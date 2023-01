Sparkasse Freising: Kirsch kehrt auf den Chefposten zurück – vorerst

Von: Manuel Eser

Teilen

Johann Kirsch ist aktuell der Nachfolger seiner Nachfolgerin. © CHRISTIAN SCHRANNER

Johann Kirsch springt nochmal in die „Bresche“: Er übernimmt nochmal den Chefposten bei der Sparkasse Freising. Doch das soll nur eine Zwischenlösung sein.

Freising – Damit hatte er selbst nicht mehr gerechnet: Johann Kirsch kehrt noch einmal auf den Chefposten der Sparkasse Freising zurück. Er übernimmt den Vorstandsvorsitz von Andrea Felsner-Peifer, die Ende Januar, wie berichtet, zur Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg wechselt.

Felsner-Peifer war erst im Februar 2021 an die Spitze der Sparkasse Freising gerückt – als Nachfolgerin von Kirsch, der daraufhin ins zweite Glied rückte. Jetzt ist der 63-Jährige seit 1. Dezember selbst wieder an der Spitze – auf Bitte des Verwaltungsrats. „Ich bin im 27. Jahr bei der Sparkasse Freising. Ich kann nicht einfach davonlaufen, sondern möchte mich der Aufgabe stellen“, sagte Kirsch dem FT. „Ich fühle mich stark und routiniert genug, um in die Bresche zu springen.“

An der Sparkassen-Fusion ändert die Personal-Rochade nichts

Felsner-Peifer bedankte sich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat, der ihren Wechsel abgesegnet hat. „Sehr dankbar bin ich auch für die eindrucksvolle Zeit mit den Kolleginnen und Kollegen sowie für die vielen angenehmen Kontakte mit den Kundinnen und Kunden.“

Die Fusion der Sparkassen Freising und Moosburg wird weiterhin planmäßig und erfolgreich umgesetzt, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Gleichzeitig sucht die Sparkasse intensiv eine Nachfolge für den Vorstandsvorsitz, denn Kirsch wird in absehbarer Zeit in den Ruhestand wechseln. Mit einem Augenzwinkern meinte er: „Ich habe nicht vor, noch mein 30-jähriges Dienstjubiläum zu feiern“. Muss er wohl auch nicht.

Petz sichtet vielversprechende Bewerbungen

Die Bewerbungsfrist für die Stelle für den Vorsitzenden des Vorstands endete bereits am 4. Dezember. Einige sehr interessante Namen sind unter den Bewerbern, heißt es von Seiten des Verwaltungsratsvorsitzenden Helmut Petz. Der Landrat ist zuversichtlich, „dass wir für diese überaus wichtige Position wieder eine fachlich und sozial kompetente Persönlichkeit gewinnen und so die Arbeit in der soeben erst fusionierten Sparkasse ohne Kontinuitätsbruch fortsetzen können“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der Verwaltungsrat rechnet damit, dass die wichtige Führungsposition im Laufe des Jahres besetzt werden kann – noch vor dem altersbedingten Ausscheiden von Kirsch.