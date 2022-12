Staatsbrauerei trauert um Ludwig Narziß: „Er war ein echter Brauer“

Mit Intelligenz und Humor: Ludwig Narziß (l.), hier mit Direktor Prof. Josef Schrädler (Mitte), war geschätzter Gast bei den Veranstaltungen der Staatsbrauerei. Dieses Bild entstand beim Starkbierfest 2016. © Archiv: Lehmann

Die Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan trauert um Prof. em. Ludwig Narziß: „Er war die prägende Gestalt der Brau- und Getränketechnologie.“

Freising – „Ein trauriger Tag für die gesamte Brauwelt“ ist der Tod von Prof. Ludwig Narziß (97), wie die Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan in ihrem Nachruf betont: „Narziß war die prägende Gestalt der Brau- und Getränketechnologie und auf der ganzen Welt als Koryphäe des Brauwesens bekannt.“

„Ein echter Weihenstephaner“

Wie bereits im FT berichtet, war Ludwig Narziß ein echter Weihenstephaner: Das Studium hat er nach seiner Brauerlehre am Nährberg absolviert und 1956 auch dort promoviert. Nach seiner Zeit als Braumeister bei Löwenbräu wurde er auf den Lehrstuhl für Technologie der Brauerei I berufen, zudem übernahm er die Leitung der Lehr- und Versuchsbrauerei. Bis 1992 war Prof. Narziß der Mann am Steuer, forschte an der Weiterentwicklung des Brauwesens – „und brachte abertausenden Studentinnen und Studenten das Brauhandwerk bei“.

„Noch heute profitieren viele junge Menschen von seinen Werken, die als Standard in der Brau- und Getränketechnologie gelten“, heißt es im Nachruf weiter: „Seine fachliche Expertise wurde auch in der Staatsbrauerei Weihenstephan mehr als geschätzt.“ Nicht nur habe man Wert auf seine Meinung bei neuen Bieren gelegt. Er sei auch immer gern gesehner Gesprächspartner am Tisch im Bräustüberl gewesen.

Ein feiner Mensch

Mit jedem Austausch habe Narziß eine andere Perspektive, eine weitere Idee, einen neuen Ansatz geliefert: „Das Feuer für das Brauwesen brannte bis zuletzt in ihm.“ Eine Eigenschaft, die jeder zu schätzen wusste „und die seine Studentinnen und Studenten ansteckte. Neben all seinem Fachwissen sei Prof. Narziß auch ein feiner Mensch gewesen, der nie um einen Witz verlegen war und immer ein Lächeln auf den Lippen hatte: „Vor allem hatte er immer ein offenes Ohr für sämtliche Generationen – egal, ob junger Student oder alter Brauer-Hase. Prof. Narziß nahm sich immer Zeit.“

Meistens beendete er seine Mahlzeiten im Bräustüberl mit einem Schluck aus seinem Lieblingsbier, dem Pils – in der Brauwelt wird man dieser Tage überall auf ihn und sein Vermächtnis anstoßen.

„Wichtiger Gesprächspartner“

Prof. Josef Schrädler, Direktor der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan erklärt: „Professor Narziß war in strategischen Fragen für mich immer ein wichtiger Gesprächspartner und Berater.“ Doch nicht nur das: „Ich habe mich auf jede Bierprobe mit ihm gefreut – er war einfach ein äußerst sympathischer Mensch.“

Das bestätigt Tobias Zollo, Technischer Leiter und 1. Braumeister „Professor Narziß ist jedem auf Augenhöhe begegnet. Er war ein echter Brauer.“ Besonders wertvoll waren für Zollo und das Braumeister-Team die vielen Diskussionen, die er bei der letzten Produktentwicklung vor rund drei Jahren mit ihm führen durfte. Wissen weitergeben – das war Prof. Narziß’ Lebensaufgabe: „Und die hat er mit Bravour erfüllt.“

ft