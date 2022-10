Stromverbrauch für Freisinger Eishalle steht fest: Stadtrat fühlt sich in seiner Haltung bestätigt

Von: Manuel Eser

Die Schlittschuhe werden wieder geschnürt. Die Eiszeit in Freising hat begonnen. Doch nicht allen ist angesichts der Energie-Knappheit wohl dabei, den Betrieb der Halle aufrecht zu halten. © Lehmann

Rund 780 000 Kilowattstunden Strom benötigt die Freisinger Eishalle im Jahr. Stadtrat Benno Zierer sieht sich bestätigt. Andere halten dagegen.

Freising – Benno Zierer (FW), seines Zeichens nicht nur Stadtrat, sondern auch Landtagsabgeordneter, hält das Szenario einer Gasmangellage im Laufe dieses Winters für realistisch. Deshalb war er schon vor Wochen vorgeprescht: Man müsse diskutieren, ob angesichts der prekären Energie-Situation nicht über eine Außerbetriebnahme der Eishalle nachgedacht werden müsse.

Im Rahmen der städtischen Finanzausschusssitzung am Montagabend legte die Klimaschutzmanagerin im Rathaus, Marie Hüneke, ihren Bericht zum Thema Energiesparmaßnahmen vor. Dabei nannte sie – just an dem Tag, wo erstmals in der Saison der öffentliche Kufenlauf stattfand – auch Zahlen zur Eishalle: Bei rund 780 000 Kilowattstunden pro Jahr liegt der reguläre Strombedarf, um die Halle zu betreiben. Fast die Hälfte davon, 350 000 Kilowattstunden, macht die Kälteerzeugung aus.

Stadtrat Benno Zierer: „Wenn man ganz ehrlich ist: Das ist in Zeiten wie diesen schon Verschwendung.“ © CHRISTIAN SCHRANNER

„Wahnsinn“ presste Zierer in der Sitzung leise zwischen seinen Lippen hervor, äußerte sich aber im Ausschuss nicht zum Thema. Am Rande der Sitzung sagte er auf FT-Nachfrage: „Wenn man ganz ehrlich ist: Das ist in Zeiten wie diesen schon Verschwendung.“ Wenn man erwäge, dass der jährliche Stromverbrauch eines Zwei-Personen-Haushalts zwischen 2000 und 3000 Kilowattstunden liege, und wie viele Personen die Eishalle tatsächlich nutzen würden, sei das, was die Weihenstephan Arena benötige, schon eine „sehr bedenkliche“ Größenordnung. „Ich möchte niemandem etwas wegnehmen. Aber wenn es darum geht, dass wir etwas einsparen müssen, dann ist das hier eine Möglichkeit, wo man den wenigsten wehtut, wenn es drauf ankommt.“

Zierer weiß: Die Mehrheit im Stadtrat ist derzeit nicht für eine Schießung der Halle zu haben

Wenn er die Verantwortung für die Stadtpolitik tragen würde, sagte Zierer, dann würde er die Schließung der Halle zur Abstimmung geben. Da er aber wissen, dass die Mehrheit dafür derzeit nicht zu haben sei, werde er selbst keinen entsprechenden Antrag stellen.

OB Tobias Eschenbacher (FSM): „Es ist wichtig, dass unsere Energiesparmaßnahmen verhältnismäßig bleiben.“ © Photo-Atelier Claudia Reiter

Tatsächlich war der Tenor in der Ausschusssitzung auch ein anderer. Unabhängig von Zierers Aussagen sagte Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher (FSM): „Es ist wichtig, dass unsere Energiesparmaßnahmen verhältnismäßig bleiben.“ Er halte nichts davon, „in vorauseilendem Gehorsam alles runterzufahren“. Ähnlich äußerte sich Peter Warlimont (SPD). Er warnte generell davor, dass Schließungen schwerwiegende negative Folgen für die Jugend- oder Kulturarbeit in der Stadt haben könnten.

Zur Wahrheit gehört auch: Fördermittel im sechsstelligen Bereich waren daran gekoppelt, dass die neue Kälteanlage noch dieses Jahr in Betrieb geht. Und gerade mit dieser Maschine, die jetzt im Einsatz ist, lässt sich Einiges an Strom einsparen. Die Stadt rechnet hier mit einer Reduzierung des Verbrauchs um 150 000 kWh pro Jahr. Hüneke kündigte zudem an, zu prüfen, ob Eistemperaturen, ohne den Betrieb zu gefährden, reduziert werden können. Bezüglich einer möglichen Schließung der Eishalle sagte sie dem FT, dass dies eine politische Entscheidung sei. Sie rechnet aber damit, dass bei einer Gasmangellage ohnehin entsprechende Verordnungen von staatlicher Seite kommen werden.