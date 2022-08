„Sport im Park“ geht in die zweite Runde und bietet tolle Neuerungen

Von: Andreas Beschorner

Inspiriert von den deutschen Fußballerinnen? Während der EM präsentierte die Nationalmannschaft ihre Line-Dance-Künste. Zur Eröffnung von „Sport im Park“ tanzten unter Anleitung von Trainerin Sabrina Gärtner auch OB Tobias Eschenbacher (schwarzes Shirt), Jugendreferent Nico Heitz (links daneben), 3. Bürgermeisterin Birgit Mooser-Niefanger (weißes Shirt) und Sportreferent Jürgen Mieskes (2. v. r.). © Lehmann

Für viel Spaß und Fitness sorgt die Neuauflage von „Sport im Park“ in Freising. Gegenüber der Premiere vor einem Jahr gibt es tolle Neuerungen.

Freising – Was haben Stockschießen und Line Dance gemeinsam? Was hat Zumba mit Nordic Walking zu tun? Die Antwort heißt: „Sport im Park“ – jenes niederschwellig Fitness- und Bewegungsangebot, das in der Stadt Freising 2021 aus der Corona-Not heraus geboren worden war, und dessen zweite Auflage nun offiziell eröffnet wurde.

Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher hatte sich am Montagabend „ein bisschen Zeit“ genommen, um nach dem Startschuss für „Sport im Park“ auch selbst etwas Sport im Park zu machen: Line Dance wollte das Stadtoberhaupt zusammen mit 3. Bürgermeisterin Birgit Mooser-Niefanger, Sportreferent Jürgen Mieskes und Jugendreferent Nico Heitz ausprobieren – alle vier voller Elan, allerdings ohne Cowboyhut.

Vereine haben die Chance, für neue Mitglieder zu werben

Auf dem Gelände der Stockschützen des SE Freising hatte man sich getroffen, um die zweite Auflage des sportlichen Veranstaltungsreigens, der noch bis 31. August andauert, zu starten. Wie der OB sagte, biete „Sport im Park“ die Möglichkeit, ohne Anmeldung, ohne Kosten und unverbindlich –kurz: niederschwellig – neue Sportarten auszuprobieren. Die teilnehmenden Vereine hätten zudem die Chance, für sich und ihre Sportart zu werben, im besten Fall auch neue Mitglieder zu bekommen.

Neben der Volkshochschule Freising, die als Kooperationspartner der Stadt fungiert, sind die Stockschützen des SEF, das Tanzsportzentrum Freising, Sport & Reha Freising, das Karate-Dojo Freising und RRBC fly’n’dance Freising mit von der Bewegungs- und Fitnesspartie. Sie alle, so betonte Eschenbacher, seien für ein Angebot verantwortlich, das für alle Altersgruppen und für alle Fitnesslevels geeignet sei.

Line Dance sorgt für viel Spaß

Gegenüber der Premiere im vergangenen Jahr gebe es auch ein paar Neuerungen: So gebe es ein Angebot für Kinder im Alter zwischen sieben und elf Jahren, zudem sei man nicht nur in der Savoyer Au, sondern könne auch am neuen Bewegungsparcours am Fürstendamm und in der Luitpoldanlage aktiv sein. Einen Kursplan mit den Veranstaltungsorten gibt es auf der Homepage der Stadt Freising.

Dann aber waren der Worte genug gesprochen, um 18 Uhr starteten am Montag die ersten Kurse und Mitmachaktionen. Line Dance zum Beispiel – mit viel Spaß an der Freude. Und das auch ohne Cowboyhut.