Ein Blick hinter die hochwertige Fassade: SteinSchulen laden zum Tag der offenen Tür

Von: Manuel Eser

Teilen

Zeitgleich ersten Schultag hatten im September Carla (6) und die neu gebauten SteinSchulen in Freising. Am 6. Mai präsentieren Kinder und Lehrkräfte beim Tag der Offenen Tür die Attraktionen, die sich hinter der Fassade befinden. © Lehmann

Die neuen Freisinger SteinSchulen laden die Bevölkerung zum Tag der offenen Tür ein - mit buntem Programm und einer klaren Botschaft.

Freising – Mit 73 Millionen Euro Kosten ist es das größte Hochbauprojekt in der Geschichte der Freisinger Stadtverwaltung: der Bau der Grundschule und Mittelschule am Steinpark. Jetzt werden die beiden Schulen, die unter einem Dach vereint sind, bei einem Tag der Offenen Tür am 6. Mai allen Interessierten vorgestellt. Bei einem Pressegespräch im Rathaus betonte Mittelschulleiter Simon Pelczer: „Wir wollen der Bevölkerung zeigen, dass es eine richtig gute Idee war, hier zu investieren.“ Das Besondere: Alle Kinder und Lehrkräfte tragen zu dem bunten Programm bei.

Seit September sind die SteinSchulen in Betrieb. Dass sie erst jetzt, nämlich am kommenden Freitag, eingeweiht werden, und acht Tage später der Tag der Offenen Tür stattfindet, sei eine bewusste Entscheidung gewesen, betonte Karl-Heinz Wimmer, städtischer Referatsleiter für Bildung, Soziales und Sport. „Wir wollten den Schulen erst mal Zeit geben, anzukommen.“ Projektleiter Rudolf Striegl betonte zudem, dass der Schulstart von baulichen Einschränkungen geprägt waren. „Bis heute sind Handwerker unterwegs. So hat der Fußballplatz zum Beispiel noch keinen Rasen.“

Der Tag soll allen einen Erlebniswert bieten

Zu sehen gibt es dennoch genug hinter der hochwertigen Klinker-Fassade: ein Pausenhof mit Liebe zum Detail, eine Mensa, die Vorbildcharakter hat, eine Turnhalle, die eigens mit einer Tribüne versehen wurde, damit sie auch zur Vereinsnutzung geeignet ist, und vor allem großzügig gestaltete, einladende Unterrichtsräume mit modernen digitalen Tafeln.

Säulen der SteinparkSchulen: (v.l.) Projektleiter Rudolf Striegl, Grundschulleiterin Sabine Jackermaier, Mittelschulleiter Simon Pelczer und Karl-Heinz Wimmer, Referatsleiter für Bildung, Soziales und Sport. © Lehmann

Gefördert werden Klassenzimmer bis 66 Quadratmeter. In den SteinSchulen aber sind sie 75 Quadratmeter groß und damit auch für Angebote der Inklusion geeignet. „Mein Dank gilt hier der Politik, die sich entschieden hat, einen Mehrwert zu schaffen“, sagte Striegl, und Bürgermeisterin Eva Bönig ergänzte: „Eine Schule ist mehr als Klassenzimmer und Bänke. Sie muss ganzheitlich und zukunftsfähig sein.“

Davon können sich alle interessierten Freisinger am 6. Mai von 10 bis 14 Uhr ein Bild machen. „Wir wollen unsere Schule in die Mitte der Gesellschaft tragen“, erklärte Pelczer. Es gehe nicht nur darum, den Menschen zu zeigen, dass Steuergelder sinnvoll investiert seien, sondern ihnen auch den Erlebniswert zu vermittel. „Alle sollen mit dem Gefühl nach Hause gehen: Da will ich meine Kinder auch gerne haben.“

Sie sind Vorbild für Schulen in der Münchner Region

Die Organisation liegt in den Händen der Schulen. Zu dem Programm, das sich Lehrkräfte, Kinder und Jugendliche selbst ausgedacht haben, zählen Konzerte und Karaoke, ein Koch-Workshop und eine Werkstation, eine digitale Schnitzeljagd und eine Mini-Olympiade, eine Autorenlesung und die Uraufführung der eigenen Schulhymne.

Lobeshymnen für die SteinSchulen hat Sabine Jackermaier, Leiterin der Grundschule, schon öfter gehört. „Immer wieder fragen interessierte Schulen an, ob sie uns besuchen können, und sind dann immer beeindruckt, was sie hier sehen.“ Das liegt auch daran, dass man uns die Begeisterung anmerkt. Es ist einfach eine absolute Besonderheit, in so einer tollen, neuen Schule arbeiten zu dürfen. Das schätzen wir sehr.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Gut zu wissen: Der Tag der Offenen Tür findet am Samstag, 6. Mai, von 10 bis 14 Uhr statt. Nach der Begrüßung um 10 Uhr treten Streicherklasse, Schulband und Chor auf. Von 10.45 bis 11.45 Uhr sowie von 13 bis 14 Uhr finden Schulhausführungen und Attraktionen in den Clustern der einzelnen Jahrgangsstufen statt. Von 12 bis 12.45 Uhr tritt die Band Schlawindl auf, die Offene Ganztagsschule präsentiert einen Tanz. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.