Streit mit Ford-Fahrerin: Rabiater Radler demoliert Auto und flüchtet

Teilen

Ein Auto- und ein Lastwagenfahrer haben sich am Dienstag auf der FTO mehrmals waghalsig gegenseitig überholt und dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet (Symbolbild). © Carsten Rehder

Ein Radfahrer ist in Freising ausgerastet und hat einen Ford demoliert. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Freising - Eine heftige Szene spielte sich am Montagnachmittag kurz nach 15 Uhr in der Freisinger Innenstadt ab: Zu dieser Zeit war eine 29 Jahre alte Frau aus Freising mit ihrem Ford auf der Oberen Hauptstraße stadtauswärts unterwegs, als sie auf Höhe der Kochbäckergasse laut Polizeibericht „plötzlich und unvermittelt“ von einem Radler überholt wurde. Dieser scherte so knapp vor dem Wagen wieder ein, dass er leicht mit der linken Fahrzeugfront des Ford kollidierte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Dann ging’s rund: Der Radfahrer blieb stehen und ließ seine Wut über die Kollision verbal an der Autofahrerin ab. Damit nicht genug: Offenbar aus Zorn trat der Mann mit seinem Fuß noch eine Delle ins Auto. Dann flüchtete er mit seinem Fahrrad Richtung Wippenhauser Straße.

Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls: Der Radler ist etwa 30 bis 35 Jahre alt und hatte einen Drei-Tage-Bart. Er trug blaue Jeans, ein graues T-Shirt sowie eine Sportkappe. Wer zu dem Mann oder der Kollision und deren Folgen sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. (0 81 61) 5 30 50 bei der Polizei Freising zu melden. ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.