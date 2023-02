Aus eins mach (wieder) zwei: So sahen die Freisinger Domtürme früher aus

So präsentieren sich die Domtürme seit der abgeschlossenen Neugestaltung im Jahr 1965. © Stadtarchiv Freising/Sammlung Lutzenberger

Die Türme des Freisinger Doms sahen noch nicht immer so aus wie heute. Stadtarchivar Florian Notter hat zur Neugestaltung in den 1960er Jahren recherchiert.

Freising – Dass die beiden Domtürme vor nicht allzu langer Zeit deutlich anders aussahen als heute, das scheint kaum vorstellbar – sind sie doch seit Jahrhunderten unstrittig das bedeutendste Wahrzeichen Freisings und, so möchte man meinen, gerade deshalb über jeden Hauch von Veränderung erhaben. Tatsächlich wurden die beiden Türme aber – wie die Domkirche selbst – mehrfach umgestaltet: mindestens einmal in der Barockzeit, dann Mitte des 19. Jahrhunderts und zuletzt in den Jahren 1962 sowie 1964.

Die Neugestaltung

Die jüngste Turmneugestaltung war Teil der umfassenden Außenrenovierung der Domkirche, die von 1962 bis 1978 dauerte. Da im Fall des Doms eine staatliche Baulastpflicht gegeben ist, lag die Federführung dieser Maßnahme beim Landbauamt Freising, dem heutigen Staatlichen Bauamt. Neben notwendigen Erneuerungen am Mauerwerk und an den Dächern wurde dabei erheblich in das äußere Erscheinungsbild der Domkirche eingegriffen, sodass weniger von einer Renovierung als vielmehr von einer Neugestaltung gesprochen werden muss.

Die Domtürme von Nordwesten, um 1960, noch in ihrem alten Zustand. © Stadtarchiv Freising/Sammlung Lutzenberger

In der Manier historistischer Stilpurifikationen des 19. Jahrhunderts versuchte man, sich dem Zustand vor der großen barocken Erneuerung von 1723/25 anzunähern, was die Beseitigung wesentlicher architektonischer Gestaltungselemente des 18. und 19. Jahrhunderts zur Folge hatte.

Das Äußere der Türme

Zu nennen wäre hier etwa der 1965 durchgeführte Abbruch des Westgiebels über dem Hauptportal, wodurch die stadträumliche Exklusivität der Domkirche innerhalb des Domplatz-Ensembles deutlich abgeschwächt wurde. Der augenfälligste Eingriff betraf jedoch das Äußere der beiden Türme (Südturm: 1962, Nordturm: 1964). Hier wurde der historische Putz, der unter anderem Reste der barocken, von den Brüdern Asam entworfenen Bemalung von 1725 enthielt, vollständig abgetragen.

In Anlehnung an die mittelalterliche Gestaltung hatte man statt des einen großen Schalllochs pro Turmseite wieder zwei kleinere eingefügt. Eine Turmuhr gibt es seither nur noch im Nordturm, Ziffernblätter finden sich dementsprechend an der Nord-, Ost- und Westseite des Nordturms. Deren Gestaltung und asymmetrische Anordnung orientierten sich an der Freisinger Stadtansicht von Sebastian Münster (um 1548).

Die Türme im Jahr 1962: Die Neugestaltung des Südturms ist gerade in vollem Gange. © Stadtarchiv Freising/Sammlung Lutzenberger

Das Gesims

Stark verändert hatte man jeweils auch den Übergang zum Turmdach: Das Gesims am Ortgang, das das Dach insgesamt stärker akzentuierte, wurde ganz weggenommen. Die Schieferdeckung, die die Domtürme 1868 erhalten hatten, wurde zugunsten einer Deckung mit Kupferblech aufgegeben. Durch die Fassung des Putzes in Kalkweiß erhielten die Türme schließlich ihr markantes und heute so vertrautes Aussehen.

Die Diaserie

Die Metamorphose der Freisinger Domtürme in den frühen 1960er Jahren lässt sich auf einer kleinen, kostbaren Serie von Farbdias nachvollziehen, die auf den Freisinger Bauingenieur Alois Lutzenberger (1904 bis 1976) zurückgeht. Lutzenberger war beim Landbauamt Freising beschäftigt gewesen. Über mehrere Jahre hinweg gehörten die staatlichen Gebäude des Dombergs, darunter auch der Dom, zu seinem Zuständigkeitsbereich, allerdings nicht mehr in den Jahren der Neugestaltung ab 1962. Wie sein Sohn Michael berichtet, lehnte auch Alois Lutzenberger seinerzeit die Radikalität der damaligen Baumaßnahmen ab. Die Farbdias wurden im Jahr 2021 dem Stadtarchiv Freising überlassen.

Stadtarchivar Florian Notter

Quellen: StadtAFS, Fotosammlung, Serie Alois Lutzenberger. Literatur: Hildebrandt, Maria/ Nadler, Stefan: Freising Domkirche Mariä Geburt und St. Korbinian. Dokumentation zur Bau-, Ausstattungs- und Restaurierungsgeschichte, München 2004 (für die Zurverfügungstellung des Manuskripts sei Maria Hildebrandt, München, ausdrücklich gedankt).

