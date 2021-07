Was wäre wenn: Wo im Landkreis Freising bei Starkregen besonders viel Ungemach droht

Steile Hänge, enge Tallagen

Von Manuel Eser schließen

Das Wasserwirtschaftsamt rechnet - aufgrund des Klimawandels - künftig mit stärkeren Hochwasser-Ereignissen. Eine Region im Landkreis ist besonders gefährdet.

Freising – Plötzlich erinnerten ganze Straßenzüge in Freising an den Canal Grande in Venedig. In der Nacht zum 3. Juni 2013 trat die Schleifer-Moosach über die Ufer und setzte ganze Straßenzüge rund um die Saarstraße unter Wasser. Der Katastrophenalarm wurde ausgelöst, Gebäude, die nur noch mit dem Schlauchboot zu erreichen waren, mussten evakuiert werden. Was haben die Behörden aus der Freisinger Flut gelernt, und welche Gefahrenpunkte bleiben?

Grundsätzlich ist es wichtig, zwischen Hochwasser und Starkregen zu unterscheiden, sagt Dominik Ternes, Katastrophenschutzbeauftragter des Landkreises. Hochwasser bezieht sich auf Flüsse. „Dafür gibt es Hochwassergefahrenkarten, die für jeden Landkreis Flächen ausweisen, die potenziell von Hochwasserereignissen betroffen sein können“, sagt Ternes. „Starkregenereignisse wiederum sind punktuelle Schadenslagen, die auch fernab von Flüssen zu Überflutungen sorgen können.“ In Bayern gab es ein Forschungsprojekt, um auch hier Gefahrenkarten zu erstellen. Die Ergebnisse stehen aber noch aus.

Steile Hänge und enge Tallagen begünstigen ein Hochwasser

Ausgehend von den Hochwassergefahrenkarten für ein Extremes Hochwasserereignis wären im Landkreis Freising die Gemeinden an Amper, Isar und Glonn besonders vom Hochwasser betroffen.. „Ein besonderes Augenmerk muss man dabei auf die Zusammenflüsse von Glonn und Amper in Allershausen, von Amper und Isar in Moosburg und auf die Moosach in Freising legen“, berichtet Ternes. „Gerade bei vergangenen Hochwasserereignissen hat sich das gezeigt.“

Starkregenereignisse sind vor allem im nördlichen Landkreis, im sogenannten Tertiärhügelland eine echte Bedrohung, teilt das Wasserwirtschaftsamt München mit. „Die Topografie mit steilen Hängen und engen Tallagen sowie die landwirtschaftliche Nutzung der Flächen begünstigen ein schnelles Abfließen von Regenwasser. Das sammelt sich in den kleinen Bächen in den Tallagen und sorgen für Überschwemmungsgefahr“, erklärt Florian Hinz, der für Freising zuständige Abteilungsleiter. „Die Gemeinden können mit Sturzflutkonzepten Vorsorge betreiben.“ Der Freistaat fördert sie mit 75 Prozent der Kosten, bis zu 150000 Euro.

Faktor Klimawandel führt zu höheren Starkregen-Ereignissen

Könnte es noch einmal zu einer solchen Flut im Landkreis Freising kommen, wie das 2013 der Fall war? Oder ist es in Zeiten des Klimawandels nicht sogar wahrscheinlich, dass es die Region einmal treffen kann? Beide Fragen bejaht das Wasserwirtschaftsamt. „Ein großes Hochwasser an der Isar oder der Amper kann immer wieder auftreten“, betont Hinz. Mit den vorhandenen Deichen und dem Sylvensteinspeicher sei der Landkreis an der Isar bereits gut vorbereitet. An der Amper würden die Hausaufgaben gerade gemacht werden.

„Schon heute wird der Klimawandel in der Bemessung der Anlagen berücksichtigt“, sagt Hinz. „Modellrechnungen haben gezeigt, dass die hundertjährlichen Hochwasserereignisse künftig etwa 15 Prozent höher ausfallen.“ Deshalb würden die Bemessungsgrößen schon heute um diese 15 Prozent erhöht, damit die Deiche und Schutzwände auch künftig den gewünschten Schutzgrad bieten. Hinz betont: „Wichtig ist, dass die Bürger mitziehen und im Sinne des Ganzen die Hochwasserschutzmaßnahmen mittragen.“

Wasserwirtschaftsamt erkennt ein Umdenken bei Städten und Gemeinden

Das Wasserwirtschaftsamt fühlt sich für künftige Starkregenereignisse gut gerüstet. „Die Hochwasservorhersage und der Hochwassernachrichtendienst in Bayern funktionieren“, resümiert Hinz. „Die Prognosen der Hochwasserwellen werden nicht nur durch bessere Wetterdaten und -vorhersagen, sondern auch durch eine ausgereifte Simulationssoftware stetig verbessert.“ Meldeketten werden regelmäßig geübt, sodass keine Information verloren geht.

Ein Umdenken macht Hinz auch bei den Kommunen aus. „In den Städten und Gemeinden setzt sich mehr und mehr die Erkenntnis durch, dass es wichtig ist, überschwemmungsgefährdete Bereiche freizuhalten und nicht auf Biegen und Brechen dort hinein zu bauen“, berichtet Hinz. „Dort wo in dieser Hinsicht bislang noch Skepsis herrschte, wird jetzt sicher ein Denkprozess in die richtige Richtung einsetzen.“

Lesen Sie auch:

Sollte es in Freising zu einer Flut kommen, müsste die Rettungskette im Wettlauf mit dem Wasser schnell in Gang kommen. Sechs konkrete Maßnahmen stehen dann an.

Für den Fall einer Flut im Kreis Freising setzt das Landratsamt auf mehrere Quellen, um die Bevölkerung zu warnen. Allerdings: Einiges muss ertüchtigt werden.

Ein zukunftsorientierter und gleichzeitig wunderbarer Gedanke: Zum 50-jährigen Jubiläum der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf wurden 50 Bäume gepflanzt.