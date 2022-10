„Ich war immer mit Leib und Seele dabei“: Ringer Ernst Bedon erhält hochrangigen Ehrenamtspreis

SpVgg Freising

Ernst Bedon hat den oberbayerischen Ehrenamtspreis des BLSV erhalten. Für die Spielvereinigung Freising hat er sich mehr als ein halbes Jahrhundert engagiert.

Freising – Der 78-jährige Ernst Bedon ist ür die Ringer der SpVgg Freising auch heute noch als Helfer mit dabei. Für seine Verdienste wurde er vor Kurzem vom BLSV-Sportbezirk Oberbayern mit dem Ehrenamtspreis „Engagiert 2022“ ausgezeichnet.

In der Allianz-Arena traf sich Bedon mit den anderen Ehrenamtlichen und bekam von der BLSV-Bezirksvorsitzenden Claudia Daxenberger neben einer persönlichen Laudatio einen Glaspokal und eine Ehrenurkunde überreicht. Für den Freisinger war es ein schöner Abend: „Die Leute haben sich um jeden Einzelnen bemüht, und natürlich waren die Führung durch das Stadion und das gemeinsame Essen tolle Erlebnisse.“ Sich selbst in den Vordergrund zu stellen, war dem 78-Jährigen aber noch nie wichtig. „Es gibt neben mir viele andere, die sich ebenfalls engagieren. Das Ringen ist einfach mein großes Hobby, und ich habe es immer gerne gemacht.“

Schon als aktiver Ringer war er eine verlässliche Kraft

Im Alter von zwölf Jahren fing Ernst Bedon mit dem Kampfsport bei der SpVgg Freising an, sechs Jahre später übernahm er bereits zum ersten Mal das Jugendtraining. Auf der Matte selbst wurde er zum verlässlichen Ringer für die Domstädter, rang dabei viele Jahre in der Ersten und Zweiten Bundesliga: „Als absoluten Siegringer will ich mich zwar nicht bezeichnen, aber ich konnte schon mitringen“, blickt der 78-Jährige zurück. Seinen größten Einzelerfolg erreichte er mit dem 3. Platz bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften.

Im Alter von 38 Jahren war für Bedon Schluss mit dem aktiven Ringen. Als Trainer aber blieb er den Freisingern – bis auf seine mehrjährige Zeit in Ulm in den 1990er-Jahren – immer treu. Schüler, Jugend, Männer – wen er genau zu welcher Zeit unter seinen Fittichen hatte, das kann er gar nicht mehr sagen. Manchmal mischte er wohl auch bei allen gleichzeitig mit.

Namhafte Ringer hatte Bedon unter seinen Fittichen

Ernst Bedon erinnert sich gern an die Zeiten in der Bundesliga. „Da gab es natürlich tolle Erlebnisse, aber auch bei der Jugend haben wir herausragende Erfolge erzielt.“ Ein absoluter Höhepunkt sei der 2. Platz bei den Deutschen Schülermannschaftsmeisterschaften gewesen: „Das war, glaube ich, im Jahr 1964, wir hatten damals eine tolle Jugend.“ Eine noch bessere Mannschaft habe wenig später in der Jugend mit dem vierten Platz bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften eine Medaille knapp verpasst.

Ringer wie Willi Wohlschläger, Helmut Weißenbach, Christian Unnützer, Stefan Brümmer oder die Brüder Cengiz, Ahmet und Erkan Karahan – alle erlernten unter Ernst Bedon das Ringen und wissen heute noch um seine Verdienste. Einen Vorstandsposten bei der SpVgg strebte der 78-Jährige allerdings nie an: „Ich bin schließlich kein Manager“, meint er lachend und fügt an: „Ich war immer mit Leib und Selle beim Ringen dabei. Da gab es natürlich auch einmal Ärger aber vor allem viel Freude.“

Noch immer engagiert er sich

Erst vor drei Jahren zu seinem 75. Geburtstag hörte Bedon als Trainer auf. Was aber nicht heißt, dass er nicht noch mithilft. Er unterstützt den Verein immer noch bei der Sponsorengewinnung. Und bei allen Heimkämpfen sieht man ihn fleißig beim Auf- und Abbauen. „Schließlich“, sagt er, „brauche ich ja weiterhin Bewegung.“