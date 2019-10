Freisinger Stadträtin organisiert Mahnwache für Opfer von Halle

Mit einer Mahnwache will Grünen-Stadträtin Susanne Günther am Sonntag, 13. Oktober, den Opfern von Halle gedenken. Möglichst viele sollen ein Zeichen gegen Rechts setzen.

Auf Initiative der Freisinger OB-Kandidatin Susanne Günther findet am Sonntag, 13. Oktober, um 19 Uhr eine Mahnwache für die Opfer von Halle statt. Die Grünen-Stadträtin ruft alle demokratischen Kräfte dazu auf, am Roider-Jackl-Brunnen ein Zeichen gegen jede Form des Rechtsterrors, des Antisemitismus und Rassismus zu setzen.

In Halle hat ein Mann aus antisemitischen Motiven heraus zwei Menschen ermordet und weitere schwer verletzt. Sein Ziel war ein Massenmord an der jüdischen Gemeinde in Halle, der nur um Haaresbreite gescheitert ist. „Diese menschenverachtenden Angriffe erschüttert mich zutiefst“, betont Günther. „Ich finde es unerträglich, dass jüdischen Menschen in Deutschland angegriffen werden. Wir müssen alles tun, damit Juden in Sicherheit leben können.“

Niemand solle aufgrund seiner Hautfarbe, Religion oder sexuellen Orientierung in Angst leben müssen, betont Günther. Mit der Mahnwache am Sonntag will sie ein Zeichen setzen.

Gut zu wissen

Die Mahnwache findet am Sonntag, 13. Oktober, um 19 Uhr am Roider-Jackl-Brunnen in Freising statt.

