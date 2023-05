So nahe kommen die Stadträte dem Gemälde nie wieder

„Bitte nichts kaputt machen!“: Freisinger Stadträte erhalten Asam-Führung - und eine Hiobsbotschaft

Dem Zauber ganz nah: Auf dem Gerüst im großen Saal konnten die Stadträte dem Deckengemälde der Brüder Asam in allen Feinheiten betrachten – (v. l.) Hochbauamtsleiter Robert Naujokat sowie die Stadträte Thomas Bauer, Monika Schwind, Susanne Günther, Eva Bönig und Nico Heitz. © Lehmann

Die Mitglieder des Freisinger Kulturausschusses haben eine Führung durch die Mammut-Baustelle Asam erhalten. Mit dabei auch eine Hiobsbotschaft.

Freising – Es soll ein „kleiner Raum der Begegnung“ werden, wie es in der Kulturausschusssitzung am Dienstag formuliert wurde – ein Raum für Ehrenamt, Beratung und ein Treffpunkt und Sitzungsraum etwa für Agenda-Gruppen. Dieser Raum, der aktuell noch unter dem Namen „Dasama“ läuft, wird im „Herzen der Stadt“ zu finden sein, nämlich im Asamgebäude. Auf einem Baustellenrundgang nach der Sitzung konnten sich die Stadträte dann auch gleich ein Bild von dem Raum machen. Dabei gab es allerdings nicht nur gute Neuigkeiten.

Es wird fleißig gewerkelt auf der Mammutbaustelle Asamgebäude, denn die Zeit drängt. Bis April 2024, also pünktlich zum großen Korbiniansjubiläum samt Landesausstellung, soll alles fertig sein und die Eröffnung stattfinden. Die Führung des Rundgangs übernahm am Dienstag Hochbauamtsleiter Robert Naujokat, der die Stadträte gleich auf Vorsicht und Eigenverantwortung einschwor: „Schauen Sie bitte, wo Sie hintreten, nicht dass Sie in einen Nagel reinsteigen!“

Der Baupreis erhöht sich um knapp 40 Prozent

Was ihm sehr wichtig war und zeigte, dass an allen Ecken und Enden die Arbeiten auf Hochtouren laufen, vor allem im Bereich Stromleitungen: „Sollte jetzt jemand aus Versehen ein Kabel am Boden herausreißen, denn geben Sie bitte gleich Bescheid. Nicht, dass etwas nicht mehr funktioniert, und der Kulturausschuss war schuld.“



Die eher unangenehmen Neuigkeiten wollte Naujokat dann aber auch gleich loswerden. „Innerhalb der letzten zwei Jahre hat sich der Baupreis noch mal erhöht – und zwar um 39,1 Prozent“, so der Hochbauamtsleiter. „Wir sind alle verzweifelt, es ist wirklich schwierig.“ Stand der Gesamtkosten für die Sanierung im Jahr 2021: 59 Millionen Euro, aktuellere Zahlen gibt es nicht.

Auch zur terminlichen Fertigstellung war Naujokats Formulierung vage: „Wir wollen 2024 fertig sein. Aber es war immer schon sehr knapp berechnet.“ Dabei geht es tatsächlich zügig voran, wie die Räte auch im Innenhof sehen konnten. Dort stehen in Kürze Pflasterarbeiten an, danach wird die Außenfassade auf Hochglanz gebracht.

So nahe kommen die Stadträte dem Gemälde nie wieder

Für einen Wow-Effekt sorgte freilich die frei stehende Treppe, also das barocke Treppenhaus per se, das zum zukünftigen Stadtmuseum und zum Asamfoyer führt und jetzt schon einen Vorgeschmack auf ein großartiges visuelles Erlebnis liefert. Gänzlich fertiggestellt soll die Treppe übrigens erst zum Schluss werden, damit sie nicht durch Arbeiten im Haus beschädigt wird.



Eine Besonderheit: Weil das Gerüst im Asamsaal demnächst entfernt werden soll, nutzte anschließend der Kulturausschuss die allerletzte Chance, den nun gänzlich restaurierten Deckengemälden mit all seinem Zauber und Stuck ganz nah zu sein und Feinheiten zu betrachten, die den Besuchern vermutlich nicht auffallen dürften – wie etwa die fragilen winzigen Vogeldarstellungen. Und auch hier mahnte Naujokat, durchaus ein wenig nervös, eindringlich zur Vorsicht: „Bitte nichts antappen und nichts kaputt machen!“



Von der Bürgermeisterin gibt es ein dickes Lob

Was auf dem weiteren Rundgang schon klar wurde: Es hat sich seit der letzten Baustellenbesichtigung vor einem Jahr viel getan, und gerade in Bereichen wie dem Museumsareal zeichnet sich jetzt deutlich ab, mit welch wunderbarem Schmuckstück die Freisinger rechnen dürfen. Und natürlich konnten die Räte auch jenen Raum besichtigen, den sie bei der Sitzung zuvor auf den Weg gebracht hatten: rund 35 Quadratmeter für Ehrenamt und Beratung, aktuell aber noch staubig und unwohnlich.



Am Ende des Rundgangs lobte Bürgermeisterin Eva Bönig auch das Projekt P2 an der Südseite des Gebäudes mit einer Open-Air Bühne. Viele Bürger würden sie darauf ansprechen: „Da sind’s alle begeistert!“

Richard Lorenz

