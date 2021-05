Sportliche Texaner: Freisinger Mitarbeiter fahren Spendengelder in Höhe von 10.000 Euro ein

Joggen, Wandern, Yoga und Co.: Im Frühjahr waren die TI-Mitarbeiter bei der Spring-Challenge fleißig am Sporteln. Und der Einsatz hat sich gelohnt: 10 000 Euro wurden für zwei Projekte „ersportelt“.

Spring-Challenge von Texas Instruments

Freising – Die Mitarbeiter des Halbleiterherstellers Texas Instruments haben heuer im Frühjahr fleißig gesportelt, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln. Durch Aktivitäten wie Joggen, Wandern, Fahrradfahren, virtuelles Yoga oder Homeworkout wurden insgesamt 20 500 Kilometer und 500 Stunden erreicht, was eine Spendensumme von 10.000 Euro einbrachte. Seit mehreren Jahren unterstützt TI die beiden Organisationen. Besonders die Spenden an die Lebenshilfe Freising sind normalerweise mit sportlicher Aktivität der TIer verbunden: Bei den letzten vier jährlichen Spendenläufen gingen sie motiviert an den Start, sammelten Kilometer und Geld. Aufgrund der Corona-Pandemie musste dieser letztes Jahr ausfallen. TI Mitarbeiter haben dies mit einer Summer-Challenge kompensiert und mit sportlicher Aktivität 5000 Euro an Spenden gesammelt. Aufgrund des großen Erfolgs und der Motivation auf Seiten der TIer wurde dieses Jahr die Spring-Challenge ins Leben gerufen.

Weniger Aktionen wegen Corona - doch TI-Mitarbeiter Freising ziehen trotzdem an einem Strang

„Sport für einen guten Zweck ist für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine beliebte Tradition. Leider können viele sportliche Aktivitäten dieses Jahr nicht gemeinsam vor Ort durchgeführt werden. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht trotzdem an einem Strang ziehen, um uns für einen gemeinnützigen Zweck einzusetzen. Durch die starke Beteiligung konnten wir als Team eine stolze Summe erreichen“, erklärt Andreas Schwaiger, TI-Geschäftsführer Deutschland.

„Wir danken allen Mitarbeitern von Texas Instruments, dass sie sich immer etwas Neues einfallen lassen, um unseren Verein zu unterstützen“, sagt Petra Wegener, Referentin Fundraising bei der Lebenshilfe Freising. „Hoffentlich können wir uns bald wieder gemeinsam für einen guten Zweck auspowern.“ Durch die Pandemie wachse die Zahl der Menschen, die Hilfe benötigen, so Wegener. „Deshalb freuen wir uns sehr über langfristige Partnerschaften wie die mit Texas Instruments.“

