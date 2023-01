Sie wurden wegen einer Behinderung in Gaskammern ermordet: Mahnmale erinnern an Opfer

Von: Andreas Beschorner

Kleine, aber eindrückliche Mahnmale: OB Tobias Eschenbacher (mit Blumen) und Geschichtsreferent Guido Hoyer (mit Tuch) enthüllten zwölf neue Stolpersteine. Einer davon befindet sich vor der Tourist-Info am Rindermarkt. © Lehmann

Wegen einer Behinderung wurden zwölf Freisinger in der NS-Zeit in die Gaskammern geschickt. Jetzt erinnern Mahnmale an die Opfer unfassbarer Verbrechen.

Freising – Es ist unfassbar und macht noch immer sprachlos, welch unsagbare Verbrechen unter der Nazi-Herrschaft begangen wurden. Auch in einer Kleinstadt wie Freising: Nachdem vor 18 Jahren die ersten „Stolpersteine“ für Freisinger Opfer der Judenverfolgung gesetzt wurden, sind am Freitag zwölf weitere dieser kleinen, aber eindrücklichen Mahnmale in den Boden eingelassen worden. Mit ihnen wird an die Opfer der Krankenmorde erinnert.

Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher und Geschichtsreferent Guido Hoyer enthüllten am Freitag vor dem Gebäude Am Rindermarkt 20 stellvertretend für die zwölf neuen „Stolpersteine“ das Mahnmal für Wilhelmine Krippner. Eschenbacher erinnerte daran, dass die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in Freising erst in den 80er Jahren begonnen habe, 2005 und 2007 seien dann die ersten „Stolpersteine“ verlegt worden. Aber erst 2021 wurde auch der erste Gedenkstein für ein Opfer der NS-Krankenmorde gesetzt.

Nazis ermordeten rund 300.000 kranke und behinderte Menschen

Hoyer, VVN-BdA und Stadtarchiv hätten nun weiter geforscht. Dabei dokumentierten sie das ebenso grausame wie unfassbare Schicksal von zwölf weiteren Freisingern und Freisingerinnen, die aufgrund einer psychischen Behinderung als „lebensunwert“ eingestuft und deshalb in Gaskammern ermordet wurden.

Hoyer erläuterte, wie die als „Aktion T4“ bezeichnete Ermordung von rund 300.000 Kranken und Menschen mit Behinderung ablief, berichtete aber auch, welche – wenn man es überhaupt so nennen dürfe – Diagnose die NS-Ärzte den bisher bekannten Freisinger Opfern gestellt hätten: Den Meisten habe man eine schizophrene Störung attestiert, dazu kam Epilepsie und „leichter Schwachsinn“, ein Opfer wird als „debile Psychopathin“ eingestuft.

Die Freisinger Opfer stammten aus einfachen Verhältnissen

Viele stammten aus einfachen und sehr einfachen Verhältnissen, kamen aus allen Ortsteilen Freisings, waren zum Zeitpunkt ihrer Ermordung zwischen 20 und 63 Jahre alt und fielen allesamt zwischen November 1940 und April 1941 dem unmenschlichen Naziterror zum Opfer. Ihre Namen: Bartholomäus Bauer, Maria Grassl, Karl Haunschild, Franz Xaver Huber, Anna Hufschmied, Wilhelmine Krippner, Benno Riedl, Emilie Schindler, Lampert Schuster, Ursula Seibold, Rosina Steinecker und Walburga Thalhammer.

Weil im Jahr 1941 vor allem wegen des Protests der Kirchen die NS-Krankenmorde zwar eingestellt wurden, die sogenannte „wilde Euthanasie“ aber weiterging, so Hoyer, sei es unheimlich schwierig, auf diesem so wichtigen Feld weiter zu recherchieren. Und deshalb wisse man zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wie viele Freisinger Bürgerinnen und Bürger dieses schreckliche Schicksal noch ereilt habe.

30 „Stolpersteine“ gebe es inzwischen im Stadtgebiet, sagte Eschenbacher. „Und auch wenn der letzte Stolperstein mit großer Wahrscheinlichkeit noch nicht gesetzt ist, lässt uns diese Zahl doch nach und nach die verbrecherische Dimension begreifen, die sich während des Nationalsozialismus auch innerhalb einer Kleinstadt wie Freising ergeben hat.“ Eine Dimension, die unfassbar ist und noch immer sprachlos macht. Gerade deshalb müsse „die Erinnerung mitten unter uns stattfinden“, so der Oberbürgermeister.

