verstärkt durch einen Kontrabass.

Freitag, 22. Juli

19.30 Uhr, Amtsgerichtsgarten: Traudi Siferlinger & Pitu Pati. Support: Abseits Ramblers. Pitu Pati begibt sich auf musikalische Weltreise mit argentinischen Tango, brasilianischen Forró, Czárdás, jiddischen Liedern, skandinavischen Klängen und bayerischer Musik.

Samstag, 23. Juli

19.30 Uhr, Amtsgerichtsgarten: „Der Kontrabass“ von Patrick Süskind mit Michael A. Grimm (Gastspiel des Hofspielhaus München). Grimm brilliert in dem Monodrama über das Leben eines Hinterbänklers im Orchester.

Sonntag, 24. Juli

11 Uhr, Amtsgerichtsgarten: The Hot Stuff Jazzband. Mit Swing & Jazz der Extraklasse legt die Band, bestehend aus Trompete, Flügelhorn, Posaune, Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug, einen groovigen, erdigen „Mini Big Band Sound“ an den Tag.

14.30 und 16.30 Uhr, Amtsgerichtsgarten: Ein Mitmachkonzert mit der bayerischen Kinderliederband Spaßbagage. Ein Spaß für die ganze Familie.

19.30 Uhr, Lindenkeller: William T & Black 50s. Seit 2004 spielt der frühere Solokünstler und Elvis-Impersonator William T mit seiner Band The Black 50s.

Mittwoch, 27. Juli

19.30 Uhr, Lindenkeller, Stadtgarten: Poetry Slam. Auch dieses Mal sind Poetry Slammer aus dem ganzen deutschsprachigen Raum mit dabei, die um die Gunst des Publikums kämpfen. Moderiert wird die Veranstaltung von Ko Bylanzky und Philipp Potthast.

18 Uhr, Amtsgerichtsgarten: (Eintritt frei) Verleihung des Jugendkulturpreises. Alle Preisträger werden in einem kurzen Auftritt ihr Schaffen und ihre Werke präsentieren.

Donnerstag, 28. Juli

19.30 Uhr, Amtsgerichtsgarten: Shahak Shapira (Comedy). Bitterböse Pointen, gute Gags und großartiger Humor sind vorprogrammiert.

Freitag, 29. Juli

19.30 Uhr, Amtsgerichtsgarten: Biréli Lagrène und Joscho Stephan-Trio. Die Band bietet unter anderem Gypsy Swing und Jazz.

Michael A. Grimm mit Kontrabass: Das Stück beschreibt das Leben eines Hinterbänklers im städtischen Orchester. © Hangen

Samstag, 30. Juli

19.30 Uhr, Amtsgerichtsgarten: Austria4+ (Austropop Tribute). Support: Stadtkapelle Freising. Die österreichischen Schauspieler Peter Reisser, Richard Putzinger und Stefan Leonhardsberger haben sich als „Austria 4+“ einen Namen gemach. Komplettiert wird die Truppe von Musiker Martin Schmid und dem Freisinger Stefan Pellmaier.

Sonntag, 31. Juli

11 Uhr, Amtsgerichtsgarten: Isabel Casas y Nueva Vista (Jazz, Swing). Kubanische Musik der 1940er und 1950er Jahre in der Tradition der Altmeister Buena Vista Social Club.

14.30 und 16.30 Uhr, Amtsgerichtsgarten: „Das Krokodil aus dem Koffer“ nach Janosch. Die Produktion des Kindertheaters im Fraunhofer für Kinder ab drei Jahren spielt mit starken Gefühlen.

19.30 Uhr: Lindenkeller: Storyville Shakers. Die Band verstehen es, virtuos und spritzig den unvergesslichen Sound des New Orleans Jazz lebendig zu halten. (ft)

Tickets gibt es bei der Touristinfo (Rindermarkt 20) in Freising, Tel. (0 81 61) 54 44 333, oder online unter tickets.vibus.de. Eventuelle Restkarten sind an der Tageskasse erhältlich.

Auf dem Gelände steht ein WC-Wagen für die Gäste zur Verfügung. Zusätzliche öffentliche Toiletten befinden sich am Rindermarkt, wie auch eine barrierefreie Toilette.