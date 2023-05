„Genießen Sie das Gebäude!“: Tag der Offenen Tür sorgt für großes Getümmel in SteinSchulen

Von: Manuel Eser

„Der emotionalste Moment“: Andi Starek an der Gitarre präsentierte mit seiner Band Schlawindl die Hymne, die er eigens für die SteinSchulen geschrieben hatte. Nicht nur die Schulleiter Simon Pelczer und Sabine Jackermaier (auf der Bühne sitzend) sangen und klatschen mit, sondern auch die Eltern und die Kinder. Der Text zum Mitsingen: rechts hinten im Bild. © Eser

Mehr als 2000 Menschen haben am Samstag bei einem Tag der offenen Tür Eindrücke von den neuen SteinSchulen gesammelt. Ein Moment war besonders ergreifend.

Freising – Für Sabine Jackermaier, Leiterin der Grundschule am Steinpark, war es „der emotionalste Moment“. Und Sänger Andi Starek war so nervös, dass er sich gleich mal versungen hat. „Auch wenn ich es gewohnt bin, auf der Bühne zu stehen – ein eigenes Lied für eine Schule zu schreiben und zu präsentieren, ist für mich schon etwas Besonderes“, meinte er beim umjubelten Auftritt seiner Rockband Schlawindl im Schulforum.

Tatsächlich war es ein Gänsehautmoment, als nicht nur Sabine Jackermaier und Mittelschulleiter Simon Pelczer mitsangen und mitklatschten, sondern nach und nach alle Kinder und Erwachsenen in den Chorus einstimmten: „Hier in der Schule bist du nicht allein.“ Jackermaier berichtete später davon, dass sie Mütter gesehen habe, denen sogar Tränen der Rührung in den Augen gestanden hätten. „Es war ergreifend“, meinte sie. „Und welche Schule hat schon ihren eigenen Song?“

Großes Getümmel: Mehr als 2000 Personen bevölkerten am Tag der offenen Tür in den SteinSchulen zum Auftakt das Forum und die Galerie. Nach den Eröffnungsreden konnten die Besucherinnen und Besucher im gesamten Schulhaus flanieren, wo etliche Attraktionen warteten © Eser

Nicht allein in der Schule zu sein, das galt besonders am Samstag. Mehr als 2000 Menschen waren zum Tag der offenen Tür gekommen, und längst nicht nur Lehrkräfte, Schulkinder und ihre Eltern. Auch andere nutzen die Gelegenheit, einen Eindruck von der Schule zu bekommen, die seit September 2022 von rund 700 Kindern und Jugendlichen besucht wird und für 1100 ausgelegt ist. „Genießen Sie das Gebäude! Erobern Sie es sich!“, gab Schulreferentin Monika Riesch allen mit auf den Weg. Und Pelczer ermutigte die Erwachsenen, „auch die Spielgeräte auf dem Pausenhof“ auszuprobieren.

Einen scharfen Blick konnten die Besucher auch in die Mikroskope werfen, die im naturwissenschaftlichen Fachraum aufgestellt waren. © Eser

Ob im Freien oder in der Turnhalle, im Forum oder auf der Galerie, in der Mensa oder der Mittagsbetreuung, in den Fachräumen oder den Klassenzimmern – überall tummelten sich Menschen, um die Darbietungen von Streicherklasse und Chor, Schulband und Tänzergruppen zu genießen. Bis in die letzten Verästelungen der beiden Schulflügel gab es Attraktionen – von der Autorenlesung über den Kochkurs und die Karaokebar bis zur digitalen Schnitzeljagd und Mini-Olympiade.

Selbst wer sich mehrere Stunden Zeit nahm für den Besuch, konnte nur einen Bruchteil des bunten Programms miterleben. Und nicht nur einmal fiel der Satz aus dem Munde längst erwachsener Menschen: „Ich möchte auch wieder zur Schule gehen.“

Mit nagelneuen Tablets arbeiten die dritten Klassen, wie Lea aus der 3c ihrem Vater demonstrierte. © Eser

Projektleiter Rudolf Striegl vom städtischen Hochbauamt führte mal 40, mal 50 Interessierte durch das Schulhaus – für jemanden, der bis vergangenen Herbst rund 100 Baufirmen und 30 Planungsbüros koordiniert hat, eine leichte Aufgabe, die er aber mit Stolz und Spaß erfüllte. Eindruck hinterließ dabei das moderne Equipment – Drittklässler stellten unter anderem ihre nagelneuen Tablets vor, mit denen sie im Unterricht arbeiten. „Jetzt gelingt es uns, die digitale Kompetenz als vierte Kulturtechnik neben Lesen, Rechnen und Schreiben zu stellen“, betonte Sabine Jackermaier.

Was Eltern ebenfalls positiv auffiel: „Egal, in welches Klassenzimmer man kommt – alle sind sie mit Herzblut gestaltet“, meinte eine Mutter mit Handblut: An ihrem Handrücken klaffte – scheinbar – eine tiefe Wunde. Überhaupt: Je länger der Tag dauerte, umso derangierter waren teils die Besucher. Das allerdings lag nicht etwa daran, dass der Neubau so viel Verletzungsgefahr bergen würde, sondern an einer Mittelschulklasse, die mit allerlei Materialien einen eigenwilligen Schmink-Service anbot: „Soll ich Ihnen eine krasse Verletzung verpassen? Sieht cool aus.“

Eine krasse Erfahrung war der Tag für die meisten Kinder, denen man ansah, wie der Stolz auf ihre Schule von Minute zu Minute stieg. Das Fazit eines Mädchens, das lieber anonym bleiben möchte: „Ich hatte ja keine Lust, an einem Samstag in die Schule zu gehen. Aber es hat richtig, richtig Spaß gemacht.“

