Stadtrat in der Zwickmühle: Musikschulgebühren werden erhöht - aber reicht das?

Von: Andrea Beschorner

Teilen

Zufrieden mit dem Beschluss des Stadtrats kann Musikschulleiter Odilo Zapf zumindest für den Moment sein. © FT-Archiv

Die Pläne, die Musikschulgebühren in Freising deutlich zu erhöhen, sind auf großen Widerstand gestoßen. Nun hat der Stadtrat einen Kompromiss beschlossen.

Freising – Es ist ein Dilemma, in dem die Stadt Freising steckt. Und daraus hat sich jetzt die Mehrheit der Stadträte mit einem Kompromiss zu retten versucht. Auf der einen Seite muss Freising sparen. Auf der anderen Seite will man Familien durch Gebührenerhöhungen nicht über die Maßen strapazieren. Konkret ging es in der jüngsten Stadtratssitzung erneut um die Musikschulgebühren. Voraus gegangen war ein Empfehlungsbeschluss des Finanzausschusses, der bereits für viel Diskussion gesorgt hatte. Unbestritten ist, dass die Musikschulgebühren erhöht werden müssen. Darüber herrscht Einigkeit im Stadtrat.

Blick zurück: Die Finanzlage der Stadt Freising ist derart prekär, dass man sich sogar schon einen Rüffel der Kommunalaufsicht eingefangen hat, und ein Konsolidierungsgutachten den Sparkurs vorgibt (wir haben mehrfach berichtet). Weil das Geld irgendwo herkommen muss, stehen und standen in Freising immer wieder Gebührenerhöhungen im Raum – so auch die für den Musikschulbesuch.

Gebühren hätten bis zu zehn Prozent erhöht werden sollen

Stadtkämmerer Johannes Hutter stellte dem Gremium noch einmal vor, was der Finanzausschuss mehrheitlich auf den Weg geschickt hatte. Wäre der Stadtrat dem gefolgt, wären, wie berichtet, die Gebühren zum Teil um bis zu zehn Prozent erhöht worden – was bei einem Kind jährliche Mehrausgaben von maximal 100 Euro (Einzelunterricht) nach sich gezogen hätte.

Der Deckungsgrad wäre damit bei 43 Prozent belassen worden, was heißt, dass die Eltern sich mit 43 Prozent an allen Kosten beteiligt hätten, die restlichen 57 Prozent aller Ausgaben die Stadt Freising und laut Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher somit „die Allgemeinheit“ übernommen hätte. Angesichts der angespannten Haushaltslage appellierte der Stadtchef, dem Empfehlungsbeschluss zu folgen: „Die Kosten steigen auch für die Stadt, wir investieren hier ohnehin schon viel Geld und tragen mehr als die Hälfte der Kosten.“

Susanne Günther, Grünen-Stadträtin und Vorsitzende des Musikschulbeirats: „Wir dürfen nicht an denen sparen, die unsere Zukunft sind – auch unsere musikalische Zukunft.“ © Lehmann

Susanne Günther, Vorsitzende des Musikschulbeirats, indes plädierte für eine einheitliche Erhöhung von maximal fünf Prozent für alle Kurse und Angebote. „Wir dürfen in Zeiten wie diesen nicht an denen sparen, die unsere Zukunft sind – auch unsere musikalische Zukunft“, sagte Günther. Immerhin würde die Stadt Freising zu vielen offiziellen Anlässen Ensembles der Musikschule für das Rahmenprogramm anfragen. „Diese jungen Musikerinnen und Musiker müssen aber auch irgendwo ausgebildet werden.“ Laut Susanne Günthers Berechnung würde eine Erhöhung von fünf Prozent lediglich 10 000 Euro weniger in der Kasse bedeuten als eine Anhebung um bis zu zehn Prozent.

„Dann war all die Arbeit umsonst“

Der Vorschlag des Finanzausschusses (maximal zehn Prozent Erhöhung für die Vorschule) fand zunächst mit 14:15 Stimmen keine Mehrheit. Bevor es an die Abstimmung über Susanne Günthers Vorschlag kam, meldete sich CSU-Stadtrat Rudi Schwaiger zu Wort: Jahrelang habe man mit Finanzreferentin Monika Schwind (FSM) eine Kalkulationsgrundlage erarbeitet, habe die Ausgaben genau aufgeschlüsselt, um jetzt etwas völlig anderes zu beschließen. „Dann war all die Arbeit umsonst.“ A

ußerdem sei es nun mal so, dass sich die Eltern der Musikschüler an dem hohen Defizit zu beteiligen hätten. „Es kann nicht sein, die Eltern hier unterproportional zu belasten.“ Günther appellierte daraufhin erneut, von dieser Kostenkalkulation „die dann eben umsonst war“, wegzugehen und ihren vorgeschlagenen Pauschalbeschluss zu fassen.

Finanzreferentin Monika Schwind (FSM): „So werden wir im kommenden Jahr um eine exorbitante Erhöhung nicht herumkommen.“ © Dirk Daniel Mann

Monika Schwind warnte vor einer Verschiebung des Problems: „Uns laufen die Kosten davon. Wenn wir jetzt um fünf Prozent pauschal erhöhen, und der Deckungsgrad gleich bleibt, werden wir im kommenden Jahr um eine exorbitante Erhöhung nicht herumkommen.“ Und auch gegen die Aussage Günthers, die Kostenkalkulation sei umsonst gewesen, wehrte sich die Finanzreferentin: „Dank dieser Kalkulation wissen wir endlich, wie viel die wertvolle Arbeit der Musikschule kostet, wie viel davon die Eltern tragen und wie viel sich die Stadt das kosten lässt.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Am Ende stimmten 16 Stadträte für und 13 gegen die pauschale Erhöhung von fünf Prozent für alle Unterrichtsarten. Wie viel das im einzelnen für jeden bedeutet, das muss der Kämmerer jetzt erst noch ausrechnen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.