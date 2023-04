Sorgt die Freisinger Westtangente für die erhoffte Verkehrsentlastung? Erste Zahlen liegen vor

Von: Manuel Eser

Sie zieht die Autos weg von den innerstädtischen Routen: Zählungen zeigen, dass die Westtangente für eine starke Entlasung des Kfz-Verkehrs in Freising sorgt. © Lehmann

Vom Bau der Westtangente hat sich Freising eine wesentliche Verkehrsentlastung für zentrale Stadtrouten erhofft. Jetzt liegen erste Zählungen vor.

Freising – Die Freisinger Westtangente hat bereits im ersten Betriebsjahr für eine deutliche Verkehrsentlastung der Stadt gesorgt. Die Verwaltung legte Zahlen vor, die mehrere Stadträte veranlasste, Bestnoten zu verteilen. Die Grünen, die diese Zahlen per Antrag eingefordert hatten, sehen es etwas anders.

Eine „Eins mit Stern“ gab Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher der Umfahrung. Eine Zählung am 22. November des vergangenen Jahres ergab im Vergleich mit Messungen aus der Vor-Tangenten-Zeitam(23. Juni 2016 eine deutliche Entlastung wichtiger Stadtrouten vom Kfz-Bewegungen. Demnach ging der Verkehr pro Tag auf der Johannisstraße um rund 7900 motorisierte Fahrzeuge zurück, auf der Wippenhauser Straße um 6200, auf der Vöttinger Straße um 5300 und auf der Oberen Hauptstraße um 2900.

Rund 8700 Autos wurden an einem Tag auf der Westtangente gezählt

Das bedeutet: In Johannis-, Wippenhauser und Vöttinger Straße ist der Kfz-Verkehr um etwas mehr als ein Drittel zurückgegangen. Eine Sonderrolle nimmt hier die Obere Hauptstraße ein. Hier ist der Verkehr sogar um 85 Prozent zurückgegangen. Hier hat eine veränderte Verkehrsführung und vor allem die Baustellen ihr Übriges beigetragen. Die Zahl der Kfz auf der Westtangente lag am 22. November 2022 bei rund 8700, was in etwa der Entlastung der Johannisstraße entspricht, auf der am gleichen Tag die Zahl bei 13 800 lag.

Entsprechend zufrieden ist der OB, aber auch etliche Mitglieder des Bauausschusses, dem die Zahlen in der Sitzung am Mittwoch vorgelegt wurden. „Die Westtangente ist ein voller Erfolg“, sagte Norbert Gmeiner, und Robert Weller (FW) ergänzte: „Das ist eine super Entlastung.“ Das entspreche den Kapazitäten einer Staatsstraße. Die Straße zwischen Freising und Allershausen habe etwa ein Aufkommen zwischen 7000 und 7000 Kfz pro Tag.

Die Grünen hatten eine andere Perspektive auf die Zahlen. Werner Habermeyer, der für seine Fraktion eine Erklärung verlas, wies darauf hin, dass die Westtangente laut des Jahresspiegels der Stadt Freising aus dem Jahr 2020 für 16 000 Fahrzeuge ausgelegt gewesen sei. „Damit haben wir nur eine 50-prozentige Auslastung“, sagte er dem FT. Seine Frage, ob sich der Verkehr reduziert habe, sei unbeantwortet geblieben. Weller konnte diese Kritik nicht nachvollziehen: „Die Grünen sollen doch glücklich sein, dass wir nicht so viel Verkehr haben.“

