Freisinger Stadtwerke schreiben erstmals rote Zahlen - Geschäftsführer nennt die Gründe

Von: Manuel Eser

Für das Freisinger Erlebnisbad fresch rechnen die Stadtwerke für das kommende Jahr mit einem finanziellen Defizit von rund 4,1 Millionen Euro. © Stadtwerke

Die Freisinger Stadtwerke rutschen in die Miesen. Der Geschäftsführer rechnet mit einem millionenschweren Defizit in den nächsten Jahren - und nennt die Gründe.

Freising – Erstmals rutschen die Freisinger Stadtwerke im kommenden Jahr in die Miesen. Zumindest rechnet Geschäftsführer Andreas Voigt im Wirtschaftsplan für 2023 mit einem Negativergebnis von 1,9 Millionen Euro. Doch das ist erst der Anfang.

Im Werkausschuss erläuterte Voigt die Zahlen. Bei der Trinkwasserversorgung rechnen die Stadtwerke mit einem Absatz von rund 3,1 Millionen Kubikmetern. Aufgrund steigender Energie-, Instandhaltungs- und Personalkosten ist mit einem Verlust von 239 900 Euro zu rechnen. „Aus diesem Grund müssen die Wasserpreise neu kalkuliert werden“, sagte Voigt.

Beim fresch rechnen die Stadtwerke mit 4,1 Millionen Euro Minus

Beim Badebetrieb kalkuliert man ebenfalls mit steigenden Energie- und Materialkosten sowie einer deutlichen Erhöhung der Tariflöhne. Trotz hoher Besucherzahlen von prognostizierten 320 000 Badegästen im fresch rechnen die Stadtwerke mit einem Minus von rund 4,1 Millionen Euro. Gewinne werfen hingegen die Wohnimmobilien, die Fernwärmeversorgung und vor allem die Versorgungs GmbH ab (siehe Grafik). Letztere ist für die Strom- und Gasversorgung sowie den Erhalt der Netze verantwortlich.

Kräftig investiert werden soll im Trinkwasserbereich. Hier ist ein Budget von 3,7 Millionen Euro eingeplant, um insbesondere Versorgungsleitungen und Hausanschlüsse zu erneuern und zu bauen. Zudem fließt Geld in die Planung für eine weitere Wassergewinnung. Wie berichtet, wollen die Stadtwerke zu den bestehenden sieben Trinkwasserbrunnen in Vötting neue Ressourcen erschließen. Auch das Wasserwerk soll generalsaniert werden. In diesem Zuge ist eine Photovoltaikanlage auf dem Dach geplant.

Stadtrat Vogl ist über den Wirtschaftsplan erstaunt

Im Badebetrieb sind Investitionen in Höhe von 350 000 Euro vorgesehen. Auch hier wird die mögliche Installation einer Photovoltaikanlage geprüft. Für Instandhaltung sind 2,2 Millionen Euro geplant. Bei der Versorgungs-GmbH sind Investitionen von fünf Millionen Euro in die Versorgungsnetze und Betriebsteile vorgesehen. Die Aufwendungen für Instandhaltungen liegen bei 2,3 Millionen Euro. Die Parkhaus und Verkehrs-GmbH hat einen Etat von 460 000 Euro für neue Wartehallen und ein System zur Fahrgastinformation. In die Parkhäuser sollen 430 000 Euro fließen.

Die kalkulierten Zahlen im Überblick:

Wasserversorgung: -239 900 Euro

Wohnimmobilien: 343 700 Euro

Bäderbetrieb: -4,06 Mio. Euro

Versorgungs GmbH (Strom/Gas) 4,62 Mio. Euro

Parkhaus- und Verkehrs- GmbH -3,08 Mio. Euro

Fernwärmeversorung (Finanzertrag) 500 000 Euro

Forschungs- und Proijekt-GmbH -500 Euro

Unternehmensergebnis -1,92 Mio. Euro

Stadtrat Ulrich Vogl (ÖDP) wies darauf hin, dass die Schulden, die kommendes Jahr entstünden, großteils mit dem Neubau des fresch zu tun hätten. „Würde es diese Abschreibungen nicht geben, hätten wir noch ein positives Ergebnis.“ Das sei angesichts der stark angestiegenen Energiepreise erstaunlich. Auch zu den steigenden Personalkosten äußerte er sich: „Dass die Menschen angesichts der Inflation mehr Gehalt verlangen, ist nachvollziehbar.“

Die jetzigen Energiepreise werden das neue Normale.

Mit dem Negativergebnis im kommenden Jahr ist es indes nicht getan. Im Gegenteil: Die Stadtwerke rechnen in Zukunft sogar mit Schlimmerem. So sollen die Verbindlichkeiten in den Folgejahre sukzessive nach oben gehen. 2027 rechnet man dann bereits mit 6,8 Millionen Euro Miesen. Unter anderem sollen 2026 nicht nur die Anzahl der Stadtbusse nahezu verdoppelt werden, sondern die Flotte auch auf E-Mobilität umgestellt werden, wie Voigt berichtete.

Für die Stadt Freising, die es bis dato gewohnt war, von den Stadtwerken Gewinne zugeführt zu bekommen, sind das angesichts des aktuellen Defizits von 57 Millionen Euro im eigenen Haushalt schlechte Nachrichten. „Die Zahlen können einem ein bisserl Angst machen – vor allem, weil die jetzigen Energiepreise das neue Normale werden“, sagte Anton Frankl (FSM). „Andererseits ist es wichtig, gerade in schlechten Zeiten zu investieren.“