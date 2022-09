Strompreise explodieren: Unternehmer schlagen Alarm - „Können das ganze Land zusperren“

Von: Magdalena Höcherl

Teilen

Gleiche Menge, höherer Preis: Normalerweise belaufen sich die Stromkosten für die Bäckerei Geisenhofer auf 75 000 Euro im Jahr. Das hat sich jetzt vervierfacht. Symbolbild © Uli Deck

Die Stromkosten steigen ins Unermessliche, vom Gas ganz zu schweigen. In Freising tun sich nun Gewerbetreibende zusammen und senden einen eindringlichen Appell Richtung Berlin.

Freising – Unangenehme Aufgaben schiebt man gerne vor sich her. So ging es Stefan Geisenhofer von der gleichnamigen Bäckerei in Freising noch vor wenigen Wochen mit dem Thema Stromkosten. Doch wie das so ist mit unliebsamen Dingen – es hilft ja nichts: Also schaute er sich die Zahlen Anfang August genauer an. „Sagen wir mal so: Es gibt wesentlich schönere Momente“, sagt er nun im Gespräch mit dem Tagblatt.

Strompreise steigen: 82 statt sieben Cent für die Kilowattstunde

Normalerweise belaufen sich die Stromkosten für seinen Betrieb auf 75 000 Euro im Jahr. „Bei der aktuellen Lage sind es aber 300 000 Euro – vier Mal so viel.“ Der Arbeitspreis habe sich bislang zwischen drei und sieben Cent pro Kilowattstunde bewegt. Doch die Inflation treibt die Preise in die Höhe, und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie die zurückgefahrenen Gaslieferungen führen dazu, dass die Energiekosten explodieren. Daher liegt der Preis für eine Kilowattstunde mittlerweile bei 82 Cent. Dazu kommen Umlagen und Steuern. „In Summe spielt sich das hoch“, sagt Geisenhofer. Das würde letztliche auch die Kundschaft beim Einkauf merken: „Wir müssen dann gezwungenermaßen die Preise erhöhen, um unsere Kosten decken zu können.“

Macht mobil: Bäckermeister Stefan Geisenhofer. © Lehmann

Abgesehen davon prangert er die Ungleichbehandlung der Unternehmen an: Während es für die Industrie gewisse Deckelungen gebe, seien kleine, regionale Betriebe in keiner Weise vor den steigenden Preisen geschützt.

Die Misere betrifft freilich nicht nur ihn – und so hat sich der Bäckermeister mit Steffen Schütze, dem Inhaber der Metzgerei Hack in Neustift, und Stefan Olschewski, Wirt des Heurigen im Gasthaus zum Löwen, zusammengetan, um noch mehr Gewerbetreibende und Menschen im Landkreis Freising zu mobilisieren. „So kann es nicht weitergehen. Auf politischer Ebene muss etwas passieren“, betont Geisenhofer.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Daher habe man – auch mit Blick auf die Landtagswahl 2024 – sämtliche Politiker angeschrieben, um auf die schwierige Situation aufmerksam zu machen. Staatsminister Florian Herrmann sei vergangene Woche zu Gast gewesen, er sei über die Dimensionen doch überrascht gewesen. Ein Termin mit Landrat Helmut Petz habe nun am Mittwoch stattgefunden. Er habe Unterstützung signalisiert.

Hohe Strompreise: Freisings Landrat sagt Unterstützung zu

Das bekräftigt Petz auf FT-Nachfrage: „Die beschriebenen Kostensteigerungen beim Strompreis sind brutal. Individuell und aus eigener Kraft können die betroffenen Unternehmen diese Preissteigerung unmöglich schultern.“ Deshalb seien allgemein wirksame Entlastungsmaßnahmen, die in erster Linie in die Zuständigkeit des Bundes fallen, unerlässlich. „Die Entlastungen müssen schnell kommen, wenn wir unsere gewachsene Einzelhandels- und Lebensmittelkultur vor Ort nicht aufs Spiel setzen wollen.“ Petz verspricht: „Wir unterstützen, wo wir können.“

Eins ist Stefan Geisenhofer und seinen Kollegen wichtig zu betonen: „Wir wollen nicht jammern, sondern aufmerksam machen.“ Nach seinem Gefühl sei vielen Verbrauchern der Ernst der Lage noch gar nicht bewusst – sonst wären bestimmt schon mehr Stimmen aus der Bevölkerung laut geworden, mutmaßt er. „Doch was uns Unternehmer jetzt schon betrifft, kommt auf den Endverbraucher spätestens nächstes Jahr auch zu, wenn der aktuell noch im voraus günstig eingekaufte Strom verbraucht ist.“ Wer aktuell noch eine Stromrechnung über 100 Euro im Monat hat, müsse dann 400 Euro berappen.

„Betrifft uns alle“

Trotz der schwierigen Lage gibt sich Geisenhofer kämpferisch: Seine Mitstreiter und er seien sehr optimistisch, dass auf Bundesebene über kurz oder lang Maßnahmen ergriffen werden, um die Preissteigerungen einzudämmen oder um die Verbraucher zu unterstützen. „Schließlich betrifft das uns alle. Sonst können wir das ganze Land zusperren.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.