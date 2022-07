Vorreiter in Sachen Verkehrswende: StadtTeilAuto Freising setzt sich zum Jubiläum hohe Ziele

Von: Andreas Beschorner

Teilen macht Spaß – und Sinn: Davon wollen die insgesamt 300 Mitglieder des Vereins StadtTeilAuto künftig noch mehr Bürger begeistern. Die Flotte in Freising, die alle Mitglieder nutzen können, umfasst 14 Fahrzeuge. © Lehmann

Das StadTeilAuto Freising hat 30. Geburtstag gefeiert. Der Verein schwelgt aber nicht in Nostalgie, sondern setzt sich für die Zukunft große Ziele.

Freising – Sie waren ihrer Zeit voraus, jene Frauen und Männer, die 1992 den Verein StadtTeilAuto Freising gründeten. 30 Jahre später sind Mobilitäts- und Verkehrswende, Klimaschutz und Carsharing schon viel mehr in den Köpfen angekommen. Und auch wenn das Umdenken noch stärker einsetzen müsste, wie alle Redner betonten, war der 30. Geburtstag von StadtTeilAuto Freising doch ein Grund zum Feiern.

In den Sitzungssaal des Rathauses hatte man am Samstag zu einem kleinen Festakt geladen, wo es von allen Rednern und Gratulanten viel Lob für das Engagement der Autoteiler gab. Das begann mit Freisings 2. Bürgermeisterin Eva Bönig, die das Autoteilen als etwas Besonderes bezeichnete – nicht mehr, wie zu den Anfangszeiten des Vereins, besonders exotisch, sondern inzwischen besonders wichtig.

StadtTeilAuto spielt wichtige „Vorreiterrolle“

Die Zeiten, in denen das Auto ein Statussymbol war, seien wohl vorbei, StadtTeilAuto habe in den vergangenen drei Jahrzehnten eine wahre „Erfolgsgeschichte“ hingelegt: Rund 300 Mitglieder zähle man inzwischen, 18 Fahrzeuge besitze man (14 in der Stadt Freising, zwei in Moosburg, je eines in Neufahrn und Eching). Stadtrat und Verwaltung unterstützten die Ziele des Vereins, betonte Bönig. Der Anteil des Umweltverbunds – also alles, was nicht motorisierter Individualverkehr ist – am Verkehrsaufkommen in der Stadt Freising liege bei durchaus guten 60 Prozent. StadtTeilAuto spiele da eine wichtige „Vorreiterrolle“.

Treue Mitglieder ehrte Vorsitzende Sonja Zieska (l.): Hans Joachim Joekel ist seit 18 Jahren im Verein, davon war er unter anderem acht Jahre Vorsitzender. Nicole Alexy ist seit 16 Jahren beim StadtTeilAuto aktiv, unter anderem als Beisitzerin und Schatzmeisterin. © Lehmann

Dass es „in den Köpfen eigentlich nur Klick machen“ müsse, sagte Landrat Helmut Petz. Das aber sei „unglaublich zäh“, müsse man sich doch von alten Gewohnheiten verabschieden. Petz fasste sich da auch an die eigene Nase: „Ich bin in dieser Hinsicht wirklich furchtbar“, bekannte er, sei er doch noch in einer Zeit aufgewachsen, in der Mobilität Freiheit bedeutete. Er selbst müsse also umdenken – so wie die Gesellschaft.

Petz weitete den Blick auf die Energiewende, verwies darauf, was man an Photovoltaik und Windkraft allein im Landkreis benötige, um den Klimawandel aufzuhalten. Die 10H-Regelung für Windräder bezeichnete er als „groben Unfug“. Dass manche Bürgermeister davor zurückschreckten, sich den Ärger mit einem Windrad „anzutun“, sei Zeichen dafür, dass das notwendige Umdenken in der Gesellschaft noch nicht eingesetzt habe. StadtTeilAuto sei da „ein Symbol und ein Impulsgeber für dieses Umdenken“, lobte der Landkreischef.

„Abbgeordneter ohne eigenes Auto“ bestätigt: „Es geht!“

Bevor Ulrich Kias, Gründungsmitglied von StadtTeilAuto mit der Mitgliedsnummer 005, zurück in die Historie blickte und Klaus Breindl, der Vorsitzende der ebenfalls 1992 gegründeten Vaterstettener Autoteiler, ans Mikro trat, war es an Landtagsabgeordnetem Johannes Becher, „eine kleine politische Rede“ zu halten: Er, der „Abgeordnete ohne eigenes Auto“, könne nur bestätigen: „Es geht!“ Denn als Mitglied bei StadtTeilAuto sei er ein „Abgeordneter mit Zugriff auf sehr viele Autos“.

Teilen – auch das Auto – mache nicht nur Freude, sondern auch Sinn. Dass 13 Millionen Einwohner in Bayern über zehn Millionen Autos verfügten, das mache Probleme, führe zu Lärmbelastung und Parksuchverkehr, mache den Bau immer neuer Straßen notwendig. StadtTeilAuto zeige da seit 30 Jahren eine Lösung auf. Dazu kämen all die Vorteile, dass man sich nicht um Steuern und Versicherungen, um Reparaturen und Werkstattbesuche kümmern müsse. Deshalb war Bechers Forderung klar: „Wir müssen das Thema politisch weiter voranbringen.“ Wenn man Milliarden in einen S-Bahn-Tunnel investiere und weiterhin an der dritten Startbahn festhalte, „fehlt es vom Boa weg“, gab sich Becher bayerisch und politisch.

„Wir haben richtig groß aufgefahren“, beschrieb Sonja Ziesak, Vorsitzende von StadtTeilAuto, das, was am Samstag noch so alles zum Geburtstag des Vereins organisiert worden war: Beim Festakt spielten Häns Czernik, Sandra Rieger und Anna Stehrer schwungvoll auf, auf dem Marienplatz ging es mit Bands und Blasmusik weiter, StadtTeilAuto hatte Infostände aufgebaut, ein Foodtruck sorgte für das leibliche Wohl, dazu gab’s Gauklervorstellungen und Feentänze. Und Ziesak formulierte 30 Jahre, nachdem man laut Becher noch „seltsam angeschaut wurde“, auch das Ziel des Vereins: alle 500 Meter ein Carsharing-Auto.