SPD-Vorsitzender mit großer Mehrheit wiedergewählt - Weitere Personalien geklärt

Teilen

Zu den kommunalpolitischen Schwerpunkten des Kreisverbands berichtete in der Versammlung Herbert Bengler (r.), 2. Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion. kreisverband (2) © Kreisverband

Bei der Jahreshauptversammlung der SPD wurde Vorsitzender Andreas Mehltretter wiedergewählt. Auch weitere wichtige Personalien wurden geklärt.

Landkreis – Nach zweieinhalb Jahren ohne Versammlungen in Präsenz war es vor kurzem wieder so weit. Die Delegierten des Kreisverbands der SPD trafen sich in Hallbergmoos zur Jahreshauptversammlung, um über die vergangenen Jahre und Wahlen Resümee zu ziehen sowie einen neuen Vorstand zu wählen. Dabei ist der neue Vorstand zugleich der alte: Mit 97 Prozent der Stimmen würdigten die Delegierten die Arbeit des Bundestagsabgeordneten Andreas Mehltretter und wählten ihn damit erneut in das Amt des Kreisvorsitzenden.

Als Stellvertreter wurden Alina Graf und Herbert Bengler ebenfalls fast einstimmig wiedergewählt. Mit den 15 Beisitzern und jeweils einem Vertreter der Jusos und der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) ist der neue und weitestgehend alte Vorstand bestens aufgestellt für die kommenden zwei Jahre.

Die Bilanz

Der Kreisverband sieht sich selbst insgesamt sehr gut aufgestellt. Andreas Mehltretter betonte dazu: „Die Mitgliederzahlen sind stabil, die Finanzen solide und alle sind hochmotiviert für den Wahlkampf zur Landtagswahl in Bayern 2023.“ Das erklärte Ziel sei „eine Regierung ohne die CSU“.

Mit ganz großer Mehrheit als SPD-Vorsitzender bestätigt wurde Andreas Mehltretter. © Kreisverband

In seiner Rede ging der alte und neue Vorsitzende auf die außergewöhnlichen Zeiten während der vergangenen zwei Jahre ein. Bereits zum Ende des Kommunalwahlkampfs 2020 habe sich Corona bemerkbar gemacht, was das Gesundheitssystem, viele Familien und die Wirtschaft insgesamt vor große Herausforderungen gestellt habe - und auch das Engagement in der Partei. „Wir haben aber alle Möglichkeiten von Online-Veranstaltungen oder Treffen draußen genutzt, insbesondere im Bundestagswahlkampf.“ Für die Unterstützung dabei bedankte sich Mehltretter bei allen Anwesenden - diese Unterstützung habe auch den großen Erfolg seines Einzugs in den Bundestag möglich gemacht.

Die Regierung

Die neue Ampel-Regierung arbeite „sehr erfolgreich in den ersten Monaten“, so Mehltretter im Kreisverbands-Bericht: „Zwölf Euro Mindestlohn kommen wie versprochen zum 1. Oktober, das ist eine Lohnerhöhung für rund eine Million Menschen in Bayern“, erklärte er. Allerdings stehe natürlich vieles im Schatten des „eigentlich unvorstellbaren“ Ukraine-Kriegs. Mehltretter betonte die entschlossene und umfangreiche Unterstützung für die Ukraine in Form von Geld, Waffenlieferungen und humanitärer Hilfe, verwies aber gleichzeitig auch auf ein besonnenes Vorgehen, das in der aktuellen Situation notwendig sei.

Die Folgen des Kriegs in Form von hohen Energiepreisen und steigender Inflation würden durch starke Maßnahmenpakete wie der Energiepreispauschale, dem 9-Euro-Ticket, Zuschlägen für Grundsicherungs- und Wohngeldempfänger, aber auch Kreditprogrammen und Zuschüssen für die Wirtschaft abgefedert. So leiste die Ampel „Rückenwind für die Arbeit im Kreis“.

Die Kommunalpolitik

Zu den kommunalpolitischen Schwerpunkten des Kreisverbands berichtete Herbert Bengler, stellvertretender Kreisvorsitzender und Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion. Den Sozialdemokraten im Kreis sei die Gesundheitsversorgung der Menschen wichtig - deshalb dürfe das Klinikum auf keinen Fall privatisiert werden, worüber man sich im Aufsichtsrat aber einig sei.

Weniger zufrieden zeigte er sich mit dem Bau der geplanten Isarbrücke an der FS 13 bei Oberhummel (Gemeinde Langenbach). Diese sei mit einer geplanten Traglast von 60 Tonnen überdimensioniert und zu teuer.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Mit Blick auf die Zukunft des Josef-Hofmiller-Gymnasiums sagte Bengler, dass zunächst der Altbau auf Sanierfähigkeit geprüft werden müsse, bevor man einen Neubau in Erwägung ziehen könne. Der aktuelle Standort würde für die Stadtentwicklung gute Chancen bieten. Wichtig sei auch der Ausbau und die finanzielle Unterstützung für die Frauenhäuser im Landkreis - dass bei dem Thema endlich etwas vorangehe, sei auch auf einen Antrag der Kreistags-SPD zurückzuführen. Mit der Arbeit von Landrat Petz sei man insgesamt durchaus zufrieden.

Die Ehrungen

Nicht zuletzt wurden im Rahmen der Jahreshauptversammung auch zwei SPD-Urgesteine für ihren unermüdlichen Einsatz für den Landkreis geehrt: Moosburgs langjähriger Bürgermeister Anton Neumaier kommt auf 36 Jahre im Kreistag, der Freisinger Alt-Oberbürgermeister und ebenfalls Kreisrat Dieter Thalhammer sogar auf 44 Jahre. Beide schieden mit der Kommunalwahl 2020 aus dem Kreistag aus. Für diese lange und erfolgreiche Zeit dankte ihnen der Vorstand der Kreis-SPD und würdigte sie mit Dankesworten sowie Geschenken. (ft)