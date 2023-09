Singakademie St. Georg steht in den Startlöchern

Angelika Sutor plant ein umfassenderes musikalisches Angebot für Kinder jeden Alters und Jugendliche. Ab Oktober startet die Singakademie St. Georg. Archiv: leh © Lehmann

Der Kinderchor der Stadtpfarrei St. Georg öffnet seine Grenzen. Kirchenmusikerin Angelika Sutor plant ein umfassenderes musikalisches Angebot für Kinder jeden Alters und Jugendliche.

Freising - Ab Oktober startet die neue Singakademie St. Georg. Diese gliedert sich altersgemäß in verschiedene Gruppen. Für die jüngsten SängerInnen beginnt ein Eltern-Kind-Singen in zwei Gruppen. Eine Gruppe trifft sich jeweils dienstags von 10 bis 11 Uhr, die zweite Gruppe mittwochs von 16.30 bis 17.30 Uhr. Hier werden Kinder bis ca. 4 Jahre mit eingängigen Liedern, Texten und Rhythmen durch das Jahr geführt. Sie erleben ihren Körper als Musikinstrument und lernen die Musik als dem Menschen ureigenes Ausdrucksmittel kennen.

Kinder von ca. 5 bis 10 Jahren sind im Kinderchor St. Georg willkommen. Wie auch schon in den vergangenen Jahren, widmen sich die jungen SängerInnen hier der Einstudierung von Kindermusicals, der Gestaltung von Kindergottesdiensten oder auch verschiedenen Besuchen in Seniorenheimen. Auch eine Chorfahrt pro Jahr steht auf dem Programm.

Als nächstes Ziel ist das Weihnachtsmusical „Am Himmel geht ein Fenster auf“ von Uli Führe geplant. Der Kinderchor St. Georg kooperiert mit dem Kinderchor der städtischen Musikschule, dessen Leitung auch Angelika Sutor innehat. Die wöchentlichen Proben sind ab Oktober dienstags von 16 bis 17 Uhr, bei Bedarf für ältere Kinder von 17 bis 18 Uhr. Zudem gibt es ab Oktober auch ein Chorangebot für Jugendliche.

Junge Kantoreisehr aktiv

Die neu gegründete Junge Kantorei Freising setzt sich aus Mitgliedern der bisherigen Jugendensembles zusammen und möchte gern neue jugendliche Chorsängerinnen und -sänger willkommen heißen. Neben Konzerten und Gottesdienstgestaltungen in St. Georg engagieren sich die Jugendlichen bei Chorfestivals der Pueri Cantores. Zum Jahreswechsel 2023/24 etwa wird dieser Jugendchor in Rom einer der Favorit-Chöre beim Carol-Singing in einer der großen römischen Kathedralen sein. Im März 2024 haben sie die Möglichkeit, die Johannespassion von J. S. Bach zusammen mit dem Palestrinachor in St. Georg aufzuführen.

Besonders eifrige Chorsängerinnen und -sänger sind darüber hinaus eingeladen, sich in weiteren Zusatzproben mit Angelika Sutor für den Wettbewerb Jugend musiziert vorzubereiten. 2017 und 2022 haben die Jugendlichen aus St. Georg beim Bundeswettbewerb einen ersten und einen zweiten Preis erhalten.

Die Junge Kantorei probt ab Oktober freitags von 18 bis 19.30 Uhr. Alle musikalischen Angebote finden in den Räumen des St. Georg-Hauses am Rindermarkt 3 statt. Bei Interesse kann man sich direkt bei Kirchenmusikerin Angelika Sutor melden: per E-Mail (kirchenmusik.stgeorg@gmx.de) oder per Handy, 0151 18 60 90 15. Kinder und Jugendliche jeden Alters sind willkommen.