Freising spart Strom: Sogar der Dom liegt jetzt im Dunkeln

Illuminierung aller Kirchen und des Rathauses abgeschaltet

In Freising heißt es Licht aus: Alle Kirchen sind des Nachts wegen der Energiekrise in tiefe Dunkelheit getaucht. Sogar das Wahrzeichen: der Dom.

Freising - Städtische Gebäude wie das Freisinger Rathaus werden nicht mehr illuminiert. Und sogar der Dom und alle weiteren Kirchen sind des Nachts wegen der Energiekrise in tiefe Dunkelheit getaucht. Man will Strom sparen. Aber es gibt noch weitere – wichtige – Gründe.

Für die Fassadenbeleuchtung von Kirchen sei in den meisten Fällen die Kommune zuständig, berichtet Ursula Hinterberger von der Pressestelle des Erzbischöflichen Ordinariats. Deshalb habe sich auch Domrektor Marc-Aeilko Aris an die Stadt Freising gewandt und sich dafür ausgesprochen, dass die Beleuchtung des Freisinger Doms abgeschaltet wird. Allerdings nicht nur, um Energie zu sparen, sondern auch wegen der bevorstehenden Einrüstung des Doms Ende August.

Es werden nämlich laut Hinterberger im September und Oktober die Domtürme sowie die übrige Fassade gestrichen, um den Dom mit Blick auf das diözesane Jubiläum und die Landesausstellung aufzuhübschen. 2024 wird Freising bekanntlich Schauplatz der Bayerischen Landesausstellung sein. Titel: „Bayern in Freising“. Und: Das Bistumsjubiläum wird begangen – 1300 Jahre, nachdem der Heilige Korbinian nach Freising kam und so die Voraussetzung für das Entstehen des Erzbistums München und Freising schuf. Deshalb also der umfassende Neuanstrich des Doms.

Alle Kirchen sind in Dunkelheit getaucht

Anfang dieser Woche sei dann die Rückmeldung der Stadt an das Ordinariat gekommen, dass der Dom nicht mehr angestrahlt werde und auch alle anderen Kirchenbeleuchtungen in Freising nachts abgeschaltet würden, berichtet Sprecherin Ursula Hinterberger.

Stadt-Sprecherin Christl Steinhart bestätigt das. Die Stadt hatte ohnehin bereits Überlegungen angestellt, „aus Energiespargründen in Folge der Gasmangellage aktuell auf das Anstrahlen/Beleuchten der städtischen Gebäude zu verzichten“. So habe man sich darauf verständigt, in diesem Zuge neben dem Dom und benachbarten Gebäuden auf dem Domberg auch das Anstrahlen von St. Georg (Stadtmitte), St. Peter und Paul (Neustift), St. Lantpert (Lerchenfeld) und der Christi-Himmelfahrts-Kirche einzustellen. Steinhart: „Das Beleuchten dieser für das Stadtbild markanten, prägenden Gebäude durch Strahler erfolgt durch die Stadt und die Stadtwerke und wird oder wurde bereits im Laufe dieser Woche eingestellt.“

Die Abschaltung soll Signalwirkung haben

Und die Rathaus-Beleuchtung? Die sei bereits in Vorbereitung auf das neue Lichtkonzept für die Innenstadt im Frühsommer rückgebaut worden, berichtet Steinhart. Das heißt: Die Rathaus-Fassaden zu Hauptstraße und Marienplatz sind seit Wochen nicht mehr beleuchtet. Und das wird nun – Stichwort Energiekrise – auch vorerst so bleiben. Daher werde die Stadtverwaltung außerdem auch die die Beleuchtung von Mariensäule und Hauptfeuerwache einstellen – in Anlehnung an die „Earth Hour“ im März. Die Abschaltung solle „Signalwirkung haben – als Bekenntnis zur globalen Bedeutung von mehr Klima- und Umweltschutz“, wie Steinhart betont.

