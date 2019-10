Alt schlägt Jung: SPD wählt Bengler zum Landratskandidaten für Freising

Es war ein knappes Rennen: Mit Stimmen mehr setzte sich Herbert Bengler gegen Victor Weizenegger durch. Als Landratskandidat der SPD hat er sich ein besonderes Motto gegeben.

Freising – Während andere Parteien händeringend nach Kandidaten suchen, habe die SPD dieses Problem nicht, sagte Kreisvorsitzender Andreas Mehltretter: Gleich zwei Bewerber wollten für die SPD in das Rennen um den Landratsposten gehen. Am Mittwoch setzte sich bei der Nominierungsversammlung Herbert Bengler (63) mit 26 zu 21 Stimmen gegen seinen Mitbewerber Victor Weizenegger (24) durch.

Er habe noch nie einen Posten in der Kommunalpolitik bekleidet, gab Bengler in seiner Bewerbungsrede vor den Delegierten im Heurigen zu. Das müsse aber kein Nachteil sein, sagte der Langenbacher, der seit 2005 Genosse ist („Ich bin eingetreten, um Farbe zu bekennen“) und 2008 für die Europawahl kandidiert hatte. Grund: Der „Blick von außen“ könne gut sein. Und auch sein Alter sei kein Negativargument, versicherte Bengler, denn erstens sei es seine „Leidenschaft“, für Kinder und Enkel die Zukunft zu gestalten (Motto: „Six years for Future“), zum anderen könne auch in sechs Jahren „viel geschafft werden“.

Bengler: „Umweltschutz muss nicht weh tun“

Bengler formulierte sein Ziel, in allen Bereichen die vorhandenen Spielräume zum Gestalten für eine nachhaltige und soziale Politik zu nutzen. Er stelle sich vor, junge Menschen einzuladen, „um ihnen zu zeigen, wie Politik funktioniert“. Er werde die Zusammenarbeit mit allen Bürgermeistern gleich welcher Couleur intensivieren und die Kommunen, wo es nur geht, unterstützen. Lediglich was die AfD angehe, nehme er sich „das Recht heraus“, nur so viel mit ihr zusammenzuarbeiten, „wie es das Gesetz vorschreibt“.

Umweltschutz, so Benglers Überzeugung, müsse nicht weh tun, der Landkreis müsse bis 2030 klimaneutral sein – „aber bitte auch sozial“. Integration müsse besser „gemanagt“ werden, der Landkreis sei gefordert, den Missstand bei der Wohnungsnot beheben zu helfen. Und noch etwas war Bengler wichtig: „Die Freisinger SPD hat bis jetzt die dritte Startbahn verhindert“, betonte er mit Blick auf den Antrag zum Landesparteitag im Jahr 2009, als sich die Landes-SPD gegen den Bau der Runway positionierte.

Kandidat will starke Stimme für Sozialdemokratie sein

Bengler, der seit 1. Oktober 2019 im Ruhestand ist und seit seinem Eintritt in die SPD („eine wunderbare Partei“) schon Mitglied in diversen Arbeitskreisen und im Kreisvorstand war, will als Landrat „im Kreistag eine starke Stimme der Sozialdemokratie“ sein. Sein letzter Satz, der ihm 26 Stimmen einbrachte: „Ich will es. Und ich kann es.“

Auf 21 Stimmen brachte es sein junger Mitbwerber Victor Weizenegger aus Neufahrn. Der sah angesichts der beiden größten Bedrohungen – wachsender Rassismus und Klimawandel – die SPD „als Bollwerk gegen Faschismus und gegen eine Spaltung der Gesellschaft“. Seit 2013 ist Weizenegger SPD-Mitglied, wird heuer sein Master-Studium Umweltsysteme und Nachhaltigkeit abschließen, und ist seit vielen Jahren in SPD-Arbeitskreisen engagiert, außerdem seit Jahren beim Rufbus dabei.

+ „Den Landkreis gestalten“ möchte Victor Weizenegger. Als Landratskandidat erhält er dazu nicht die Chance. © Beschorner

Wohnungsbau stärken, eine ÖPNV-Offensive starten, bessere Radwegeverbindungen bauen, die Bahnstrecken ausbauen, und die Digitalisierung forcieren – das wären Weizeneggers Ziele als Landrat gewesen. „Was wir aber sicher nicht brauchen, ist eine dritte Startbahn.“ Doch all diese Vorsätze reichte für ihn nicht ganz, um die Mehrheit der Kreisdelegiertenkonferenz für sich zu gewinnen: 21 Genossen votierten für den Mann, der mit den anderen Sozialdemokraten „gemeinsam anpacken“ wollte, „um diesen Landkreis zu gestalten“.

