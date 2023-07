„Sind wir auf der schiefen Bahn nach unten?“ - Staatssekretär sorgt sich, LMU-Soziologe gibt Antworten

Von: Manuel Eser

Ob Klimawandel oder Gendern: Der renommierte Soziologe Prof. Armin Nassehi sprach im „Politischen Salon“ von Staatsminister Florian Herrmann (r.) Klartext – und hatte durchaus hoffnungsvolle Botschaften für die Gesellschaft. © Lehmann

Beim Politischen Salon spricht ein renommierter Soziologe von der LMU Klartext über Klimawandel, AfD-Wähler und das Gendern. Politikern gibt er einen Rat.

Freising – Ein Blick über den großen Teich: In den USA sind während der Pandemie deutlich mehr Republikaner als Demokraten gestorben. Warum? „Weil aus ihrer Sicht Masken-Tragen eher ein Demokraten-Ding war“, berichtete Prof. Armin Nassehi am Mittwoch im Freisinger Diözesanmuseum. „Das ist ein Zeichen dafür, dass eine Gesellschaft gespalten ist. So weit sind wir zum Glück in Deutschland noch nicht.“

Das war die gute Nachricht für Florian Herrmann und alle Versammelten. Der Staatsminister aus Freising und Leiter der Staatskanzlei feierte am Mittwoch ein doppeltes Comeback mit dem von ihm entwickelten Gesprächsformat. Erstmals seit Corona fand überhaupt wieder ein Politischer Salon statt und erstmals seit der Generalsanierung wieder im Dimu. Für die Neuauflage hatte Herrmann Prof. Nassehi eingeladen. Der preisgekrönte Soziologe sprach über „Multiple Krisen“ von Corona über den Ukraine-Krieg bis hin zum Klimawandel, und wie diese und andere Dilemmas die Gesellschaft überfordern und zersetzen. Er tat dies informativ, aber – trotz der Schwere der Thematik – sehr unterhaltsam.

Nassehi betonte, dass zwar auch in Deutschland viele Menschen die allgemeine Lage sehr kritisch bewerten, zugleich aber signalisieren, dass sie mit dem eigenen Leben zufrieden sind. Herrmann vermutete, dass Deutschland im Vergleich zu den USA eine stabilere Mittelschicht habe, um die sich die Politik auch besser kümmere. „Wir haben vergleichsweise eine stabile medizinische Versorgung und ein ordentliches Bildungssystem.“ Trotzdem wollte er von Nassehi wissen: „Bleibt das bei uns einigermaßen stabil – oder befinden wir uns auf der schiefen Bahn nach unten?“

Soziologe warnt Politiker vor Kulturkämpfe

Er sei kein Prophet, sagte der Soziologe. Es gebe aber wissenschaftliche Erkenntnisse, warum Donald Trump Wähler in Scharen zulaufen und auch die AfD erfolgreich ist. Das seien in der Mehrzahl nicht Leute, die ökonomisch bereits abgehängt seien, sondern die den Eindruck hätten, dass ihnen genau das widerfahren könnte. „Diese Menschen haben das Gefühl, nicht mehr selbstwirksam leben zu können.“ Heißt: Sie haben nicht mehr die innere Überzeugung, schwierige Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft gut meistern zu können. „Und sie haben oft das Gefühl, nicht mehr dazuzugehören.“

Den Parteien empfahl er daher, im Diskurs Kulturkämpferisches herauszuhalten und den politischen Gegner nicht in Formen anzugreifen, wo es nicht mehr um die Sache gehe. Als Beispiel nannte er den Klimawandel. Fraglos müsse sich jede Partei mit diesem Problem auseinandersetzen. „Aber es gilt auch zu akzeptieren, dass es für die Lösung konkurrierende Konzepte gibt.“

„Ehrlich gesagt etwas auf den Geist“ gehen dem Soziologen in dem Zusammenhang auch die aufgeregten Debatten übers Gendern und kulturelle Aneignung. „Das sind eigentlich reine Nebendebatten, die den Blick für die Fälle verstellen, wo wirkliche Diskriminierung stattfindet. Und sie rauben die Energie, die wirklichen Probleme zu lösen.“ (Manuel Eser)

