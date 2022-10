Sprachkurse für Kinder: Warteliste ist lang - Verein sucht weitere Lehrkräfte

30 Kinder stehen noch auf der Warteliste. Daher werden dringend ehrenamtliche Lehrkräfte gesucht.

Mit einem neuen Standort startet der Verein MiBiKids ins neue Schuljahr. Dennoch ist die Warteliste für Sprachkurse lang. Weitere Lehrkräfte werden benötigt.

Freising – Beim Verein MiBiKids ist das neue Schuljahr gestartet. Angeboten werden seit Oktober wieder wöchentliche Deutschfördergruppen für Kindergarten- und Schulkinder mit Migrationshintergrund, die noch Unterstützung brauchen. „Das gilt sowohl für Sprachanfänger, als auch für Kinder mit Migrationshintergrund, die Deutsch als erste oder Zweitsprache bereits beherrschen aber noch Unterstützung bei Aussprache, Grammatik oder Rechtschreibung brauchen“, berichtet Vorsitzender Samuel Fosso.

Bereits seit Juli konnten die Eltern ihre Kinder bei MiBiKids anmelden. Sehr viele Familien haben diese Möglichkeit laut Fosso genutzt. 40 Gruppen mit fast 150 Teilnehmenden vom Kindergartenalter bis zur vierten Jahrgangsstufe und auch älteren Kindern in den Zuzüglerkursen sind bereits in Freising, Neufahrn, Attenkirchen, Au und Hallbergmoos gestartet. In Freising kommen noch 20 Mütter dazu, die in den Elternkursen Deutsch lernen wollen. Auch der Standort Moosburg ist mit über 70 Kursteilnehmern voll ausgelastet.

Um die Warteliste zu senken, werden zusätzliche Lehrkräfte benötigt

„Knapp 30 Kinder stehen leider noch auf der Warteliste, weil noch zusätzliche Lehrkräfte gefunden werden müssen.“ Wer Interesse und pro Woche nachmittags ein, zwei Stunden Zeit hat, kann sich daher gern melden. Da sich gerade bei den Schulanfängern ein Förderbedarf teilweise erst noch herausstellt und MiBiKids auch Zulauf durch ukrainische Kinder erwartet, sind weitere Anmeldungen im Laufe des Schuljahres möglich. „MiBiKids versucht dann, mit neuen Gruppen zu reagieren, es kann allerdings zu Wartezeiten kommen“, sagt Fosso.

Mit den Standorten Freising, Moosburg, Neufahrn, Hallbergmoos und Au ist der Verein mit seinem Angebot im Landkreis breit verteilt und vernetzt. Neu dazu kommt seit diesem Schuljahr der Standort Attenkirchen, an dem fünf Kinder in einem Zuzügler-Kurs unterrichtet werden. (ft)