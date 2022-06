Eintrittskarten waren heiß begehrt: Stehende Ovationen für die Akteure des JoHo-Sommerkonzerts

Zwischen den Big-Band-Darbietungen standen die die Sängerinnen und Sänger aller Jahrgangsstufen auf der Bühne der Schulaula. Vom Publikum gab’s viel Applaus. © Martin

Über 80 Kinder und Jugendliche sorgten am Josef-Hofmiller-Gymnasium in Freising für ein fulminantes Sommerkonzert. Die Eintrittskarten waren heiß begehrt.

Freising – Das Sommerkonzert des Josef-Hofmiller-Gymnasiums war großartig, wie seine Teilnehmer. Über 80 Kinder musizierten und sangen in Big Band, Chor und als Solisten zum ersten Mal wieder nach der Pandemie. Die musikalische Leitung hatten Marina Bögl, Tom Hofstetter und Martin Wiedenhofer. Wie sehr sich Schüler und Eltern auf das Konzert gefreut haben, das hatte man schon vor der Aufführung erahnen können: Die Eintrittskarten waren heiß begehrt.

Zu hören waren Arrangements zeitgenössischer Komponisten, Filmmusik aus „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ oder „The Flintstones“, „Gute-Laune-Hits“ wie der Urwaldsong von Peter Schindler, aber auch Interpretationen von Solisten, wie die Sicilienne aus Pelléas et Mélinde, einer Bühnenmusik, die der französische Komponist Gabriel Fauré 1898 für eine Theateraufführung in London geschrieben hatte.

Alena Schuler aus der Klasse 7c glänzte hier an der Querflöte. Johanna Lohs, als zweite Solistin an dem Abend faszinierte am Alt-Saxofon mit dem Stück „Tango“ aus der „Petite Suite Latine“ von Jérome Naulais.

Tosender Applaus für fulminanten Einstieg

Eröffnet wurde die Tradition des Sommerkonzerts von der Junior Big Band mit einem der erfolgreichsten Song der Popgeschichte: „Radioactive“ der US-Band Imagine Dragons, instrumental arrangiert von Thomas Hofstetter. Der fulminante Einstieg zog das Publikum in seinen Bann, das sich dafür gleich mit tosendem Applaus bedankte.

Beschwingt und jazzig rockte später auch die Combo der älteren Schüler aus der Oberstufe. Nach dem fetzigen Arrangement von Michael Sweeny zur Filmmusik „The Flintstones“ folgten „Runaway Baby“ und „Locked out of Heaven“ des US-Sängers und Grammy-Preisträgers Bruno Mars.

Zwischen den Big-Band-Darbietungen standen die Sängerinnen und Sänger aller Jahrgangsstufen auf der Bühne der Schulaula. Was wäre, wenn die Tiere im Urwald eine Band gründen würden? Das konnte man sich beim Beitrag des Unterstufenchors „Urwaldsong“ von Peter Schindler fragen. Bei dem fetzigen Rhythmus blieben Füße und Hände im Publikum nicht still.

Stillsitzen war zum Schluss kaum noch möglich

„Dream a little Dream of me“ und „Twist in my Sobriety“ gab es vom gemischten Chor zu hören, der auch von Lehrkräften unterstützt wurde. Als die Big Band zum Finale des unterhaltsamen Abends mit dem Song „Everybody needs Somebody to love“ aus den 1960er Jahren anstimmte, war das Stillsitzen für die Zuhörer fast nicht mehr möglich. Für die musikalischen Leckerbissen gab es auch Standing Ovations.

Zum Gelingen des schwungvollen Abends beigetragen hat außerdem das Team der Technik sowie alle anderen helfenden Hände, die das Konzert organisatorisch hinter den Kulissen unterstützten.

Maria Martin

