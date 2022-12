Stromfresser erkennen und Kosten reduzieren: Freisinger Experte gibt einfach Tipps zum Stromsparen

Teilen

Energiespartipps aus erster Hand gab es vor Kurzem bei den Stadtwerken Freising: Berater Tobias Grießl verriet wertvolle Eckpunkte. Foto: Lehmann © Lehmann

Strom sparen trotz winterlichen Temperaturen: Der Energieberater der Freisinger Stadtwerke hat einige wertvolle Tipps parat.

Freising – „Man kann auch mit einfachen Mitteln Strom sparen, ohne, dass viel investiert wird“, erklärte der Energieberater der Stadtwerke Freising, Tobias Grießl, kürzlich in seinem Fachvortrag bei der Freisinger Wohnbau GmbH. Mithilfe eines gedanklichen Rundgangs durch Küche, Bad und Wohnzimmer zeigte Grießl einige simple Tricks, um nicht nur Energie zu sparen, sondern auch bares Geld.

Meiste Energie geht fürs Heizen drauf

Eines ist laut Grießl völlig klar: In Privathaushalten werde die meiste Energie für das Heizen (rund 70 Prozent) und für Warmwasser (rund 15 Prozent) verbraucht. Genau hier könne der Verbraucher auch gut ansetzen – und zwar mit einfachen Gewohnheiten wie die Türen zwischen den Räumen zu schließen, nachts Rollläden oder Gardinen geschlossen zu halten oder effizient zu lüften anstatt nur zu kippen.

Was die wenigsten wüssten: Werde die Raumtemperatur nur um ein Grad Celsius gesenkt, könnten schon sechs Prozent Energie gespart werden. Aber auch mit der richtigen Thermostateinstellung an den Heizkörpern sei bereits viel gewonnen, sagte Grießl. Etwa durch ein einfaches Runterdrehen, statt sie „volle Pulle“ laufen zu lassen. Da müsse man nicht auf teure, smarte programmierbare Thermostate zurückgreifen. Die Rechnung, die Grießl aufmachte, war beeindruckend: Würden die einfachen Regeln in puncto Heizen beachtet, könnten bis zu 500 Euro im Jahr eingespart werden. Ähnliches gelte für den Warmwasserverbrauch: Einfache Tricks, wie Händewaschen mit kaltem Wasser oder das Wasser während des Zähneputzens abzudrehen, seien freilich altbekannt, würden aber im täglichen Leben oftmals vergessen. Auch dazu hatte er eine eindrucksvolle Rechnung: Duscht man nur fünf statt zehn Minuten, ließen sich jährlich bis zu 500 Euro sparen.

Auch in der Küche lässt sich Strom sparen

Und wie sieht es mit den Stromsparmöglichkeiten in der Küche aus? Auch hier seien es die einfachen Tipps, die viel rausreißen würden, betonte Grießl: Töpfe und Pfannen beim Kochen mit einem Deckel versehen, Schnellkochtöpfe verwenden und auf das Vorheizen verzichten. „Das steht zwar überall drauf, aber außer bei einigen Brotsorten macht das keinerlei Sinn“, sagte der Energiespar-Experte. Das Interessante: Während für das Erwärmen von einem Liter Wasser bei einem Wasserkocher 80 Prozent der Energie in die Erhitzung fließe, seien es beim Elektroherd gerade mal 55 Prozent, erklärte Tobias Grießl.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Was früher viel Strom „gefressen“ habe: der Kühlschrank. Zwar seien neue Modelle durchaus energiesparender, allerdings könne auch hier einiges falsch gemacht werden. „Die optimalen Temperatureinstellungen sind sieben Grad Celsius im Kühlschrank und minus 18 Grad im Gefrierschrank.“ Jedes weitere Grad in den Minusbereich erhöhe den Stromverbrauch um zehn Prozent. Was klar sein sollte: Defekte Türdichtungen sollten zügig gewechselt und noch heiße Speisen nicht in den Kühlschrank gestellt werden. Regelmäßiges Abtauen sollte zudem auch auf der Agenda stehen. Und man sollte den Kühlschrank nach Möglichkeit nicht direkt neben dem Herd platzieren.

Experte rät von Schnellprogrammen ab

Kurz- und Schnellprogramme sollten hingegen beim Geschirrspüler, wie auch bei der Waschmaschine, vermieden werden. Dadurch werde nämlich sehr schnell sehr viel Strom verbraucht. Die Waschmaschine sollte auf den höchsten Schleudergang eingestellt werden, um damit die anschließende Trocknungszeit zu verringern.

Ein Merksatz, den Grießl den Zuhörerinnen und Zuhörern zum Schluss noch mitgab: „Ältere Haushaltsgeräte benötigen oftmals unverhältnismäßig viel Energie, obwohl sie noch einwandfrei funktionieren.“ Wer prüfen möchte, wie viel Energie die Geräte im eigenen Haushalt verbrauchen und wo sich möglicherweise ein unentdeckter Stromfresser befindet, kann sich bei den Freisinger Stadtwerken spezielle Messgeräte ausleihen.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.