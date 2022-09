Startschuss für die SteinSchulen ist gefallen - gute Nachrichten auch für andere Erstklässler im Landkreis

Von: Manuel Eser

Ort der Begegnung: Im Forum der Grundschule und Mittelschule am SteinPark wuselten am Dienstagmorgen nicht nur die knapp 700 Schülerinnen und Schüler herum, die hier künftig unterrichtet werden Auch viele neugierige Eltern wollten die neue Schule in Augenschein nehmen. © Lehmann

Der Startschuss für die SteinPark-Schulen ist gefallen. Doch nicht nur für die Kinder aus dem Landkreis, die hier eingeschult wurden, gab es gute Nachrichten.

Freising – Für 9164 Kinder und Jugendliche hat am Dienstag das neue Schuljahr in den Grund- und Mittelschulen des Landkreises Freising begonnen. Unter ihnen sind auch 1734 Schulanfänger, für die nun ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Ihren allerersten Schultag erlebten aber nicht nur die vielen aufgeregten und hoch motivierten ABC-Schützen, sondern auch die für 74 Millionen Euro neu gebauten SteinSchulen im Freisinger Stadtteil Neustift: die Grundschule am SteinPark und die Mittelschule am SteinPark, wie sie offiziell heißen.

Dass die Schule nach dem Spatenstich im November 2019 trotz Corona und Ukraine-Kriegs zum Start rechtzeitig fertig wurde, gleicht einem Wunder. Möglich sei das nur dank der hervorragenden Zusammenarbeit aller Beteiligten gewesen, hatte Projektleiter Rudolf Striegl vom städtischen Hochbauamt im Vorfeld betont. „Egal, ob Schulleiter, Planer oder Baufirmen – alle waren hoch motiviert und haben an einem Strang gezogen.“

Handwerker waren noch spät in der Nacht im Einsatz

Sogar bis spät in die Nacht zum Dienstag waren die Handwerker noch in dem Schulgebäude tätig. Die letzten Arbeiten wurden nur wenige Stunden vor dem ersten Schulgong beendet.

Hoch die Tüte: Die Buben und Mädchen, die am Dienstag ihren ersten Schultag in der Grundschule am SteinPark erlebten, präsentierten sich in bester Laune. © Lehmann

Diesen Fleiß würdigte Sabine Jackermaier, Leiterin der Grundschule am SteinPark, bei der kleinen Eröffnungsfeier für die neuen Erstklässler. „Ich bedanke mich herzlich bei allen Beteiligten, die in den letzten Wochen fast rund um die Uhr gearbeitet haben, damit wir heute hier so starten können.“ Dafür gab es großen Applaus.

Die Zahl der Klassen ist leicht gestiegen

Für die anwesenden Kinder fand Jackermaier Worte, die so für alle Schulanfängerinnen und Schulanfänger im Landkreis gelten: „Wir wünschen euch, dass ihr liebevoll miteinander umgeht, dass ihr tolle Freunde findet und immer mit viel Freude die Schule besuchen werdet. Wir werden unser Bestes geben, dass ihr viel lernen könnt.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Grundlagen dafür sind auch organisatorisch gelegt. Aufgrund des akuten Lehrermangels hatte es am Anfang der Sommerferien noch danach ausgesehen, dass mehrere Klassen zusammengelegt werden müssen. Die gute Nachricht aus dem Schulamt: Alle Klassleiterstellen in Grund- und Mittelschulen konnten besetzt werden.

Dabei ist die Zahl der Klassen sogar noch leicht gestiegen: Waren es zum Schuljahresanfang 2021 453 Klassen im Landkreis, die an den Start gingen, sind es jetzt 457. Die durchschnittliche Klassengröße liegt damit statistisch – wie schon im Vorjahr – bei 20,3 Schülern.