7,5 Tonnen Spaß: Der Freisinger Spielbus steht für die Kinder wieder in den Startlöchern

Von: Manuel Eser

Das Team ist neu, das Programm bleibt bunt: Stefan Memmler, Leiter der Stadtjugendpflege, präsentierte im Rathaus das Spielbus-Quartett mit (v. l.) Winnie Schwung, Sabine Püffel, Mira Bachmaier und Diana Küchler. © Lehmann

Malen, basteln oder mit der Rollenbahn rutschen: Der Freisinger Spielbus sorgt für Glückshormone bei Kindern. Das FT verrät, wann und wo er auf Tour ist.

Freising – In ihrem Element sind Freisinger Kinder immer, wenn der Spielbus im Frühjahr auf Tour geht. In diesem Jahr besteht der Spaß gleich aus vier Elementen, und das ist längst nicht alles, was neu ist an der Institution der Stadtjugendpflege.

„Wir stehen in den Startlöchern und freuen uns riesig, dass es gleich nach den Osterferien losgeht“, berichtete Diana Küchler, die neue Leiterin des Spielbus-Teams, die im Oktober 2022 Gaby Dworsky nach mehr als 35 Jahren Amtszeit abgelöst hat. Der 7,5-Tonner, mit denen sie und ihr Team ab 17. April wieder auf Tour sind, bietet für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren tonnenweise Spaß.

Spaß für die Kinder

Das Wichtigste vorab: Das beliebteste Spielgerät befindet sich weiter im bunten Fundus des Spielbusses. Die Rollenbahn, die verlässlich Glückshormone sprudeln lässt, steht wieder überall, wo das Spaßmobil Station macht.

Einsatzbereit: Der Spielbus geht ab 17. April wieder auf Tour, um Kindern Freude zu bereiten. © Lehmann

Neu ist nicht nur die Teamzusammensetzung, sondern auch das Motto: Das Programm fußt auf den vier Elementen. „Feuer, Wasser, Erde und Luft sind die Grundlagen unseres Lebens, und wir möchten sie spielerisch präsentieren“, erklärt Küchler.

Zu diesem Zweck warten auf die Kinder ein mobiles Forscherlabor, eine Showbühne, ein Atelier und Bastelwerkstätten. „Von Montag bis Donnerstag ist jedem Tag ein Element gewidmet, und am Freitag fließen alle zusammen“, berichtet Küchler. Von Kinderschminken über lustige Spiele bis zu kleinen Extras reicht der Minispieltag.

Tipps für die Eltern

Beim Spielbus handelt sich um ein offenes Angebot, das kostenlos ist und ohne Anmeldung erfolgt. Der Bus ist auch bei schlechtem Wetter unterwegs, dann aber mit reduzierten Angeboten.

17. bis 21. April: Spielplatz Obervellacher Straße (15 bis 18 Uhr)

24. bis 28. April: Spielplatz Finkenstraße/Lerchenfeld(15 bis 18 Uhr)

2. bis 5. Mai: Spielplatz Steinpark (15 bis 18 Uhr)

8. bis 12. Mai: Spielplatz Savoyer Au (15 bis 18 Uhr)

15. bis 17. Mai: Uferlos-Festival (16 bis 19 Uhr)

18. Mai: Uferlos-Festival (12 bis 17 Uhr)

22. bis 24. Mai: Spielplatz Hittostraße/Vötting (15 bis 18 Uhr)

Da die Kinder mit Farben, Ton und anderen Materialien arbeiten, empfiehlt sich strapazierfähige Kleidung. Für die Spielgeräte ist festes Schuhwerk hilfreich. Zur Ausrüstung sollte auch eine Getränkeflasche gehören. Und Eltern können sich schon mal überlegen, wo im Haus die kreativen Werke ihrer Kinder am Besten zur Geltung kommen. Denn Diana Küchler betont: „Alles, was gebastelt wird, dürfen die Kinder auch mit nach Hause nehmen.“

