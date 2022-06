Freisinger Stein-Schulen werden rechtzeitig fertig - Schulleitungen stehen fest

Von: Manuel Eser

Startklar im September: Die neuen Steinschulen in Freising werden rechtzeitig zum Schulbeginn fertig. Das Bild stammt vom Februar 2022. © Lehmann

Noch herrscht Baustelle in den Steinpark-Schulen. Doch bis September sind Grund- und Mittelschule startklar. Auch das Führungspersonal steht fest.

Freising – Noch sind die Innenbauarbeiten an der neuen Steinpark-Schulen in Freising in vollem Gange. Doch dem Schulstart im September steht nichts im Wege. Und auch wer die Grund- und die Mittelschule künftig führen wird, ist bereits geregelt.

Wie die Freisinger Rathaussprecherin Christl Steinhart dem FT mitteilte, sind bis zum Schulstart im September noch die Maler und Schreiner gefordert. Die Bodenbeläge müssen noch gelegt, die Möblierung eingerichtet werden. Auch an der Herstellung der Freianlagen wird noch gearbeitet. Auf die Nachfrage, ob die Schulen im Steinpark bis September rechtzeitig fertig werde, antwortete die Pressesprecherin: „Ja! Voraussichtlich ist aber mit einigen neubaubedingten Einschränkungen zu rechnen.“

Die neuen Schulleitungen sind gute Bekannte

Die Gebäudetechnik dürfte noch nicht komplett voll automatisiert funktionieren, die eine oder andere Einstellung zunächst also im „Handbetrieb“ laufen. „Der Rasenplatz wird noch nicht nutzbar sein, möglicherweise werden noch untergeordnete Möbel fehlen – aber nichts, was einen geordneten Unterricht in Frage stellen würde.“

Fest steht inzwischen auch das Führungspersonal. Es handelt sich dabei um gute Bekannte. Wie Schulamtsleiterin Irmintraud Wienerl berichtete, wird die Grundschule künftig von Sabine Jackermaier (bisher Sternschulen Neustift) geleitet, Rektor der Mittelschule wird Simon Pelcer (Paul-Gerhardt-Schulen). Angemeldet sind an der Grundschule 329, an der Mittelschule 339 Kinder und Jugendliche.