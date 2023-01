Streikbereitschaft „brutal hoch“: Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst stimmen sich auf langen Tarif-Kampf ein

Die Bereitschaft zum Streik ist „brutal hoch“: Die Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes gehen kämpferischer denn je in die Tarifverhandlungen, die am 24. Januar beginnen. © Lehmann

„Die Zeichen stehen auf Sturm“: Die Freisinger Vertreter der Arbeitnehmer im Öffentlichen Dienst geben sich vor Tarifverhandlungen kämpferischer als je zuvor.

Freising – High Noon im Kampf um Löhne: Am 24. Januar um 12 Uhr mittags beginnen die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen – und dieses Mal will sich die Gewerkschaft von der Arbeitgeberseite nicht mehr „so einfach abspeisen lassen“ wie in der Vergangenheit. Das betonte die Vorsitzenden des Ortsvereins ver.di-Flughafenregion, Monika Ludwig, in einem Pressegespräch am Dienstag in Freising.

Zahlreiche Betriebs- und Personalräte aus dem Landkreis saßen mit am Tisch im Viva Vita und machten deutlich: Der Geduldsfaden der Arbeitnehmer und Arbeitnehmervertreter ist vielleicht so dünn wie noch nie zuvor. Ludwig zeigte sich kämpferisch und betonte gleich zu Beginn: „Die Zeichen stehen jetzt auf Sturm, und das ist gut so.“ Für sie ist klar: „Wir wollen 10,5 Prozent mehr, das ist dringend nötig und notwendig!“ Die Vorstellung, dass der öffentliche Dienst gut bezahlt werde, entspräche längst nicht mehr der Wahrheit – ganz im Gegenteil: Viele Betroffene kämen gerade so über die Runde mit ihrem Gehalt oder müssen gar Sozialhilfe beantragen.

Viele kommen geradeso über die Runden

„Die Leute müssen endlich vernünftig bezahlt werden“, ist auch der Wunsch der Personalratsvorsitzenden der Stadt Freising, Monika Zauner. Fachpersonal fehle hinten und vorne. Auf zahlreiche Stellenanzeigen, wie etwa für Elektriker, melde sich heutzutage kaum noch jemand. Ähnliches zeige sich in der Freisinger Bauverwaltung. Dort herrschen eine sehr hohe Fluktuation und eine Flut an Überlastungsanzeigen.

Der Grund ist oftmals simpel: „Wenn woanders mehr gezahlt wird, sind die Leute wieder fort“. Das Problem: Die Stadt Freising darf nicht freiwillig übertariflich mehr zahlen, erklärte Zauner. „Unsere Streikbereitschaft ist hoch. Wir werden auf der Straße stehen und uns an unseren Forderungen festkleben.“

Mehr Geld bei Aldi an der Kasse als für Kita-Job

Ähnliches berichtete auch Tine Melcarne, Erzieherin im Haus des Kindes in Freising: „Wir sind einfach am Ende der Kräfte. Es reicht!“ In ihrem Beruf nähmen die Existenzängste bedrohlich zu, einige Kollegen würden sich inzwischen „lieber bei Aldi an die Kasse setzen“, weil es dafür mehr Geld gebe. Alles unter 10,5 Prozent oder mindestens 500 Euro mehr Gehalt monatlich ist für sie indiskutabel. „Wir gehen keine Kompromisse mehr ein, wir werden bis zum Ende kämpfen.“

Auch Caroline Hofer, Personalratsvorsitzende des Landratsamts Freising, stellte klar: „Wir werden nötigenfalls auf die Straße gehen.“ Im Landratsamt würden ähnliche Zustände herrschen wie bei der Stadt – „Fluktuation, Rückstände und immer mehr Aufgaben“. Was sie immer noch nicht ganz verdaut hat: „Selbst bei der letzten Tarifverhandlung mussten wir alles hart erstreiten, obwohl alle von Corona belastet und überlastet waren.“

Bereit, den Flughafen lahmzulegen

Bis zum Äußersten will auch der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende der Sicherheitsgesellschaft am Flughafen München (SGM), Josef Winderl gehen: „Wenn der Arbeitgeber nicht einlenkt, sind wir bereit, den Flughafen lahmzulegen, und das nicht nur einmal. Die Flieger können in die Luft gehen, aber die Passagiere bleiben am Boden! Denn unkontrolliert steigt keiner bei uns ein.“

Ebenso große Probleme, Personal zu finden wie die SGM habe auch die Flughafen München GmbH (FMG), wie der zuständige stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Ralf Krüger berichtete. Auch hier sei der Grund einfach: „Für 2400 Euro brutto im Monat bekommen sie keine Arbeitnehmer, deshalb suchen wir ja auch 400 Leute.“ Das Resultat: „Es stimmen immer mehr mit den Füßen ab – sie kündigen einfach. Wir suchen Personal, aber man will ihnen einfach nicht mehr zahlen, als für das blanke Überleben reicht.“

Dass es hier dann auch nicht mehr mit Almosen vom Arbeitgeber getan ist, dessen ist Andreas Faltermaier, stellvertretender Vorsitzender des Ortsvereins ver.di-Flughafenregion sehr sicher: „Was wir wollen, ist ein kräftiger Schluck aus der Gehaltspulle. Dafür brauchen wir einen langen Streik, und unsere Bereitschaft dazu ist gerade brutal hoch.“ (Richard Lorenz)