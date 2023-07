Stadt Freising will Gebäude wieder beleuchten - einige Wahrzeichen aber bleiben im Dunkeln

Von: Manuel Eser

Es werde wieder Licht: Nach dem Energiesparwinter 2022/23 dürfen Denkmäler und andere Gebäude künftig wieder beleuchtet werden. Das gilt auch für die Freisinger Domtürme. © lehmann

Die Stadt Freising will künftig ihre Wahrzeichen wieder beleuchten. Allerdings soll dies künftig anders geschehen als vor dem Ukraine-Krieg.

Freising – München leuchtet wieder. Und auch Freising möchte nach dem Energiesparwinter 2022/23 seine Wahrzeichen zur Abendzeit erneut in Szene setzen – allerdings unter anderen Bedingungen als früher.

„Die Botschaft lautet: Wir wollen unsere Denkmäler wieder beleuchten, aber wir wollen es besser als früher machen“, sagte Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher in der Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses am Montagabend, nachdem die sogenannte Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung nun ausgelaufen ist. „Besser“ – das bedeutet, dass das Prinzip der Sparsamkeit und die Belange des Artenschutzes künftig eine entscheidende Rolle spielen. Das war auch den anwesenden Rätinnen und Räten wichtig.

Diese Freisinger Denkmäler waren früher beleuchtet und sind seit Herbst 2022 abgedunkelt:

Dom

Kirche St. Georg

Rathaus

Mariensäule

Wasserturm



Nicht „abgeschaltet“ sind:

Kirche St. Peter und Paul

Kirche St. Lantpert

Christi-Himmelfahrts-Kirche

Infotafeln an den Stadteingängen



Nicht mehr beleuchtet werden:

die Heiligen auf der Korbinianbrücke.

Susanne Günther (Grüne) wies auf das Gesetz hin, das in Folge des Artenvielfalt-Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ entstanden und im Juli 2022 vom Landtag verabschiedet wurde. „Lichtverschmutzung“ sei ein ernstes Thema. „Gerade St. Georg wurde früher heftig beleuchtet.“ Tausende von Insekten hätten da ihren Tod gefunden. Ihr Anliegen: Denkmäler künftig weniger massiv zu beleuchten und gegebenenfalls nur bis 22 statt bis 23 Uhr.

Richard Grimm (FW) regte an, künftig nicht mehr mit großen Scheinwerfern zu arbeiten, sondern mit modernen technischen Möglichkeiten. Eschenbacher betonte, dass man in Zukunft nicht mehr die bis dato gängigen Quecksilberdampflampen verwenden will, sondern auf LED setzt. „Das ist für Insekten dann nicht mehr gefährlich.“

Geschichtsreferent will weniger beleuchten als bisher

Energie- und kostensparender sind die Leuchtdioden ebenfalls. Guido Hoyer (Linke) stellte angesichts der extrem angespannten Haushaltslage den finanziellen Aspekt heraus. „Als Geschichtsreferent freue ich mich natürlich, wenn wir unsere Denkmäler in Szene setzen. Das wirkt aber nur, wenn wir nicht zu vieles beleuchten.“ Die Stadt solle sich daher überlegen, ob man künftig „an der ein oder anderen Stelle“ auf Beleuchtung verzichten könne.

Nicht mehr angestrahlt werden künftig die Heiligen auf der Korbiniansbrücke. Christian Koch vom Hauptamt berichtete, dass die vorhandenen Bodenstrahler großteils defekt sind. Rudolf Schwaiger (CSU) regte an, mit der Beleuchtung der Denkmäler erst im kommenden Jubiläumsjahr wieder zu beginnen. „Dann haben wir ein halbes Jahr Zeit, die Technik zu prüfen, auszubessern und bis dahin Geld zu sparen.“

Einstimmig folgte der Ausschuss der Beschlussvorlage. Die Räte gaben Grünes Licht, die vorhandenen Beleuchtungsmöglichkeiten technisch zu überprüfen. Sie sollen in begrenztem Rahmen wieder sukzessive aktiviert werden, soweit die eingesetzten Leuchtmittel modernen und energiesparenden Grundsätzen entsprechen.

