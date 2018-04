110 Jahre alt – aber noch lange kein Auslaufmodell

Der älteste Sparverein der Stadt – „Edelweiß“ – hat gerade Geburtstag gefeiert: Exakt 110 Jahre ist es her, dass sich einige Herren zusammengetan haben, die monatlich kleine Beträge zurücklegten, um ihren Lieben zu Weihnachten eine kleine Freude bereiten zu können. Die Idee des monatlichen Sparens ist geblieben – dennoch hat sich über die lange Zeit Einiges verändert.

Freising – Zum einen ist der „Sparverein Edelweiß“ keine Männerdomäne mehr, zum anderen sind es inzwischen sogar einige Ehepaare, die am abwechslungsreichen Vereinsleben teilnehmen. Geblieben ist aber die traditionelle Auszahlung zur Weihnachtszeit. Und wie seit eh und je finden einmal im Monat Vereinstreffen statt. Dazu kommen Gartenfeste, Ausflüge, Biergartenbesuche und der alljährliche Volksfestbesuch. Finanziert werden alle Aktivitäten durch freiwillige Spenden der Mitglieder, Jahresbeiträge und die Christbaumversteigerung. Die 110-Jahr-Feier begann mit dem gemeinsamen Besuch des Gottesdiensts in St. Lantpert. Danach ging es zum Mittagessen ins Vereinslokal Grüner Hof. Mit einem gemütlichen Zusammensein ließen die derzeit etwa zwei Dutzend Mitglieder den Ehrentag ausklingen. Dass das Vereinsleben viele Generationen anspricht und der Sparverein kein Auslaufmodell ist, zeigt sich an der Bandbreite der Mitglieder: Das älteste ist 85, das jüngste gerade einmal 14 Jahre alt.