Platz für 76 Kinder: Stadt Freising plant Kita in neuem Baugebiet - Zeitpunkt für Betriebsstart fix

Von: Manuel Eser

In Blickweite des Dombergs soll das neue Baugebiet Seilerbrücklwiesen entstehen – und in diesem Zuge auch eine Kindertagesstätte mit 76 Betreuungsplätzen. Archiv: Lehmann © Lehmann

Die Stadt Freising plant eine Kita für 76 Kinder im neuen Baugebiet Seilerbrücklwiesen. Der angepeilte Zeitpunkt für den Betriebsstart steht schon fest.

Freising – Der Startschuss für das Freisinger Baugebiet Seilerbrücklwiesen ist im Januar gefallen. Zwischen Sebaldhaus, Isarauen, Westtangente und Staatsstraße 2035 sollen nicht nur mehr als 200 Wohneinheiten entstehen, sondern auch eine Kindertagesstätte. Das Projekt wurde am Dienstag im Bildungsausschuss vorgestellt.

„In der neuen Kita sollen zwei Krippen- und zwei Kindergartengruppen untergebracht werden“, berichtete der Leiter des städtischen Hochbauamts Robert Naujokat. Geplant ist, dass hier insgesamt 76 Kinder Platz finden – 26 in der Krippe, 50 weitere im Kindergarten.

Die Kita, die aus einem Erd- und einem Obergeschoß bestehen soll, wird auf einem rund 2000 Quadratmeter großen, noch unbebautem Areal am nördlichen Rand des künftigen Wohngebiets realisiert. Die Freispielfläche beträgt etwa 900 Quadratmeter, erklärte Naujokat. „Wir wollen eine hochwertige Architektur realisieren mit Schwerpunkt auf Funktion und Nachhaltigkeit.“ So wird etwa die Gebäudehülle – Fassade und Dach – baulich und technisch so konzipiert, dass stromerzeugende Photovoltaik integriert werden kann.

Stadträtin sieht „Lichtblick“, aber auch Verbesserungsbedarf

Geplant ist, mit dem Bau der Kita im März 2025 zu beginnen. „Im Idealfall kann sie dann ab September 2026 genutzt werden“, teilte Naujokat mit. Die Baukosten beziffert er aktuell auf 4,8 Millionen Euro – wohlwissend, dass Kostenentwicklungen aktuell schwer einschätzbar sind. „Es wird aber erwartet, dass sich die Preise stabilisieren.“

Für Philomena Böhme, FSM-Stadträtin und selbst Erzieherin, stellte die Planung der neuen Kita einen „Lichtblick“ dar in tristen Zeiten von Fachkräftemangel und Betreuungsengpässen. Sie regte allerdings an, in der neuen Einrichtung auch ein Elternsprechzimmer einzuplanen. Das Konzept sieht vor, dass Elterngespräche im Personalraum stattfinden sollen. Böhme hält das für hinderlich im Arbeitsalltag – zum Beispiel, wenn Beschäftigte mal ihre Pause nehmen wollten.

Planer muss über ein spezielles Verfahren gekürt werden

Unterstützung erhielt sie von Eva Bönig. Die Bürgermeisterin sprach sich dafür aus, den künftigen Planern ein Elternsprechzimmer zur Vorgabe zu machen. Naujokat nahm die Anregung auf, betonte aber auch: „Wenn wir ein 15 Quadratmeter großes Zimmer mehr einplanen, dann kostet das auch 150.000 Euro mehr. Im Hinblick auf die Haushaltslage versuchen wir, Flächen zu optimieren.“ Bönig wies darauf hin, dass ein solches Sprechzimmer keine 15 Quadratmeter groß sein müsse. Böhme regte an, eine Trennwand einzuziehen, um einen Raum mit Mehrfachnutzung bei Bedarf unterteilen zu können.

Zunächst aber muss der Planer erst mal gefunden werden. Aufgrund der Honorarhöhe muss dafür ein sogenanntes VgV-Verfahren durchgeführt werden. Dafür ist eine Jury notwendig, die nach strengen Kriterien einem Bewerber den Zuschlag erteilt. Neben OB Tobias Eschenbacher und Stadträtin Monika Riesch sind darin vier Fachkräfte aus dem Rathaus vertreten. Der Ausschuss votierte einstimmig für die von der Verwaltung vorgeschlagene Besetzung und gab für die weiteren Planungsschritte Grünes Licht.

