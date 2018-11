Der Startbahn folgt der Nachtflug

Er ist unerschütterlich: Benno Zierer, Landtagsabgeordneter der Freien Wähler, kam am Dienstag in die Höhle der Löwen. Mit einigen Minuten Verspätung schlich Zierer in die Bürgerversammlung in Attaching. Der Lohn des Muts: In dem Dorf, das unter einer dritten Startbahn besonders zu leiden hätte, gab es keine einzige Nachfrage und schon gar keine Kritik an Benno Zierer und den FW wegen des Moratoriums. Michael Buchberger von der BI Attaching begründete das auf Nachfrage des FT so: „Es ist alles dazu gesagt, alles geschrieben.“

Attaching – Es war die erste Bürgerversammlung in Attaching nach der Landtagswahl und nach dem Moratorium. Und es war die erste Bürgerversammlung in der Kegelhalle des Sportheims. Bevor Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher auf das Thema zu sprechen kam, das in Attaching seit 13 Jahren die Gemüter am meisten bewegt, hatte er in seinen üblichen Bericht über Großprojekte der Stadt ein neues Thema eingebaut: die Unterführung am ehemaligen Bahnposten 15. Weil man da bekanntlich aufgrund von Grundstücksverhältnissen nicht so recht weiterkommt, gebe es nun zwei neue Varianten, die man derzeit prüfe: Die eine sieht auf der Stadtseite eine mit 15 Prozent steilere Rampe vor, wo ein Aufzug die behindertengerechte Erschließung gewähren soll, die andere ist eine Überführung, über die Bahngleise, die allerdings wegen der Oberleitungen recht hoch sein müsste, so der OB.

Und dann am Ende seines Berichts: die Startbahn. Über das Moratorium sei er enttäuscht, weil die Stadt und die Betroffenen „seit 13 Jahren in der Luft hängen – und jetzt nochmal fünf Jahre draufkriegen“. Er sei jederzeit bereit, mit FW-Chef Hubert Aiwanger und der Landtagsfraktion zu reden. Dieses Moratorium sei „ein Rückschlag“ gewesen, aber man werde jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Denn: „Die Zeit spielt für uns.“ Wichtig sei, sich im Widerstand vor Ort nicht auseinanderdividieren zu lassen, sagte der OB auch im Blick auf den zuletzt arg gescholtenen Zierer.

Als Folge einer Tagung der Arbeitsgemeinschaften der Fluglärmkommissionen, an der Eschenbacher in Berlin teilgenommen hatte, werde man sich nun vermehrt mit den Nachtflügen auseinandersetzen – vor allem mit der Zunahme der Einzelfreigaben zwischen 24 und 5 Uhr. Und er habe, so Eschenbacher, Kontakte mit dem Umweltbundesamt geknüpft, damit man vielleicht über diesen Weg ein Forschungsprojekt zu den Ultrafeinstäuben auf die Beine stelle.

Aus der Diskussion nahm Eschenbacher weitere zwei Themen für die Fluglärmkommission mit: Müssen sogenannte Vermessungsflüge wirklich zwischen 23 und 3 Uhr stattfinden – und wieso überhaupt? Die bestehenden zwei Startbahn wanderten ja nicht herum. Und könne man nicht Triebwerkstests, die noch schlimmer seien als startende Flugzeuge, vor 6 Uhr vermeiden?

Keine Frage und keine Kritik richtete sich an Benno Zierer und die FW. Ein ruhiger Abend für den Abgeordneten.