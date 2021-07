Freisinger Kultband in Bestform: Storyville Shakers bieten furioses Finale des Sommerwunders

Knapp 170 Zuhörer genießen besten Jazz

Der Auftritt der Storyville Shakers beim Sommerwunder zeigt: Ein Musikfestival in Freising ginge zwar ohne sie, aber wäre dann halt nur halb so schön.

Freising – Mit einer exzellenten New Orleans Jazz Matinee sagte das Sommerwunder 2021 am Sonntagmittag Adieu: Die Freisinger Kultband Storyville Shakers gaben den Rausschmeißer und zeigten sich in musikalischer Höchstform. Und es zeigt wieder: Ein Musikfestival in der Domstadt ginge zwar ohne sie, aber wäre dann halt nur halb so schön.

Der Himmel war verhangen und tauchte deshalb den Amtsgerichtsgarten beinahe schon in frühherbstliche Farben: Für einen Jazzer sowieso die besten Voraussetzungen, um in eine blaue Stimmung zu kommen. Um die 170 Musikfreunde zog es zur Abschluss-Veranstaltung des Sommerwunders in den Amtsgerichtsgarten, für eine Vormittagsvorstellung eine umwerfende Leistung.

Das Repertoire der Band ist schier unendlich

Kein Wunder, denn die Storyville Shakers hatten wieder einmal zu einem Konzert geladen – und für sie braucht es längst keine große Werbung mehr. Ihre Fans pilgern von Weit und Fern zu ihren Auftritten. Seit über 40 Jahren bespielen sie die halbe Welt und fungieren damit auch als Chronisten des New Orleans Jazz und ihren oftmals vergessenen Helden.

Das Repertoire des Ensembles ist schier unendlich, kein Auftritt gleicht dem anderen – nur das Unaufgeregte, das Bodenständige bleibt immer gleich, denn sie neigen halt gar nicht zu Star-Allüren oder Sonderwünschen. Die Shakers haben sich einfach nur vorgenommen, den Jazz über Generationen in die Herzen zu spielen. Betrachtet man die große Resonanz sämtlicher Jazz-Konzerte beim diesjährigen Sommerwunder, muss auch mal gesagt werden: Die Storyville Shakers haben zu dieser Fan-Base einen sehr großen Anteil beigetragen und sollten dafür längst von höchster Stelle geehrt werden.

Jede Nummer ein Glanzlicht

Der Verve war so auch gleich mit der ersten Nummer zur Stelle. Die Kapelle ist brillant eingespielt. Es sind diese feinen Nuancen, die Zwischentöne und Skizzierungen, den jeden Song in die Jetztzeit locken – als Opener wunderbar „Basin Street Blues“ von Spencer Williams.

+ Rund 170 Musikfreunde zog es zur Abschluss-Veranstaltung des Sommerwunders in den Amtsgerichtsgarten. © Lehmann

Immer wieder ein Genuss: „In the Shade oft the old Apple-Tree“, das sehnsüchtig als Solo-Nummer von John Brunton anfing und dann rauschend endete.

Jeder Song wurde zum Glanzlicht, was auch nicht sonderlich überraschte bei dieser Allstar-Besetzung: Uli Wunner an Klarinette und Saxophon, Johannes Wunner am Piano, Hannes Braun an der Posaune, Max-Josef Kirchmaier an den Drums und John Brunton an der Gitarre. Im Dialog zwischen den Instrumenten flimmerten die Songs in den besten Jazz-Clubfarben, der eigene unverkennbare Shakers-Sound erledigte den Rest, um jedes Konzert zu einem unvergesslichen Event werden zu lassen.

Es gibt schon neue Überlegungen für das Sommerwunder

Zwischenapplaus gab es unzählige Male für diesen einzigartigen Klang zwischen melancholischen Sehnsuchtsfragmenten und pulsierendem Brass. „Das hat sich wieder mal gelohnt“, sagte ein älterer Zuschauer, der sich zur Pause einen Kaffee bestellte und sich dann doch für ein Bier entschied, um mit den Musikern auf das Konzert anzustoßen.

Auch die Kulturreferentin Susanne Günther zeigte sich überaus zufrieden. „Ich bin sehr froh, dass wir den Kultursommer auf die Beine gestellt haben!“ Und weil die Location so eine schöne ist, gäbe es bereits Überlegungen, das Sommerwunder unabhängig von der Pandemie weiterzuführen. (Richard Lorenz)