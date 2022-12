Ein galaktisches Schuljahr am Freisinger Hofmiller-Gymnasium: Sonne und Mond liefern sich ein Spektakel

Von: Manuel Eser

Teilen

Orange im Weltall: Dieses Bild einer partiellen Sonnenfinsternis haben Schülerinnen und Schüler des Josef-Hofmiller-Gymnasiums mit einem speziellen Teleskop aufgenommen. Oben ist der verdeckte Teil der Sonne zu sehen, links daneben eine sehr große Sonneneruption, die viel größer ist als die Erde. © JOHO

Die Nachwuchsastronomen des Josef-Hofmiller Gymnasiums in Freising haben eine Sonnenfinsternis beobachtet. Ein JoHo-Experte beantwortet alle Fragen dazu.

Freising – Am 25. Oktober war es für uns wieder soweit: Wir konnten zwischen 11.14 Uhr und 13.16 Uhr am Himmel eine partielle Sonnenfinsternis beobachten. Doch wie entsteht dieses Phänomen? Klar, der Mond schiebt sich entweder ganz oder nur zu einem Teil vor die Sonne. Doch wenn man den Vorgang genauer verstehen will, ergeben sich schnell einige Fragen. Diese versuche ich möglichst einfach zu beantworten.

Viele Fragen an die Experten

Wieso kann der Mond die Sonne überhaupt verdecken? Sonne und Mond müssen so zueinander stehen, dass sie beide ungefähr gleich groß wirken. Das funktioniert, weil die Sonne zwar 400 Mal größer ist als der Mond, aber eben auch 400 Mal weiter von der Erde entfernt ist.

Beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Astronomie: Tim Bökel hat die Sonnenfinsternis aufgenommen. © JOHO

Wann genau steht der Mond vor der Sonne?

Jetzt wirken Sonne und Mond schon mal gleich groß – nur, wann genau steht der Mond vor der Sonne? Als erstes muss der Mond zwischen Sonne und Erde stehen. Also kann eine Sonnenfinsternis nur bei Neumond stattfinden. Da aber nicht bei jedem Neumond auch eine Sonnenfinsternis stattfindet, gibt es noch einen Einflussfaktor: Der Mond steht nicht genau auf der Ebene zwischen Sonne und Erde, sondern ist um fünf Grad gekippt. Die Mondebene und die Sonnenebene schneiden sich an genau zwei Stellen, an diesen liegen Sonne, Mond und Erde genau auf einer Linie. Und wenn das zutrifft, kommt es zu einer totalen Sonnenfinsternis. Irgendwo auf der Welt.

Wie beobachtet man eine Sonnenfinsternis?

Allerdings ist es sehr selten, dass der Mond zentral zwischen Sonne und dem Beobachter auf der Erde steht. In Deutschland war es zuletzt am 11. August 1999 der Fall. Deshalb kommt es eher zu einer partiellen Sonnenfinsternis. Dabei schiebt sich der Mond nur ein Stück vor die Sonne. In unserem Fall wurde die Sonne um 12.14 Uhr zu etwa 23 Prozent abgedeckt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Eine weitere Frage: Wie beobachtet man so eine partielle Sonnenfinsternis? Erst mal muss das Wetter stimmen. Bei Regen geht das schlecht. Wir hatten Glück: Nach dem sich der Nebel aufgelöst hatte, bekamen wir einen strahlend blauen Himmel zu sehen. Wenn nur ein kleiner Teil der Sonne verdeckt ist, dann ist die Sonnenfinsternis ohne Hilfsmittel gar nicht bemerkbar. Zum Beobachten benötigt man einen Sonnenfilter. Die meisten kennen ihn als Sonnenfilterbrille. Mit dieser kann man aber keine so coolen Bilder machen wie mit unserem Teleskop! Mit unserem Sonnenteleskop, bestehend aus einer Celestron CGX Montierung, dem Lunt St 60/500 Sonnenteleskop und der ASI 294 mc Kamera, gelangen uns wunderbare Aufnahmen.

Wie können wir die Sonne aufnehmen?

Dabei ergibt sich gleich eine weitere Frage: Wie können wir die Sonne so gut aufnehmen? Oder anders gefragt: Was unterscheidet unser Teleskop von einem normalen Teleskop mit Sonnenfilter? Ein Sonnenfilter blockiert nur einen Großteil des Lichts, dagegen lässt unser Teleskop durch einen speziellen Filter nur das Licht von leuchtendem Wasserstoff durch, dieses aber zu fast 100 Prozent. Dadurch wird das Sonnenlicht extrem reduziert, und Details werden hervorgehoben.

Unser Bild entstand ziemlich am Ende der Sonnenfinsternis. Der verdeckte Teil der Sonne ist nur noch sehr klein. Dafür lässt sich links daneben eine sehr große Sonneneruption erkennen. Diese ist um ein Vielfaches größer als die Erde. TIM BÖKEL

Gut zu wissen

Mit ihrer Sternwarte können die Schülerinnen und Schüler des Josef-Hofmiller-Gymnasiums Freising einen tiefen Blick ins All werfen – und lassen die Leserinnen und Leser des FT daran teilhaben. In unserer Serie „Ein galaktisches Schuljahr“ präsentieren die Teilnehmenden des Wahlkurses Astronomie jeden Monat ein Teleskopbild, das jeweils von einem Jugendlichen erklärt wird.