Arschbomben-Wettbewerb im fresch: Deutsches Splashdiving-Nationalteam kommt ins Freisinger Bad

Teilen

Das deutsche Splashdiving-Nationalteam zeigt in Freising seine neue Show mit Sprüngen vom Trampolin, welches auf dem Fünf-Meter-Sprungturm platziert wird. © Hillebrecht

Welcher Freisinger Badegast hat die beste Arschbombe im Repertoire? Diese Frage beantwortet ein Splashdiving-Wettbewerb, der am Sonntag im fresch stattfindet.

Freising – Von den Profis lernen und die anderen so richtig nass machen: Das ist das Motto beim „Splashdiving-Kontest“ – was bekanntlich im Volksmund rustikal mit Arschbomben-Wettbewerb übersetzt wird – am Sonntag, 24. Juli, im fresch. Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr mit einer Splashdiving-Show der deutschen Nationalmannschaft. „Das Showteam reist mit insgesamt sieben Weltmeistern und ihrem Trainer Oliver Hillebrecht an. Für das Event im fresch hat er das Thema Hochakrobatik vorbereitet“, meldet Nina Reitz von den Freisinger Stadtwerken.

Das deutsche Nationalteam zeigt erstmals seine neue Show mit Sprüngen vom Trampolin, das auf dem Fünf-Meter-Sprungturm platziert wird. Danach sind alle Badegäste eingeladen, mit dem Nationalteam in einem Workshop zu trainieren und anschließend an dem „Splash im fresch“-Wettkampf teilzunehmen.

Anmeldung zum Kontest ist direkt am Sprungbetten möglich

Die Anmeldung ist am Eventtag direkt am Sprungbecken möglich. Die Teilnahme an dem Wettkampf auf dem Ein-, Drei-, und Fünf-Meter-Brett ist für alle kleinen und großen Teilnehmer kostenlos.

Bei dem Kontest geht es nicht ganz so streng zu wie bei einem offiziellen Wettkampf, so Reitz: „Beim ,Splash im fresch‘ heißt es: Dabei sein ist alles.“ Auf der Suche nach dem perfekten „Platscher“ bewertet das Splashdiving-Nationalteam die Sprungtechnik, die Landung, aber auch die Höhe der Wasserspritzer und den Freestyle-Charakter der Teilnehmer. Gewinnen wird, wer in den Durchgängen die meisten Punkte sammeln konnte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Zum Finale gibt das Nationalteam nochmal Vollgas. Direkt im Anschluss werden die Gewinner bekannt gegeben. Letztere können sich auf Pokale, Gutscheine und andere Preise freuen. Das Event findet nur bei schönem Wetter statt. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des fresch. (ft)