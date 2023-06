Auf Lerchenfeld: 2000 Gäste feiern „ihren“ Stadtteil

Traditionsveranstaltung seit 45 Jahren

Das Lerchenfelder Stadtteilfest gibt es seit 45 Jahren. Bei der jüngsten Auflage lief wieder einmal alles wie geschmiert. Das Lob dafür bekommen Gäste - und Helfer.

Freising – Geselligkeit, Gemütlichkeit, Gastlichkeit: Das sind die drei Schlagworte, mit denen sich das Lerchenfelder Stadtteilfest zusammenfassen lässt. Und das schon seit gut 45 Jahren – „wenn uns nicht Corona oder der Wettergott einen Strich durch die Rechnung macht“, sagt Anton Frankl, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft aus zehn Vereinen, die für die Veranstaltung verantwortlich zeichnet.

Aber weder Pandemie noch Petrus hatten am Samstag Einwände, und so wurde im größten Stadtteil Freisings stundenlang gefeiert. Los ging’s um 17 Uhr mit der offiziellen Eröffnung durch Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher. Danach sorgte die Stadtkapelle Freising, die später von den Isar Buam abgelöst wurde, für die musikalische Unterhaltung. Währenddessen ließen sich die insgesamt knapp 2000 kleinen und großen Besucher auf den in der Erdinger Straße aufgestellten Bierbänken nieder und probierten sich durch das kulinarische Sortiment von Steckerlfisch über Grillgut bis zu internationalen Spezialitäten und süßen Sachen. Das Hofbrauhaus und der Weinstand sorgten dafür, dass der Durst an diesem glücklicherweise nicht zu heißen Tag gestillt wurde. Zu späterer Stunde öffnete auch die Bar im Kircheninnenhof.

„Es ist super gelaufen, die Stimmung war friedlich und sehr gut“, lautete Frankls Fazit am Sonntag. „Bis um elf Uhr abends sind die Leute gesessen, haben gegessen, getrunken, die Musik und den Sommerabend genossen.“ Sein Dank gilt nicht nur den Lerchenfeldern, die mitgefeiert haben, sondern auch den fleißigen Helfern, die für einen reibungslosen Auf- und Abbau sorgten. So blieb ihm nur noch eins zu sagen: „Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr!“

