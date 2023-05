17-Jähriger bunkert Kokain und Marihuana in der Nähe eines Freisinger Kinderspielplatzes

Von: Manuel Eser

Teilen

Kokain haben Polizisten in einem Rucksack entdeckt, den Spaziergänger nahe eines Freisinger Spielplatzes gefunden hatten. © Christian Charisius/dpa

Ein Zufallsfund hat zur Festnahme eines minderjährigen Drogendealers in Freising geführt. Er hatte Marihuana und Kokain nahe eines Spielplatzes gebunkert.

Freising - Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilte, entdeckten Spaziergänger am Montagvormittag einen Rucksack, der in einem Waldstück in der Nähe des Spielplatzes „Seilerbrückl“ versteckt war. Sie alarmierten sofort die Polizei. Beamte der PI Freising fanden in dem Rucksack rund 230 Gramm Marihuana, 20 Gramm Kokain und zwei elektronische Feinwaagen.

Die Kripo Erding übernahm die Ermittlungen und konnte noch am selben Abend einen 17-jährigen Freisinger festnehmen, als dieser offensichtlich nach seinem Rucksack suchte. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung stellten die Polizisten im Zimmer des Jugendlichen weitere Rauschgiftutensilien und ein Springmesser sicher.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der junge Mann wurde zunächst festgenommen. Nach Beendigung der polizeilichen Ermittlungen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Landshut wurde er wieder auf freien Fuß gelassen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.