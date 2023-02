CSU-Stadtrat sieht „sozialen Brennpunkt“: Polizei greift im Steinpark durch

Unruhestifter sorgen immer wieder für Rabatz

Von Manuel Eser schließen

Nächtliche Krawallmacher im Steinpark lassen bei einem Freisinger Stadtrat die Alarmglocken schrillen. Die Polizei hat das Areal bereits im Visier.

Freising – Wurfgeschosse, die über Hecken in Privatgärten fliegen und Gläser zerbersten lassen; Steine, die Schulfenster demolieren, und Jugendliche, die sich mit Pedelecs nächtliche Wettrennen liefern: Immer wieder sorgen Unruhestifter für Rabatz im Steinpark. Die Polizei hat das Areal rund um das Einkaufscenter jetzt in den Fokus genommen.

„Der Bereich ums Steincenter ist ein sozialer Brennpunkt. An diesem Ort ist die öffentliche Sicherheit und Ordnung massiv gefährdet“, betont Rudolf Schwaiger. Der CSU-Stadtrat nutzte eine Ausschusssitzung, um bei Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher und seine Amtskollegen Alarm zu schlagen. „Nach dem, was ich höre, handelt es sich um einen Drogenumschlagplatz. Wir haben dort Menschen, die dort viel Alkohol konsumieren, die allerlei Unfug treiben und Straftaten begehen. On top kommt hier demnächst das Flüchtlingsheim hinzu, was das Problem mit Sicherheit nicht verkleinert.“

Stadtrat wünscht sich mehr Polizeipräsenz im Steinpark

Für Schwaiger besteht deshalb hoher Handlungsbedarf, und das schon längst. Bereits im Vorfeld der vergangenen Kommunalwahl habe es einen Vorort-Termin gegeben, wo Anwohner Stadträten ihre Probleme geschildert hätten. „Passiert ist seitdem nichts“, ärgert sich Schwaiger. „Die Anwohner im Steinpark, die Familien mit Kindern, haben es verdient, dass sich darum gekümmert wird.“

+ Stadtrat Rudolf Schwaiger: „Im Steinpark ist die öffentliche Sicherheit massiv gefährdet.“ © Privat

Schwaiger wünscht sich im Steinpark mehr Polizeipräsenz. „Wenn die Streife abends zumindest einmal stündlich vorbeifährt, dann schreckt das etwas ab.“ Es schade aber auch nicht, Streetworker vorbeizuschicken. „Ich verstehe, dass Jugendliche ihren Raum brauchen, aber keinen Freiraum für Straftaten.“

Polizeichef Schäfer:„Wir zeigen Präsenz“

Eschenbacher wies in der Ausschusssitzung darauf hin, dass die Stadt sowohl mit dem Management des Stein-Centers als auch mit der Polizei im Austausch sei. Man sei bereits tätig geworden. Das bestätigt der Freisinger-Polizeichef Matthias Schäfer. „Aus unserer Sicht liegt hier ein polizeiliches Betätigungsfeld vor. Deshalb stehen Imma-Mack-Platz und Umgebung auf unserer To-Do-Liste ganz oben“, sagte er dem FT. Regelmäßig würden Polizisten in Zivil und in Uniform patrouillieren. „Wir haben auch die Sicherheitswacht mit ins Boot geholt mit dem expliziten Auftrag, dort Präsenz zu zeigen.“

Zwar könne er nicht bestätigen, dass es sich beim Steinpark um einen Drogenumschlagplatz handle. „Wir haben 2022 keinen einzigen Verstoß dort festgestellt – im Gegensatz zu anderen Orten wie dem Bahnhof.“ Ordnungsstörungen würden aber öfter gemeldet. Und dem gehe die Freisinger Polizei auch konsequent nach.

Wer aus der Anonymität gerissen wird, agiert vorsichtiger

Weil der Platz dafür gedacht sei, dass sich Leute dort treffen und niederlassen, sei es freilich schwer zu beeinflussen, wer sich schlussendlich dort aufhalte, betont Schäfer. „Aber wenn wir Ordnungsstörungen, Verschmutzungen oder ähnliches mitbekommen, stellen wir auch die Personalien Anwesender fest.“ Für Schäfer ist das ein probates Mittel in der Polizeiarbeit. „Wenn jemand schon mal kontrolliert wurde, wird er eher ein sozial adäquates Verhalten zeigen.“ Wer aus der Anonymität gerissen werde, agiere erfahrungsgemäß vorsichtiger.

+ Polizeichef Matthias Schäfer: „Der Steinpark steht auf unserer To-do-Liste ganz oben.“ © Polizei Freising

Allein auf Sanktionierungsmaßnahmen zu setzen, reicht aus Schäfers Sicht allerdings nicht aus. „Man muss schon versuchen, gemeinsam mit allen Beteiligten eine Lösung herbeizuführen.“ Ansonsten würden sich Konflikte immer weiter hochschaukeln.

Keiner reißt sich mehr um einen Streetworker-Job

Hier könnten möglicherweise auch Streetworker helfen, die Jugendliche bei der Verwirklichung ihrer Interessen unterstützen und als Vermittler auftreten können. Allein: In Freising gibt es keine mehr. „Wir bekommen diese Stellen seit Jahren nicht oder nicht vollständig besetzt“, berichtet Fritz Andresen von der Stadtjugendpflege.

+ Sozialpädagoge Fritz Andresen: „Mancher sucht eben einfach Reibung, und dem muss man Grenzen setzen.“ © Privat

Am Gehalt liege das nicht. „Der Job wird gut bezahlt, aber es gibt in Zeiten von Work-Life-Balance nicht mehr viele, die Arbeiten abseits von Kernzeiten und mit konfliktbeladenen Inhalten machen wollen.“ Und Quereinsteiger ohne Fachkenntnisse könne man als Streetworker nicht einsetzen. Dazu sei der Job zu verantwortungsvoll.

Im Steinpark treffen Arm und Reich aufeinander

„Dass es beim Steincenter Bedarf gibt, ist uns bekannt“, sagt Andresen. Ein Grund dafür sind aus seiner Sicht auch soziale Spannungen. „Da oben treffen Jugendliche aus einkommensschwachen Familien auf Menschen, die dort Wohnungen gekauft haben oder ihr Rentenalter dort verbringen.“ Für Andresen ist ein Mix unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen grundsätzlich begrüßenswert. „Aber es ist eben nicht immer ganz konfliktfrei.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Grundsätzlich empfiehlt er Teenagern, sich in den vorhandenen Sportvereinen zu engagieren, öffentlich zugängliche Sportflächen zu nutzen, oder die Jugendzentren in Freising zu besuchen. Dort gäbe es zahlreiche Möglichkeiten, seine Interessen zu verwirklichen. „Mancher sucht aber eben einfach auch die Reibung, und dem muss man dann auch Grenzen setzen. Wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, ist das aber eher eine Polizeisache.“