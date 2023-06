Ihr Spielplatz an der Finkenstraße soll schöner werden: Kinder fordern die Stadt

Sie wünschen sich eine Frischzellenkur für ihren Spielplatz: Freisinger Kinder haben sich mit ihren Ideen an Bernhard Knopek von der Stadtverwaltung und Stadtrat Nico Heitz gewendet.

Zehn-Punkte-Plan erstellt

Der Spielplatz an der Finkenstraße soll schöner: Deswegen haben jetzt die Kinder einen Zehn-Punkte-Plan an die Stadtverwaltung überreicht.

Freising – Wer letztens bei der Antragsübergabe über eine Verbesserung des Lerchenfelder Spielplatzes dabei war, dem kam unweigerlich auch der Grönemeyer-Song „Kinder an die Macht“ in den Sinn. Der Grund: Ausgearbeitet und an die Stadtverwaltung überreicht wurde der umfangreiche Antrag von denen, die das Areal auch nutzen: von den Kindern selbst. Möglich wurde das vor allem durch das Engagement der Sozialpädagogin Meral Meindl, die 2020 den „Runden Tisch der Kinderbeteiligung“ zusammen mit der Stadtjugendpflege aus der Taufe gehoben und im Speziellen den Stadtteilkoffer initiiert hat.

Der Stadtteilkoffer

Der Stadtteilkoffer ermöglicht neben einer Dokumentation von Problemen vor allem eine Fokussierung auf die direkte Teilhabe: Mit diesem Koffer gehen die Kinders ganz gezielt an bestimmte Orte, um damit den ersten wichtigen Schritt für die Partizipation einzuleiten, sozusagen als nötige Vorarbeit für einen möglichen Antrag. Neben der Augenscheinnahme führte die Mädchengruppe danach auch noch Umfragen an der Schule durch, um ein rundes Gesamtbild der Problemlage, aber auch der Wünsche, zu bekommen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Was den Kindern aufgefallen ist: Am Spielplatz seien einige Dinge kaputt, wie etwa der Zaun. Zudem sei der Basketballplatz nicht, mehr als solcher erkennbar und alles sei ungepflegt und voller Schmutz. Im Antrag heißt es dann weiter: „Hätten wir einen verbesserten Abenteuerspielplatz, dann würden mehr Kinder zu diesem Spielplatz gehen. Dann könnten wir mehr raus gehen, mehr Spiele spielen mit Freunden.“ Ihr dringlicher Wunsch: Einen eigenen Rückzugsort zu haben, um sich dort mit Freunden treffen zu können.

Die zehn Punkte

Zehn Punkte haben die Mädchen aufgelistet, durch die der Abenteuerspielplatz wieder attraktiv werden könnte – unter anderem durch einen Flying Fox, einen Picknickplatz, Outdoor-Fitnessgeräten, einen Barfußpfad und einen neuen Basketball- und Fußballplatz. Übergeben wurde der Antrag an Stadtrat und Jugendreferent Nico Heitz. Wie Meindl auf FT-Nachfrage sagte, hat sich dann auch „zügig was getan“, denn es gab bereits eine Woche nach der Antragsübergabe die erste Rückmeldung seitens der Stadtverwaltung. Einige Dinge, so Meindl, seien wohl machbar, andere hingegen nicht. Über einzelne Wünsche müsse noch weiter diskutiert werden.

Engagiert diskutiert wurde dann auch beim jüngsten Fachtag in den Räumen der Stadtjugendpflege zum Thema „Partizipation von Kindern – Wie können wir die Beteiligung von Kindern auf kommunaler Ebene weiterentwickeln?“ Nach dem Impulsvortrag „Beteiligungsrechte aktiv umsetzen!“ von Cornelia Scharf, Geschäftsführung in der Kinderkommission der Stadt Nürnberg, konnten die Beteiligten, darunter Fachkräfte, Mitglieder der Verwaltung und Träger von etwa Kitas, in unterschiedlichen Workshops spezielle Themen vertiefen.

Das Resümee

Das wohl wichtigste Resümee fasste Meindl auf FT-Nachfrage zusammen: „Es sind einfach Strukturen wichtig, aber auch Zuständigkeiten – und der politische Wille muss da sein.“ Der Fachtag fand übrigens am Tag des Grundgesetzes statt - nicht zufällig, wie Meindl betonte. „Die Kinderrechte gehören nämlich dort schon längst hinein“, so Meindl, die sich auch ein Mitmischen der Kids im Bereich der Innenstadt wünscht. Dort sei nämlich keinerlei Raum für die Kinder zu finden.

Was sie sich auch vorstellen könnte: Eine Öffnung der Schulhöfe, etwa an den Wochenenden. Dann könnten sich dort die Kids nämlich an einem sicheren öffentlichen Platz treffen.

Richard Lorenz