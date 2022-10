Mit „sanftem Druck“ der Quote: Staatsminister Herrmann will mehr Frauen in Führungsrollen

„Wir müssen das verändern“, sagt Staatsminister Florian Herrmann zu der immer noch geringen Frauenquote in der CSU-Führungsriege – hier im Freisinger CineradoPlex-Kino mit (v. l. ) Ursula Männle, Margarethe Stadlbauer, Anita Meinelt, Silvia Bergmann, Christine Albrecht und Monika Herrmann. © Lehmann

Minister Herrmann will die Quote in seiner CSU mit „sanftem Druck“ verbessern. Das sagte er im Rahmen einer Filmvorführung über diskriminierte Politikerinnen.

Freising – In den Zeiten der Bonner Regierung gingen die Uhren in puncto Gleichberechtigung noch deutlich anders: Politikerinnen, sofern sie überhaupt an die Macht kamen, wurden ausgebremst und sehr häufig hinter verschlossenen Türen diskriminiert und auf der Bühne der Lächerlichkeit preisgegeben. Um diese Misere deutlich abzubilden, entstand 2021 der überaus beeindruckende Dokumentarfilm „Die Unbeugsamen“ von Torsten Körner.

Die Hans-Seidl-Stiftung geht seit geraumer Zeit mit diesem Film auf Tour und gastierte vorige Woche auch im Freisinger CineradoPlex. Ein Novum der Filmtour: Zum ersten Mal saß zur Podiumsdiskussion auf der Bühne ein Mann, und zwar Staatsminister Florian Herrmann. Eine Frage, mit der er konfrontiert wurde: „Warum gibt es immer noch so wenige Frauen in Führungsrollen der CSU?“

„CSU hat lange Tradition beim Frauen-Wegbeißen“

Die Antwort dazu fiel Herrmann sichtlich nicht leicht: „Wir müssen das verändern – und zwar mit sanftem Druck, beispielsweise mit einer Quote.“ Er selbst habe immer versucht, mehr Frauen in die Partei zu bringen und auch das Rollenverständnis aufzubrechen. „Beim Neujahrsempfang haben immer die Frauen die Semmeln gemacht. Ich wollte das nicht mehr und habe das abgeschafft“, sagte Herrmann. Er sei auch dafür, „dass die Frauen-Union nicht nur Frauen-Themen bearbeitet“.

Trotz Quote muss laut Herrmann aber weiterhin auch darauf geachtet werden, welche Frau für welchen Posten geeignet sei. Seine Argumentation: „Nicht jede Frau passt auf jedes Amt.“ Hier gab es allerdings gleich Widerspruch aus dem Publikum. Ein Zuschauer meinte: „Das ist schon sehr interessant, dass dieses Frauen-Thema jetzt gerade von der CSU eingebracht wird. Die CSU hat nämlich eine lange Tradition beim Frauen-Wegbeißen von hohen Ämtern – wie die Ilse Aigner.“

Eine der „Unbeugsamen“ erzählt in Freising live, wie es damals war

Eine von vielen Erklärungen, weshalb so wenige Frauen überhaupt in die Politik gehen, lieferte Ursula Männle, ehemalige Landes- und Bundestagsabgeordnete wie auch ehemalige Staatsministerin: „Männer machen es einfach, während Frauen es zu Hause erst mit ihrem Mann besprechen.“ Wie lange sie sich selbst an der von Männern dominierten Politik die Zähne ausgebissen habe, beschrieb sie so: „Ich habe über 20 Jahre lang dafür gekämpft, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar wird.“

Männle, die in dem Film auch zu Wort kommt, weiß, wovon sie spricht: „Wir nutzten damals als Frauen fraktionsübergreifend gemeinsam taktische Momente in der Politik, damit wir wichtige Themen überhaupt auf den Tisch bringen konnten.“ Sie warnte auch eindringlich: „Wir müssen das Erreichte verteidigen, denn es kann sich schnell wieder ändern.“

Staatsminister will Rahmenbedingungen stärken

Diese Erfahrung bestätigte Herrmann, der beobachtet hat, dass durch die Pandemie Frauen oft wieder in alte Rollenmuster fallen würden – als Frau, die daheim traditionell für Kind und Heim sorgt. Für ihn sei wichtig, die Rahmenbedingungen wie beispielsweise flexible Kindergartenzeiten zu stärken.

„Was nimmst du von diesem Film mit, Florian?“, wollte abschließend Margarethe Stadlbauer von der Hanns-Seidl-Stiftung, Moderatorin der Podiumsdiskussion, wissen. Hier musste Herrmann nicht lange grübeln und verwies auf das Ende des Films, in dem die Grünen-Politikerin Petra Kelly und Hannelore Kohl, Helmut Kohls Ehefrau, filmisch gegenübergestellt wurden. „Das ist interessant, darüber muss ich aber noch weiter nachdenken“, sagte der Minister. (Richard Lorenz)