28 Tonnen Kohlendioxid eingespart: Freisinger stellen beim Stadtradeln neuen Rekord auf

Die Stadt Freising veröffentlichte nun die Bilanz des Stadtradelns 2022. Symbolbild © Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk

Beim Stadtradeln traten die Freisinger auch heuer wieder eifrig in die Pedale. Sie radelten so viel wie nie zuvor.

Freising – Vor Kurzem veröffentlichte der ADAC die diesjährige „Sommer-Staubilanz“: Während der gesamtdeutschen Sommerferien, also für den Zeitraum zwischen 24. Juni und 11. September 2022, ermittelte der ADAC Verkehrsstaus in einer Länge von insgesamt 178 483 Kilometern. Ganz ohne Stress und klimaschädliche Abgase waren Ende Juni dagegen die Freisinger unterwegs, die drei Wochen lang am Stadtradeln teilgenommen haben.

„Mit ihren erradelten Kilometern haben sie die Länge der Staus in Deutschland locker in die Tasche gesteckt“, bilanziert Dominik Fuchs, Mobilitätsmanager der Stadt Freising im Bau- und Planungsreferat. „Mit insgesamt 182 165 Kilometern konnten die Freisinger Teilnehmer den Rekord aus dem vorherigen Jahr nochmal deutlich überbieten. Die insgesamt 996 aktiven Radler, die sich auf 49 Teams aufteilten, konnten dabei über 28 Tonnen Kohlendioxid vermeiden. Sie zeigten dabei wieder, wie wichtig das Thema Radfahren in Freising ist und dass das Rad als Verkehrsmittel in Freising nicht mehr wegzudenken ist.“

Große Abschlussgala

Wie jedes Jahr veranstaltet die Stadt Freising daher eine große Abschlussveranstaltung, bei der nicht nur die aktivsten Teams vor einem hoffentlich großen, interessierten Publikum ausgezeichnet werden: Am Dienstag, 18. Oktober (19 Uhr, im Pavillon der Musikschule, Kölblstraße 2) informiert die Stadt Freising über die aktuellen Projekte im Bereich Radverkehr. Mit Fachbuchautor Thiemo Graf, Experte für Fuß- und Radverkehr, konnte überdies ein ausgewiesener Fachmann aus dem Bereich Radverkehrsförderung für einen Kurzvortrag gewonnen werden. Der große Abschlussabend des Stadt- und Schulradelns richte sich also ausdrücklich nicht nur an die Sieger, sondern an alle Freisinger, die sich für den Radverkehr interessieren, betont Stadt-Sprecherin Christl Steinhart.

Das Preisgeld wird auch in diesem Jahr von der Agenda21-Gruppe „Bauen, Wohnen und Verkehr“ zur Verfügung gestellt. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren warten heuer auch auf die Zweit- und Drittplatzierten Preise. „Vor allem beim Schulradeln soll die hohe Beteiligung der Schüler belohnt werden“, freut sich Dominik Fuchs. „Wenn ein Team in mehreren Kategorien gewonnen hat, werden hier die Preisgelder aufgeteilt, um auch andere Klassenteams zum Zug kommen zu lassen.“ ft

Die Ergebnisse des Freisinger Stadtradelns im Einzelnen

Einzelpreise: Leo Holzmann (2305 Kilometer), Maximilian Reinhardt (1910), Erika Seidl (1561).

Teams, meiste Aktive: DYNAMO Freising (80 Aktive), TSV Jahn Freising (76), Kinderträume Weihenstephan (52).

Teams, meiste Kilometer: DYNAMO Freising (15 102 Kilometer), TSV Jahn Freising (13 395), Alpenradler (13 340),

Teams, meiste Kilometer relativ: Velosoph Freising (1452), Buddhistisches Kloster Bodhi Vihara (779), Offene Werkstatt Freising (608).

Schulradeln:

Einzelpreise: Jorge Rene Arevalo Apolo (Staatl. Wirtschaftsschule): 720 Kilometer, Johannes Olzinger (Grundschule Vötting): 702 Kilometer, Quirin Huber (Josef-Hofmiller-Gymnasium): 696 Kilometer.

Teams mit den meisten Kilometern: Klasse 7f (Josef-Hofmiller-Gymnasium) mit 2062 Kilometern, Klasse 4d (Grundschule Vötting) mit 1990 und Klasse 2d (Grundschule Vötting), 1552 Kilometer.

Teams mit der höchsten Beteiligung: Klasse 7f (Josef-Hofmiller-Gymnasium) 90 Prozent, Klasse 4d (Grundschule Vötting) 82 und Klasse 3a (Grundschule Vötting) 68 Prozent. Dahinter: 2d (Grundschule Vötting) mit 36, 3b (Grundschule Vötting) 33 Prozent.

Schulpreis: Grundschule Vötting mit 19 214 Kilometern.