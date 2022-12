Steigende Flüchtlingszahlen: Landratsamt muss erneut auf Schulturnhalle zurückgreifen

Von: Manuel Eser

Ohne Schulturnhalle geht es nicht mehr: (v. r.) Landrat Helmut Petz, Sandra Schulenberg, Sachgebietsleiterin des Asyl- und Flüchtlingsmanagements, sowie Isabel Altmeyer, Abteilungsleiterin Soziales, kümmern sich um die Unterbringung neu ankommender Flüchtlinge. © lehmann

Erneut benötigt der Landkreis Freising eine Schulturnhalle für die Erstunterbringung von Flüchtlingen. Dieses Mal trifft es eine Freisinger Schule.

Freising – Die wieder stark steigende Zahl an Hilfesuchenden, die im Landkreis Freising ankommen, macht es notwendig: Der Landkreis muss erneut eine Schulturnhalle zur Erstaufnahmeeinrichtung umfunktionieren. Nachdem von ähnlichen Maßnahmen bereits Schulen in Moosburg und Eching betroffen waren, trifft es dieses Mal die Realschule Gute Änger in Freising.

„Für mich war klar, dass wir diesen Schritt nur dann noch mal gehen, wenn es gar nicht mehr anders geht“, betonte Landrat Helmut Petz im Rahmen einer eigens dafür einberaumten Pressekonferenz am Mittwoch. An diesem Punkt sei man nun leider angekommen. „Wir können Menschen, die ausgehungert und in Strickjacken bei uns in Bussen ankommen, nicht auf der Straße stehen lassen.“

Alle 14 Tage kommen Busse - nicht nur mit Ukrainern

Wie Sandra Schulenberg, Sachgebietsleiterin des Asyl- und Flüchtlingsmanagements im Landratsamt, mitteilte, weist die Regierung von Oberbayern dem Landkreis Freising aktuell alle 14 Tage etwa 25 Menschen aus der Ukraine zu. „Diese Personen finden alle in der Erstaufnahmeeinrichtung für Schutzsuchende aus der Ukraine in Nandlstadt eine vorübergehende Bleibe“, erklärte Schulenberg. „Von dort werden sie nach Verfügbarkeit in neu errichtete oder frei gewordene Flüchtlingsunterkünfte verteilt.“

Zusätzlich muss sich die Behörde vermehrt um Fälle von Familiennachzug kümmern und um Ukrainer, die lange privat untergebracht waren, diese Bleibe aber nun verlassen müssen oder wollen. Und nicht zuletzt weist die Regierung wieder vermehrt Asylbewerber aus anderen Ländern zu. Allein im November musste der Landkreis 80 Hilfesuchende aufnehmen, die nicht aus der Ukraine kamen.

Der Landrat hätte lieber eine kommunale Halle zweckentfremdet

Um den steigenden Flüchtlingszahlen Herr zu werden, hat das Landratsamt seit Oktober mehr als 100 neue Unterbringungsplätze geschaffen. „Jede Woche schauen wir uns fünf Immobilienobjekte an“, berichtete Schulenberg. Nur seien eben nicht alle als Unterkünfte geeignet. Dennoch werde man bis Mitte Dezember weitere 45 neue Plätze schaffen. Allein, es reicht nicht. „Als letzter Landkreis in Oberbayern müssen wir daher jetzt auf eine Schulturnhalle zurückgreifen.“

Vorausgegangen war am Dienstag eine Besprechung des Landrats mit den Schulleitern des Landkreises Freising und den Bürgermeistern. „Mir wäre es lieber gewesen, wir hätten eine kommunale Halle verwenden können“, betonte Petz. Etwa die Luitpoldhalle in Freising oder eine der Hopfenhallen in der Hallertau. Doch die seien – gerade jetzt nach langer Corona-Pandemie – alle längst ausgebucht.

Die betroffenen Schüler dürfen kostenlos zum Eislauf oder Schwimmen

Auch nicht alle Schulturnhallen seien zur Verfügung gestanden, weil einige nicht nur für den Sportunterricht benötigt werden, teilte Petz mit. Auf die Schulturnhallen in Eching und Moosburg habe man nicht noch einmal zurückgreifen wollen – „aus Lastengerechtigkeit“. Und so sei die Wahl auf die Realschule Gute Änger gefallen.

Der Umbau der Turnhalle zur Erstaufnahmeeinrichtung findet in der Woche vom 12. bis 18. Dezember statt. Rund 100 Betten sollen darin Platz finden. Auch an die Realschüler, die nun auf ihre Halle verzichten müssen, wird gedacht, wie Petz berichtete: „Die Schulleiterin hatte die charmante Idee, in dieser vorweihnachtlichen Zeit die Schülerinnen und Schüler zum Eislaufen oder zum Schwimmen zu fahren – selbstverständlich auf Staatskosten.

Wie lange die Halle für Flüchtlinge benötigt wird, konnte Petz noch nicht einschätzen. Mit einigen Wochen müsse man rechnen. Das Landratsamt hat die „große Hoffnung“, im Frühjahr 2023 „gut dazustehen“, wie es Schulenberg ausdrücken. Hoffnungsträger sind private Investoren, die sich bereit erklärt haben, Flüchtlingsunterkünfte zu bauen – auf Arealen des Landkreises und auf eigenen Grundstücken.