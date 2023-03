Gewerbeflächen in Freising „ausverkauft“: FSM will gegensteuern - ansonsten droht Ungemacht

Kurzfristige Lösungen gesucht

Die Stadt Freising hat nahezu alle eigenen Gewerbeflächen verkauft. Die FSM will nun neue Gewerbeflächen schaffen, um einheimische Betriebe halten zu können.

Freising – Nahezu alle Gewerbeflächen, die im Besitz der Stadt Freising waren, sind verkauft. Bis im Rahmen einer Fortschreibung des Flächennutzungsplans neue Gewerbegebiete ausgewiesen und Bebauungspläne aufgestellt werden, vergehen noch Jahre. Doch so lange können einheimische Betriebe, die erweitern wollen, nicht warten. Die Freisinger Mitte macht sich daher für kurzfristige Lösungen stark.

„Kaum ein Monat vergeht, wo nicht Betriebe, die in der Stadt angesiedelt sind, nach Flächen fragen“, berichtet der Fraktionsvorsitzende der FSM, Reinhard Fiedler, im Rahmen eines Pressegesprächs. Er rechnet damit, dass die Nachfrage noch deutlich steigen wird, sobald die Konjunktur wieder anspringt. Eine Nachfrage, die die Stadt schon aktuell nicht befriedigen kann.

Es liegt uns schon lange am Herzen, Möglichkeiten zu finden, dass wir diese Betriebe unterstützen und halten können.

„Wir sind ausverkauft“, stellt Planungsreferent Hans Hölzl klar. „Wir können Betrieben derzeit nichts anbieten, und das ist ein schlechtes Zeichen für die Stadt.“ Zwar arbeite die Verwaltung im Rathaus bereits an einer Aktualisierung des Flächennutzungsplans. Doch bis in diesem Rahmen neue Gewerbegebiete entstehen, können bis zu zehn Jahren vergehen, betont Hölzl. Der FSM geht es aber momentan gar nicht um große neue Gewerbegebiete und die Ansiedlung externer Unternehmen, sondern darum, kurzfristige Lösungen auf kleineren Arealen für einheimische Betriebe zu finden.

Als Beispiele nennt Finanzreferentin Monika Schwind Handwerksbetriebe, die mitten in einem Wohngebiet angesiedelt sind und umziehen wollen. Erfolgreiche Firmen, die ihren Betrieb erweitern möchten. Oder Start-ups, die zum Beispiel im Gründerzentrum Weihenstephan angefangen haben und jetzt eigene Räume suchen. „Es liegt uns schon lange am Herzen, Möglichkeiten zu finden, dass wir diese Betriebe unterstützen und halten können. Denn wenn sie weg sind, kommen sie nicht mehr zurück.“

Die negativen Auswirkungen liegen auf der Hand. Die derzeit ohnehin mauen Gewerbesteuereinnahmen würden sich weiter reduzieren – und das in Zeiten, wo die Stadt keine Rücklagen mehr hat, wie Schwind betont. „Alles, was wir ab jetzt ausgeben, müssen wir über Einnahmen finanzieren.“ Aber auch für die Menschen vor Ort wäre die Abwanderung von Betrieben ein Qualitätsverlust, gehen dann doch Arbeits- und Ausbildungsplätze vor Ort verloren.

Dank dem Einsatz von moderner Technologie und Bauweisen kann die Gewerbeansiedlung sowohl flächensparend als auch ressourcenschonend und emissionsarm gelingen.

Um dem entgegenzusteuern, hat die FSM im Rathaus einen Antrag eingereicht: Die Verwaltung soll zeitnah prüfen, wo weitere Flächen für die Ansiedlung von Gewerbe ausgewiesen werden könnten. Dabei sollen auch die Ergebnisse der Unternehmensbefragung einfließen, die derzeit durchgeführt wird und Aufschluss über den konkreten Bedarf gibt. Im Stadtrat müsste dann über geeignete Areale befunden werden.

Hölzl denkt dabei an private Grundstücke, die in bestehenden Baugebieten oder am Rande aktueller Gewerbegebiete liegen. Dabei habe die Stadt nicht nur die Option, entsprechende Areale zu kaufen, sondern man könne den Eigentümern auch einen Tausch anbieten, da die Stadt auch auf Betreiben der FSM hin genau aus diesem Grund interessante Flächen erworben habe. „Dank dem Einsatz von moderner Technologie und Bauweisen kann die Gewerbeansiedlung sowohl flächensparend als auch ressourcenschonend und emissionsarm gelingen.“

Über den Antrag der FSM soll am Donnerstag diskutiert werden. Dann kommt der Stadtrat zusammen.

