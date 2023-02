Oberberghauser Waldkirche braucht dringend eine Farbauffrischung - aber das Ordinariat lässt sich Zeit

Zum Kassenprüfer nachgewählt wurde Martin Maier (3. v. r.). Gratulation gab es von der Vorstandschaft mit (v. l.) Johann Kraft (2. Vorsitzender), Florian Notter (Schriftführer), Stefanie Kemnitz (Kassierin), Bernhard Käsbauer (1. Vorsitzender) und Günther Lehrmann (Beisitzer). © Martin

Der Erhaltungsverein muss warten: Seit drei Jahren gibt es noch kein grünes Licht für einen Fassadenanstrich der Waldkirche St. Clemens.

Freising – Viele Aufgaben haben die Mitglieder des Freisinger Vereins zur Erhaltung der Waldkirche Oberberghausen in den zurückliegende Jahren gestemmt. Auch weiterhin wird man sich nicht unterkriegen lassen, um den Erhalt dieses besonderen Kleinods im Freisinger Weltwald zu sichern.

In der Jahreshauptversammlung, die kürzlich über die Bühne ging, schilderte Vorsitzender Bernhard Käsbauer, wie das bewerkstelligt werden soll. Eine kaputte Esche habe man vor kurzem auf dem Grundstück gleich neben dem Kircherl entfernen lassen. Die Verkehrssicherungspflicht auf diesem Flurstreifen auf dem sich auch die Holzbänke befinden, liege beim Verein, erklärte der Vorsitzende.

Das lange Warten

Anders sei das auf dem Grund, auf dem die Kirche, die dem Heiligen Clemens geweiht ist, steht. Dafür sei das Erzbischöfliche Ordinariat München zuständig, genauer gesagt, der Pfarrverband Kranzberg. Mit der Kirchenverwaltung sei man seit rund drei Jahren im Schriftverkehr, berichtete Käsbauer, weil das Kircherl dringend einen Außenanstrich brauche. Das Problem: „Wir als Verein würden natürlich Zuschüsse geben für die Kosten“, meinte der Vorsitzende. Aber aktiv werden müsse der Eigentümer. „Wir können auf die Mängel nur hinweisen.“

Durch den ehrenamtlichen Dienst der Vereinsmitglieder sei vor kurzem auch ein Scharnier an einer der Türen zum Friedhof erneuert worden. Das Laub rund um die Bänke werde ebenfalls vor Veranstaltungen, die im Jahresablauf regelmäßig dort stattfinden, vom Verein beseitigt. Stimmungsvolle Messen oder Musikdarbietungen habe man dort schon erleben dürfen.

Mitglieder gesucht

Das werde auch von den Freisingern geschätzt, betonte Käsbauer. Denn die Bereitschaft, dem Verein die eine oder andere Spende zukommen zu lassen, sei da. Mit etwa 450 Euro im Monat könne man da schon rechnen, freute sich Schatzmeisterin Stefanie Kemnitz. Auch der Jahresbeitrag der Mitglieder helfe natürlich mit, die Arbeit des Vereins zu unterstützen. Ein Mitgliederzuwachs wäre erfreulich. „Sprecht’s eure Freunde und Bekannten im Umfeld an“, ermunterte der Vorsitzende. „Vielleicht hat ja der eine oder andere Interesse, im Verein mitzuwirken.“ An Nachwuchs, auch aus den Reihen der Jüngeren, sei man interessiert.

Homepage wird installiert

Eine aussagekräftige Homepage will sich der Verein bald erstellen lassen. Digitalisierte Fotos aus der Historie des Kircherls stünden dafür bereits zur Verfügung, betonte Schriftführer Florian Notter. Man strebe auch an, den Internetauftritt mit dem des Waldwaldes zu verlinken. Rund 280 Mitglieder zählt der Verein derzeit. Allerdings seien nicht alle Adressen aktuell, bedauerte Käsbauer. Um die Mitglieder mit Rundschreiben besser erreichen zu können, appellierte er an die Mitglieder, ihre Mailadressen zu hinterlegen. Und: Im Jahr 2026 werde man das 100-jährige Bestehen des Vereins begehen, gab Käsbauer bekannt.

Maria Martin

Gut zu wissen

Der Verein ist per Mail an oberberghausen@gmail.com erreichbar.

